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الإعلان عن تحذيرات من الغارات الجوية في منطقتين من أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20221202/الإعلان-عن-تحذيرات-من-الغارات-الجوية-في-منطقتين-من-أوكرانيا-1070750803.html
الإعلان عن تحذيرات من الغارات الجوية في منطقتين من أوكرانيا
الإعلان عن تحذيرات من الغارات الجوية في منطقتين من أوكرانيا
02.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-02T01:21+0000
2022-12-02T01:21+0000
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60

الإعلان عن تحذيرات من الغارات الجوية في منطقتين من أوكرانيا

01:21 GMT 02.12.2022
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Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:57 GMT
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