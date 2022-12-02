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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221202/إسرائيل-تسلم-أوكرانيا-سيارات-إسعاف-واقية-من-الرصاص-صور-1070768002.html
إسرائيل تسلم أوكرانيا سيارات إسعاف واقية من الرصاص.. صور
إسرائيل تسلم أوكرانيا سيارات إسعاف واقية من الرصاص.. صور
أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن تسليمها أوكرانيا سيارات إسعاف واقية من الرصاص. 02.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-02T11:24+0000
2022-12-02T11:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إسرائيل
أخبار أوكرانيا
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ونشرت وزارة الدفاع الإسرائيلية، ظهر اليوم الجمعة، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، أكدت من خلالها أن مدير المشتريات بالوزارة سيقوم خلال الساعات القليلة المقبلة بتسليم سيارة إسعاف واقية من الرصاص لاستخدامها من قبل قوات الإنقاذ الأوكرانية.وأوضحت الوزارة أن هذه السيارة هي الأولى من بين 4 سيارات إسعاف من المفترض أن تسلمها وزارة الدفاع الإسرائيلية إلى أوكرانيا خلال الأشهر المقبلة، كجزء من المساعدة التي تقدمها إسرائيل إلى أوكرانيا.وفي سياق متصل، ارتفعت صادرات الأسلحة الإسرائيلية بشكل حاد وسط الأوضاع في أوكرانيا وإبرام "اتفاقيات أبراهام للسلام"، حسب وسائل إعلام إسرائيلية.وذكرت صحيفة "هآرتس"، الخميس قبل الماضي، وفقا لبيانات حصلت عليها: "هذا العام لم ينته بعد، ولكن يبدو أنه يسير على الطريق الصحيح لتحقيق مبيعات قوية بشكل خاص وقائمة طويلة من صفقات الدفاع، على الرغم من أن وكالة مراقبة الصادرات الدفاعية وافقت فقط على عدد صغير نسبيًا من الصفقات مقارنة بالسنوات السابقة".وبحسب الصحيفة، فإن الزيادة في الصادرات ترجع في المقام الأول إلى تحسن العلاقات الدبلوماسية مع الدول العربية والوضع في أوكرانيا، مما أثر إيجابا على مطالب عدد من الدول للسلاح.
إسرائيل
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إسرائيل, أخبار أوكرانيا
إسرائيل, أخبار أوكرانيا

إسرائيل تسلم أوكرانيا سيارات إسعاف واقية من الرصاص.. صور

11:24 GMT 02.12.2022
© AFP 2022 / RODRIGO BUENDIAسيارة إسعاف تغادر سجن لاتاكونغا جنوب الإكوادور 3 أكتوبر 2022
سيارة إسعاف تغادر سجن لاتاكونغا جنوب الإكوادور 3 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2022
© AFP 2022 / RODRIGO BUENDIA
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أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن تسليمها أوكرانيا سيارات إسعاف واقية من الرصاص.
ونشرت وزارة الدفاع الإسرائيلية، ظهر اليوم الجمعة، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، أكدت من خلالها أن مدير المشتريات بالوزارة سيقوم خلال الساعات القليلة المقبلة بتسليم سيارة إسعاف واقية من الرصاص لاستخدامها من قبل قوات الإنقاذ الأوكرانية.
وأوضحت الوزارة أن هذه السيارة هي الأولى من بين 4 سيارات إسعاف من المفترض أن تسلمها وزارة الدفاع الإسرائيلية إلى أوكرانيا خلال الأشهر المقبلة، كجزء من المساعدة التي تقدمها إسرائيل إلى أوكرانيا.
وفي سياق متصل، ارتفعت صادرات الأسلحة الإسرائيلية بشكل حاد وسط الأوضاع في أوكرانيا وإبرام "اتفاقيات أبراهام للسلام"، حسب وسائل إعلام إسرائيلية.
وذكرت صحيفة "هآرتس"، الخميس قبل الماضي، وفقا لبيانات حصلت عليها: "هذا العام لم ينته بعد، ولكن يبدو أنه يسير على الطريق الصحيح لتحقيق مبيعات قوية بشكل خاص وقائمة طويلة من صفقات الدفاع، على الرغم من أن وكالة مراقبة الصادرات الدفاعية وافقت فقط على عدد صغير نسبيًا من الصفقات مقارنة بالسنوات السابقة".
وبحسب الصحيفة، فإن الزيادة في الصادرات ترجع في المقام الأول إلى تحسن العلاقات الدبلوماسية مع الدول العربية والوضع في أوكرانيا، مما أثر إيجابا على مطالب عدد من الدول للسلاح.
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Военнослужащие войск специального назначения ВС РФ в ходе боевой операции на Харьковском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:19 GMT
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