https://sputnikarabic.ae/20221202/البيت-الأبيض-زيلينسكي-يؤمن-بالحل-الدبلوماسي-ولكنه-غير-مستعد-1070782845.html
البيت الأبيض: زيلينسكي يؤمن بالحل الدبلوماسي ولكنه "غير مستعد"
البيت الأبيض: زيلينسكي يؤمن بالحل الدبلوماسي ولكنه "غير مستعد"
قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إن الولايات المتحدة لا ترى استعدادا من طرف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي للتفاوض... 02.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-02T18:17+0000
2022-12-02T18:17+0000
2022-12-02T18:17+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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وقال كيربي في إفادة صحفية: "الرئيس زيلينسكي قال أيضا إنه يؤمن بالحل الدبلوماسي، لكنه أيضا غير مستعد".وأوضح كيربي أن "تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن إمكانية إجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يعني أنه يعتزم بدء حوار الآن".وختم كيربي: "الرئيس لم يعبر على الإطلاق عن أن الوقت قد حان الآن للمفاوضات، وقال باستمرار إن الرئيس زيلينسكي هو الوحيد الذي يمكنه تحديد ما إذا كان يمكن مناقشة التسوية ومتى يتم ذلك وما هي الشروط التي يجب أن تهيأ لذلك".
https://sputnikarabic.ae/20221202/-بلينكن-أمريكا-لا-تزال-على-اتصال-مع-روسيا-1070753158.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
البيت الأبيض: زيلينسكي يؤمن بالحل الدبلوماسي ولكنه "غير مستعد"
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قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إن الولايات المتحدة لا ترى استعدادا من طرف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي للتفاوض على تسوية للصراع في أوكرانيا.
وقال كيربي في إفادة صحفية: "الرئيس زيلينسكي قال أيضا إنه يؤمن بالحل الدبلوماسي، لكنه أيضا غير مستعد".
وستواصل الولايات المتحدة وفقًا لكيربي دعمها لأوكرانيا ولن تضعها قسريًا على طاولة المفاوضات.
وأوضح كيربي أن "تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن إمكانية إجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يعني أنه يعتزم بدء حوار الآن".
الرئيس كان دقيقا للغاية، كان يقول دائمًا ما يقصده ولم يتغير، لقد سمعته قال كل شيء بوضوح أمس، وليس لديه أي نية للتحدث مع بوتين في الوقت الحالي.
وختم كيربي: "الرئيس
لم يعبر على الإطلاق عن أن الوقت قد حان الآن للمفاوضات، وقال باستمرار إن الرئيس زيلينسكي هو الوحيد الذي يمكنه تحديد ما إذا كان يمكن مناقشة التسوية ومتى يتم ذلك وما هي الشروط التي يجب أن تهيأ لذلك".