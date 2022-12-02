https://sputnikarabic.ae/20221202/البيت-الأبيض-الولايات-المتحدة-لا-ترى-استعداد-زيلينسكي-للمفاوضات-مع-روسيا-1070787795.html

البيت الأبيض: الولايات المتحدة لا ترى استعداد زيلينسكي للمفاوضات مع روسيا

البيت الأبيض: الولايات المتحدة لا ترى استعداد زيلينسكي للمفاوضات مع روسيا

صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة لا ترى استعداد فلاديمير زيلينسكي للتفاوض على تسوية... 02.12.2022, سبوتنيك عربي

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واشنطن - سبوتنيك. وقال كيربي، في إفادة صحفية، إن "الرئيس زيلينسكي قال أيضا إنه يؤمن بالحل الدبلوماسي، لكنه أيضا غير مستعد".وستواصل الولايات المتحدة، وفقاً لكيربي، دعمها لأوكرانيا ولن تجبرها على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.وعلق المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، على إمكانية المفاوضات مع أوكرانيا، بأنه على كييف امتلاك الإرادة السياسية والاستعداد لمناقشة المطالب التي سبق وحددتها عنها روسيا.وفي وقت سابق، أعلن فلاديمير زيلينسكي، خلال كلمة عبر الفيديو في قمة مجموعة العشرين، عن رؤيته لخطوات استعادة السلام في أوكرانيا، المتكونة من عشر نقاط، الشيء الذي رد عليه بيسكوف، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، بأن مثل هذه الكلمات "تؤكد تمامًا" موقف كييف بشأن عدم استعدادها للتفاوض.

https://sputnikarabic.ae/20221201/لافروف-روسيا-لم-تطالب-بإجراء-مفاوضات-مع-أوكرانيا-وموسكو-مستعدة-للاستماع-إلى-الجانب-الآخر-1070725470.html

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