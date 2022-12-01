https://sputnikarabic.ae/20221201/وكالة-بايدن-يرقص-التانغو-مع-باريس--1070733502.html

وكالة: بايدن "يرقص التانغو" مع باريس

وكالة: بايدن "يرقص التانغو" مع باريس

تسلط وكالات الإعلام الغربية الضوء على تزايد الشرخ بين أمريكا وفرنسا بشكل كبير على خليفة المشكلات الاقتصادية المتزايدة وطريقة تعامل البيت الأبيض مع ملف الطاقة... 01.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-01T13:32+0000

2022-12-01T13:32+0000

2022-12-01T13:32+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

اقتصاد

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ونشر صحيفة "بوليتيكا" مقالا جاء فيه، أن "الرئيس الأمريكي جو بايدن، استعرض متباهيا منزله الأبيض المزين بمناسبة الأعياد، لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في أول مأدبة عشاء رسمية لإدارته فيما من المقرر أن تكون بمثابة تكريم احتفالي لأقدم حليف للولايات المتحدة".ونوه المقال الذي جاء تحت عنوان (بايدن يبدأ نوعا جديدا من رقص التانغو مع باريس)، للكاتب جوناثون ليمير، إلى أن الأزمة الأوكرانية "التي دخلت شهرها العاشر الآن ومن دون أي بوادر للتراجع، ضربت الاقتصاد العالمي وغذت أزمة طاقة في أوروبا. وبعد ما يقرب من عام من الوحدة عبر الأطلسي، بدأ القادة الأوروبيون في التعبير عن إحباطهم من علاقتهم الاقتصادية مع الولايات المتحدة".أوروبا تحملت العبء الأكبر بسبب قربها من أوكرانياوبين المقال إلى أنه "من المتوقع أن يضغط ماكرون على بايدن بشأن العديد من مجالات الخلاف حول العلاقات التجارية ومستقبل" الأزمة الأوكرانية.واعتبر المقال أن وجود أوروبا في موقع قريب من أوكرانيا جعلها تحمل "العبء الأكبر من التأثير الاقتصادي، حيث أن القارة تتأرجح على حافة ما يمكن أن يكون ركودًا كبيرا".وأضاف المقال: "كان انفجار صاروخ دفاع جوي طائش في بولندا قبل أسبوعين بمثابة تذكير مقلق بمدى قرب الحرب من أراضي "الناتو". بعد ساعات من الانفجار، انضم بايدن وماكرون إلى قادة آخرين على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا لإعادة تأكيد التزامهم بالتحالف".اقرا أيضا: غضب أوروبي من سياسة بايدن حول الطاقة وماكرون يريد تخفيض الصراع بين روسيا والغربوبدورها، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن وجود أراء في الاتحاد الأوروبي تعتقد أن السياسة الأمريكية الجديدة تفاقم المشكلات الناجمة عن أزمة الطاقة في القارة العجوز.الغاز الأمريكي مرتفع الثمن مشكلة أساسيةونوهت المصادر بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالإضافة إلى زعماء أوروبيين آخرين، غير راضين عن السياسة الأمريكية الجديدة، التي يعتقدون أنها تؤدي إلى تفاقم المشكلات الناجمة عن أزمة الطاقة.وبحسب المقال المنشور في صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن الغاز المورد من أمريكا أغلى بكثير من الغاز الروسي، و"يخلق عبئا على قاعدة الإنتاج في أوروبا".وبحسب الصحيفة، يقول المسؤولون الفرنسيون إن الإجراءات الأمريكية "تعاقب" العديد من السلع الأوروبية الصنع، مثل البطاريات والسيارات الكهربائية.

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