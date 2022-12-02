https://sputnikarabic.ae/20221202/الإعلان-عن-تحذيرات-من-الغارات-الجوية-في-منطقتين-من-أوكرانيا-1070750803.html
الإعلان عن تحذيرات من الغارات الجوية في منطقتين من أوكرانيا
الإعلان عن تحذيرات من الغارات الجوية في منطقتين من أوكرانيا
02.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-02T01:21+0000
2022-12-02T01:21+0000
2022-12-02T01:21+0000
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/i/logo/logo-social.png
2022
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي