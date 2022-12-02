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https://sputnikarabic.ae/20221202/البيت-الأبيض-الولايات-المتحدة-لا-ترى-استعداد-زيلينسكي-للمفاوضات-مع-روسيا-1070787795.html
البيت الأبيض: الولايات المتحدة لا ترى استعداد زيلينسكي للمفاوضات مع روسيا
البيت الأبيض: الولايات المتحدة لا ترى استعداد زيلينسكي للمفاوضات مع روسيا
صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة لا ترى استعداد فلاديمير زيلينسكي للتفاوض على تسوية... 02.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-02T22:55+0000
2022-12-02T22:56+0000
أخبار أوكرانيا
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واشنطن - سبوتنيك. وقال كيربي، في إفادة صحفية، إن "الرئيس زيلينسكي قال أيضا إنه يؤمن بالحل الدبلوماسي، لكنه أيضا غير مستعد".وستواصل الولايات المتحدة، وفقاً لكيربي، دعمها لأوكرانيا ولن تجبرها على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.وعلق المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، على إمكانية المفاوضات مع أوكرانيا، بأنه على كييف امتلاك الإرادة السياسية والاستعداد لمناقشة المطالب التي سبق وحددتها عنها روسيا.وفي وقت سابق، أعلن فلاديمير زيلينسكي، خلال كلمة عبر الفيديو في قمة مجموعة العشرين، عن رؤيته لخطوات استعادة السلام في أوكرانيا، المتكونة من عشر نقاط، الشيء الذي رد عليه بيسكوف، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، بأن مثل هذه الكلمات "تؤكد تمامًا" موقف كييف بشأن عدم استعدادها للتفاوض.
https://sputnikarabic.ae/20221201/لافروف-روسيا-لم-تطالب-بإجراء-مفاوضات-مع-أوكرانيا-وموسكو-مستعدة-للاستماع-إلى-الجانب-الآخر-1070725470.html
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أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

البيت الأبيض: الولايات المتحدة لا ترى استعداد زيلينسكي للمفاوضات مع روسيا

22:55 GMT 02.12.2022 (تم التحديث: 22:56 GMT 02.12.2022)
© AP Photo / Patrick Semanskyتجهيز مبنى الكونغرس (كابيتول) في واشنطن، قبل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة، 9 يناير 2021
تجهيز مبنى الكونغرس (كابيتول) في واشنطن، قبل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة، 9 يناير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2022
© AP Photo / Patrick Semansky
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صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة لا ترى استعداد فلاديمير زيلينسكي للتفاوض على تسوية للصراع في أوكرانيا.
واشنطن - سبوتنيك. وقال كيربي، في إفادة صحفية، إن "الرئيس زيلينسكي قال أيضا إنه يؤمن بالحل الدبلوماسي، لكنه أيضا غير مستعد".
وستواصل الولايات المتحدة، وفقاً لكيربي، دعمها لأوكرانيا ولن تجبرها على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع الرئيس الأوغندي الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني في عنتيبي، أوغندا 26 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2022
لافروف: روسيا لم تطالب بإجراء مفاوضات مع أوكرانيا وموسكو مستعدة للاستماع إلى الجانب الآخر
أمس, 10:03 GMT
وعلق المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، على إمكانية المفاوضات مع أوكرانيا، بأنه على كييف امتلاك الإرادة السياسية والاستعداد لمناقشة المطالب التي سبق وحددتها عنها روسيا.
وفي وقت سابق، أعلن فلاديمير زيلينسكي، خلال كلمة عبر الفيديو في قمة مجموعة العشرين، عن رؤيته لخطوات استعادة السلام في أوكرانيا، المتكونة من عشر نقاط، الشيء الذي رد عليه بيسكوف، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، بأن مثل هذه الكلمات "تؤكد تمامًا" موقف كييف بشأن عدم استعدادها للتفاوض.
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