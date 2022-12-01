https://sputnikarabic.ae/20221201/ولي-عهد-الكويت-يشيد-بالجهاز-المركزي-لمعالجة-أوضاع-المقيمين-بصورة-غير-قانونية-1070730353.html
ولي عهد الكويت يشيد بالجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية
ولي عهد الكويت يشيد بالجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية
أشاد ولي عهد الكويت، الشيخ مشعل الأحمد، بجهود الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، في أداء مهامه حفاظا على مكونات مجتمعنا، مؤكدا أن "حكام... 01.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-01T11:52+0000
2022-12-01T11:52+0000
2022-12-01T11:52+0000
الكويت
العالم العربي
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ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن الأحمد برقية بعثها إلى رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، صالح الفضالة، أعرب فيها ولي العهد الكويتي عن تهانيه للدعم والثقة اللذين أولاه إياهما مجلس الوزراء في بيانه الصادر بتاريخ 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.وأعرب ولي العهد الكويتي كذلك عن تقديره للجهود المتميزة التي قام بها الجهاز من أجل إنجاز المهام والواجبات المنوطة به.واختتم الأحمد برقيته بالدعاء إلى الله أن يوفقهم في أداء مهامهم وأن يجعل التوفيق حليفهم لتحقيق الخير لأبناء الكويت المخلصين في ظل قيادة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد".
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سبوتنيك عربي
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الكويت, العالم العربي
ولي عهد الكويت يشيد بالجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية
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أشاد ولي عهد الكويت، الشيخ مشعل الأحمد، بجهود الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، في أداء مهامه حفاظا على مكونات مجتمعنا، مؤكدا أن "حكام الكويت جُبلوا على صون الهوية الوطنية".
ونقلت صحيفة
"القبس" الكويتية عن الأحمد برقية بعثها إلى رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، صالح الفضالة، أعرب فيها ولي العهد الكويتي عن تهانيه للدعم والثقة اللذين أولاه إياهما مجلس الوزراء في بيانه الصادر بتاريخ 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وأعرب ولي العهد الكويتي كذلك عن تقديره للجهود المتميزة التي قام بها الجهاز من أجل إنجاز المهام والواجبات المنوطة به.
وأشاد ولي العهد الكويتي بأن "الفضالة وكل العاملين في الجهاز يطبقون ما جبل عليه حكام الكويت الكرام من صون للهوية الوطنية حفاظا على مكونات المجتمع الكويتي، متعاونين مع الدول المجاورة من خلال تطبيق النظم والقوانين المحافظة على حقوق المواطنين".
واختتم الأحمد برقيته بالدعاء إلى الله أن يوفقهم في أداء مهامهم وأن يجعل التوفيق حليفهم لتحقيق الخير لأبناء الكويت المخلصين في ظل قيادة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد".