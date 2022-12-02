https://sputnikarabic.ae/20221202/الجيش-الأمريكي-يعلق-دورياته-في-شمال-سوريا-خوفا-من-اجتياح-تركي-1070786613.html
الجيش الأمريكي يعلق دورياته في شمال سوريا خوفا من اجتياح تركي
الجيش الأمريكي يعلق دورياته في شمال سوريا خوفا من اجتياح تركي
أوقفت القوات الأمريكية الدوريات العسكرية المشتركة مع الأكراد في شمال سوريا، والمخصصة لمواجهة متطرفي تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة)، بسبب... 02.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-02T20:55+0000
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2022-12-02T20:55+0000
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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اليوم الجمعة، وقف جميع العمليات المشتركة مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) التي يقودها الأكراد ضد تنظيم "داعش" في سوريا. قالت وزارة الدفاع الأمريكية يوم الخميس إنها مستمرة لكنها مخفضة.ذكر المتحدث باسم القيادة المركزية العقيد جو بوتشينو، أن "قوات سوريا الديمقراطية" مستمرة في تنفيذ الدوريات والحفاظ على الأمن في مخيم الهول للنازحين ومرافق الاحتجاز والسجون، ولا يزال تنظيم "داعش" يشكل تهديدا لأمن المنطقة واستقرارها.من جانبه قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي، اليوم الجمعة للصحفيين، إنه كما في الماضي عندما تكون هناك عمليات تركية في شمال سوريا، فإنها تؤثر على عمليات مكافحة "داعش".فيما أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" في بيان أن الدوريات المشتركة الأخرى، ستبدأ السبت في المنطقة الحدودية. وقالت الولايات المتحدة إن هذه الدوريات لا تهدف لمواجهة مقاتلي "داعش".
https://sputnikarabic.ae/20221201/أردوغان-يبحث-تنفيذ-عملية-برية-محتملة-في-شمال-سوريا-1070722740.html
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أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار سوريا اليوم
أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار سوريا اليوم
الجيش الأمريكي يعلق دورياته في شمال سوريا خوفا من اجتياح تركي
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أوقفت القوات الأمريكية الدوريات العسكرية المشتركة مع الأكراد في شمال سوريا، والمخصصة لمواجهة متطرفي تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة)، بسبب التهديدات التركية بشن عملية عسكرية برية.
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اليوم الجمعة، وقف جميع العمليات المشتركة مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) التي يقودها الأكراد ضد تنظيم "داعش
" في سوريا. قالت وزارة الدفاع الأمريكية يوم الخميس إنها مستمرة لكنها مخفضة.
ذكر المتحدث باسم القيادة المركزية
العقيد جو بوتشينو، أن "قوات سوريا الديمقراطية" مستمرة في تنفيذ الدوريات والحفاظ على الأمن في مخيم الهول للنازحين ومرافق الاحتجاز والسجون، ولا يزال تنظيم "داعش" يشكل تهديدا لأمن المنطقة واستقرارها.
من جانبه قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي، اليوم الجمعة للصحفيين، إنه كما في الماضي عندما تكون هناك عمليات تركية في شمال سوريا
، فإنها تؤثر على عمليات مكافحة "داعش".
فيما أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" في بيان أن الدوريات المشتركة الأخرى، ستبدأ السبت في المنطقة الحدودية. وقالت الولايات المتحدة إن هذه الدوريات لا تهدف لمواجهة مقاتلي "داعش".