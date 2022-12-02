https://sputnikarabic.ae/20221202/إسرائيل-تسلم-أوكرانيا-سيارات-إسعاف-واقية-من-الرصاص-صور-1070768002.html

إسرائيل تسلم أوكرانيا سيارات إسعاف واقية من الرصاص.. صور

إسرائيل تسلم أوكرانيا سيارات إسعاف واقية من الرصاص.. صور

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن تسليمها أوكرانيا سيارات إسعاف واقية من الرصاص. 02.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-02T11:24+0000

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العملية العسكرية الروسية الخاصة

إسرائيل

أخبار أوكرانيا

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ونشرت وزارة الدفاع الإسرائيلية، ظهر اليوم الجمعة، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، أكدت من خلالها أن مدير المشتريات بالوزارة سيقوم خلال الساعات القليلة المقبلة بتسليم سيارة إسعاف واقية من الرصاص لاستخدامها من قبل قوات الإنقاذ الأوكرانية.وأوضحت الوزارة أن هذه السيارة هي الأولى من بين 4 سيارات إسعاف من المفترض أن تسلمها وزارة الدفاع الإسرائيلية إلى أوكرانيا خلال الأشهر المقبلة، كجزء من المساعدة التي تقدمها إسرائيل إلى أوكرانيا.وفي سياق متصل، ارتفعت صادرات الأسلحة الإسرائيلية بشكل حاد وسط الأوضاع في أوكرانيا وإبرام "اتفاقيات أبراهام للسلام"، حسب وسائل إعلام إسرائيلية.وذكرت صحيفة "هآرتس"، الخميس قبل الماضي، وفقا لبيانات حصلت عليها: "هذا العام لم ينته بعد، ولكن يبدو أنه يسير على الطريق الصحيح لتحقيق مبيعات قوية بشكل خاص وقائمة طويلة من صفقات الدفاع، على الرغم من أن وكالة مراقبة الصادرات الدفاعية وافقت فقط على عدد صغير نسبيًا من الصفقات مقارنة بالسنوات السابقة".وبحسب الصحيفة، فإن الزيادة في الصادرات ترجع في المقام الأول إلى تحسن العلاقات الدبلوماسية مع الدول العربية والوضع في أوكرانيا، مما أثر إيجابا على مطالب عدد من الدول للسلاح.

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