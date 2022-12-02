https://sputnikarabic.ae/20221202/أمريكا-تخطط-لنقل-أنظمة-دفاع-جوي-من-دول-عربية-إلى-أوكرانيا-1070755155.html
أمريكا تخطط لنقل أنظمة دفاع جوي من دول عربية إلى أوكرانيا
أمريكا تخطط لنقل أنظمة دفاع جوي من دول عربية إلى أوكرانيا
كشفت وسائل إعلام أمريكية أن الولايات المتحدة تبحث مع دول عربية في الشرق الأوسط، نقل مجموعة من أنظمة الدفاع الجوي المنتشرة في المنطقة إلى أوكرانيا. 02.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-02T08:17+0000
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وقال الرئيس التنفيذي لشركة "رايثيون تكنولوجيز" الدفاعية غريغ هايز، في مقابلة مع مجلة "بوليتيكو"، إن هذه الخطوة تهدف إلى إرسال أنظمة صواريخ أرض جو المتقدمة "ناسامز" إلى أوكرانيا في غضون الـ3 إلى 6 أشهر المقبلة. وأضاف أن الولايات المتحدة ستقوم بتعويض هذه الأنظمة بأنظمة صواريخ أرض جو بديلة في غضون عامين.وأوضح هايز أن "هناك أنظمة صواريخ أرض جو أمريكية متقدمة منتشرة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وأن واشنطن والناتو يعملون بالفعل مع دولتين شرق أوسطيتين توظفان حالياً هذه الأنظمة، لإعادة توجيهها إلى أوكرانيا".ورفض هايز تسمية الدولتين اللتين سترسلان هذه الأنظمة إلى كييف.ووفقاً لـ"بوليتيكو"، فإن عمان، وقعت عقداً مع "رايثيون" في 2014 بشأن أنظمة "ناسامز"، على أن يتم التسليم في 2016، وفي 2019، وافقت الولايات المتحدة على شراء قطر هذه الأنظمة. ولم تحدد الإخطارات الحكومية عدد الأنظمة التي اشترتها كل من عمان وقطر.وناسامز عبارة عن نظام دفاع صاروخي "أرض جو" من متوسط إلى طويل المدى، كانت أوكرانيا طلبته من الولايات المتحدة الأمريكية؛ نظرا لأن الأسلحة الروسية يمكنها إصابة أهداف على بعد أكثر من 100 ميل.
https://sputnikarabic.ae/20221202/مساعد-زيلينسكي-أوكرانيا-فقدت-أكثر-من-13-ألف-جندي-1070751765.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, قطر, أخبار قطر اليوم, سلطنة عمان, أخبار أوكرانيا, الناتو, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, قطر, أخبار قطر اليوم, سلطنة عمان, أخبار أوكرانيا, الناتو, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
أمريكا تخطط لنقل أنظمة دفاع جوي من دول عربية إلى أوكرانيا
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كشفت وسائل إعلام أمريكية أن الولايات المتحدة تبحث مع دول عربية في الشرق الأوسط، نقل مجموعة من أنظمة الدفاع الجوي المنتشرة في المنطقة إلى أوكرانيا.
وقال
الرئيس التنفيذي لشركة "رايثيون تكنولوجيز" الدفاعية غريغ هايز، في مقابلة مع مجلة "بوليتيكو"، إن هذه الخطوة تهدف إلى إرسال أنظمة صواريخ أرض جو المتقدمة "ناسامز" إلى أوكرانيا في غضون الـ3 إلى 6 أشهر المقبلة.
وأضاف أن الولايات المتحدة ستقوم بتعويض هذه الأنظمة بأنظمة صواريخ أرض جو بديلة في غضون عامين.
وأوضح هايز أن "هناك أنظمة صواريخ أرض جو أمريكية متقدمة منتشرة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وأن واشنطن والناتو يعملون بالفعل مع دولتين شرق أوسطيتين توظفان حالياً هذه الأنظمة، لإعادة توجيهها إلى أوكرانيا".
وأشار إلى أن نقل هذه الأنظمة من الشرق الأوسط "أسرع" من تصنيعها في الولايات المتحدة
، وهي العملية التي تستغرق 24 شهراً، بسبب الفترة الزمنية اللازمة لشراء المكونات الإلكترونية ومحركات الصواريخ.
ورفض هايز تسمية الدولتين اللتين سترسلان هذه الأنظمة إلى كييف.
ولكن "بوليتيكو" ذكرت أن طرفي هذه الصفقة في المنطقة هما "سلطنة عمان وقطر"، بناءً على ما تظهره سجلات وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون
".
ووفقاً لـ"بوليتيكو"، فإن عمان، وقعت عقداً مع "رايثيون" في 2014 بشأن أنظمة "ناسامز"، على أن يتم التسليم في 2016، وفي 2019، وافقت الولايات المتحدة على شراء قطر هذه الأنظمة.
ولم تحدد الإخطارات الحكومية عدد الأنظمة التي اشترتها كل من عمان وقطر.
وناسامز عبارة عن نظام دفاع صاروخي "أرض جو" من متوسط إلى طويل المدى، كانت أوكرانيا طلبته من الولايات المتحدة الأمريكية؛ نظرا لأن الأسلحة الروسية يمكنها إصابة أهداف على بعد أكثر من 100 ميل.