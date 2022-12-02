https://sputnikarabic.ae/20221202/البنك-الدولي-يتوقع-تراجع-تحويلات-التونسيين-في-الخارج-إلى-ملياري-دولار-1070778744.html

البنك الدولي يتوقع تراجع تحويلات التونسيين في الخارج إلى ملياري دولار

البنك الدولي يتوقع تراجع تحويلات التونسيين في الخارج إلى ملياري دولار

قال البنك الدولي، إن تحويلات التونسيين بالخارج سوف تتراجع إلى مستوى ملياري دولار في 2022، بعدما أكدت تقارير محلية ارتفاعها بنسبة 17% خلال النصف الأول من العام... 02.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-02T15:49+0000

2022-12-02T15:49+0000

2022-12-02T15:49+0000

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جاء ذلك، وفق مذكرة أصدرها البنك الدولي حول الهجرة والتنمية، بحسب قناة "نسمة" التونسية الخاصة.ووفق تقديرات البنك الدولي، فإن تحويلات التونسيين بالخارج ستنخفض من 2.2 مليار دولار في 2021 إلى ملياري دولار في 2022، تمثل حوالي 4.5%من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.وبلغ المستوى القياسي لهذه التحويلات 2.4 مليارات دولار في عام 2020، وهي الأعلى خلال العقد الأخير.وفي يوليو/ تموز الماضي، قال البنك المركزي التونسي في بيان إن تحويلات التونسيين العاملين بالخارج ارتفعت بنسبة 17% في النصف الأول من 2022 مقارنة بالفترة نفسها من 2021.وبحسب البيان وصلت قيمة تلك التحويلات في النصف الأول من العام الجاري إلى 3.7 مليار دينار تونسي (1.19 مليار دولار).وإلى جانب عائدات السياحة، تعتبر تحويلات العاملين في الخارج من أهم المصادر لتوفير النقد الأجنبي لتونس التي تعاني تذبذا في وفترته.وخلال النصف الأول من 2022، قفزت إيرادات السياحة التونسية 55% لتصل إلى 450 مليون دولار، بحسب المركزي التونسي.ووفق وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية، بلغ عدد التونسيين بالخارج نهاية 2021 نحو مليون و731 ألف و619 نسمة (أكثر من من 15% من إجمالي تعداد تونس) موزعين على مختلف القارات، 61% منهم ذكور و39% إناث.

https://sputnikarabic.ae/20220716/تحويلات-التونسيين-بالخارج-ترتفع-إلى-37-مليار-دينار-1065150903.html

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