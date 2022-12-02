https://sputnikarabic.ae/20221202/أردوغان-لسوناك-إعادة-تأسيس-أرضية-للمفاوضات-بين-روسيا-وأوكرانيا-سريعا-يصب-في-مصلحة-كل-الأطراف-1070783551.html

أردوغان لسوناك: إعادة تأسيس أرضية للمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا سريعا يصب في مصلحة كل الأطراف

أردوغان لسوناك: إعادة تأسيس أرضية للمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا سريعا يصب في مصلحة كل الأطراف

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لرئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، أن "إعادة تأسيس ‏أرضية للمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا سريعا سيصب في مصلحة جميع... 02.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-02T19:03+0000

2022-12-02T19:03+0000

2022-12-02T19:03+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رجب طيب أردوغان

أخبار تركيا اليوم

بريطانيا

روسيا

أخبار أوكرانيا

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و"أعرب أردوغان خلال اتصال هاتفي مع سوناك عن ثقته بأن الحكمة والمنظور الاستراتيجي سيواصلان الهيمنة على العلاقات التركية البريطانية الحليفتين في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وفقا لبيان من الرئاسة التركية.و"بحث الجانبان التركي والبريطاني خلال الاتصال الخطوات اللازمة لتعزيز العلاقات بين البلدين، لا سيما في مجال التجارة والصناعات الدفاعية".كما لفت الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال اتصاله الهاتفي برئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، إلى "أهمية اتخاذ خطوات ملموسة وجديدة من أجل حل القضية القبرصية".وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قال، أمس الخميس، إنه على استعداد للحديث مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لإنهاء الأزمة في أوكرانيا.من جهته، أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنه سيستمر في التواصل مع روسيا، لمحاولة تهدئة الأوضاع، وما هو نفته الرئاسة الروسية على لسان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، الذي أكد أن جدول أعمال الرئيس بوتين لا يتضمن اتصالا هاتفيا مع الرئيس الفرنسي.وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة لا ترى استعدادا من طرف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي للتفاوض على تسوية للصراع في أوكرانيا.وقال كيربي في إفادة صحفية: "الرئيس زيلينسكي قال أيضا إنه يؤمن بالحل الدبلوماسي، لكنه أيضا غير مستعد".وستواصل الولايات المتحدة وفقا لكيربي دعمها لأوكرانيا ولن تضعها قسريًا على طاولة المفاوضات.وأوضح كيربي أن "تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن إمكانية إجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يعني أنه يعتزم بدء حوار الآن".

https://sputnikarabic.ae/20220329/أردوغان-إطالة-الصراع-بين-روسيا-وأوكرانيا-لا-يفيد-أي-طرف-وحان-الوقت-لكي-تثمر-المفاوضات-1060595616.html

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رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, بريطانيا, روسيا, أخبار أوكرانيا