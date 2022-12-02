https://sputnikarabic.ae/20221202/إصابة-جنديين-إسرائيليين-في-عملية-طعن-شمالي-الضفة-ومقتل-المنفذ-فيديو-1070777159.html
إصابة جنديين إسرائيليين في عملية طعن شمالي الضفة ومقتل المنفذ... فيديو
إصابة جنديين إسرائيليين في عملية طعن شمالي الضفة ومقتل المنفذ... فيديو
أصيب جنديان من شرطة حرس الحدود الإسرائيلية في عملية طعن نفذها فلسطيني في محافظة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة. 02.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-02T14:59+0000
2022-12-02T14:59+0000
2022-12-02T14:59+0000
إسرائيل
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أخبار الضفة الغربية
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وقالت القناة "12" الإسرائيلية إن جنديين من قوات حرس الحدود أصيبا بجروح طفيفة، اليوم الجمعة، في عملية طعن في بلدة حوارة جنوب نابلس.وأضافت أنه، تم تحييد منفذ العملية على الفور، وهرعت العديد من القوات الإسرائيلية إلى مكان الحادث، وتم نقل الجنديين المصابين لتلقي العلاج في مستشفى بيلينسون بمدينة بتاح تكفا وسط إسرائيل.وتابعت: "في توثيق الهجوم، شوهد جندي من حرس الحدود يتصارع مع مخرب حاول حسب التقارير الاستيلاء على سلاحه. في مرحلة معينة حاول الفلسطيني طعن المقاتل الذي نجح في طرحه أرضا- وأطلق النار عليه".من جانبها، قالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، إن الفلسطيني قُتل على الفور برصاص شرطة حرس الحدود.وتشهد الضفة الغربية خلال الأشهر الأخيرة توترا متصاعدا بين قوات الأمن الإسرائيلية التي تنفذ عملية عسكرية واسعة اعتقلت خلالها نحو 2500 فلسطيني وقتلت عددا آخر، والفلسطينيين الذي يحاولون الرد.
إسرائيل
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية
إصابة جنديين إسرائيليين في عملية طعن شمالي الضفة ومقتل المنفذ... فيديو
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أصيب جنديان من شرطة حرس الحدود الإسرائيلية في عملية طعن نفذها فلسطيني في محافظة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وقالت القناة
"12" الإسرائيلية إن جنديين من قوات حرس الحدود أصيبا بجروح طفيفة، اليوم الجمعة، في عملية طعن في بلدة حوارة جنوب نابلس.
وأضافت أنه، تم تحييد منفذ العملية على الفور، وهرعت العديد من القوات الإسرائيلية إلى مكان الحادث، وتم نقل الجنديين المصابين لتلقي العلاج في مستشفى بيلينسون بمدينة بتاح تكفا وسط إسرائيل.
وتابعت: "في توثيق الهجوم، شوهد جندي من حرس الحدود يتصارع مع مخرب حاول حسب التقارير الاستيلاء على سلاحه. في مرحلة معينة حاول الفلسطيني طعن المقاتل الذي نجح في طرحه أرضا- وأطلق النار عليه".
من جانبها، قالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، إن الفلسطيني قُتل على الفور برصاص شرطة حرس الحدود.
وتشهد الضفة الغربية
خلال الأشهر الأخيرة توترا متصاعدا بين قوات الأمن الإسرائيلية التي تنفذ عملية عسكرية واسعة اعتقلت خلالها نحو 2500 فلسطيني وقتلت عددا آخر، والفلسطينيين الذي يحاولون الرد.