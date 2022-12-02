https://sputnikarabic.ae/20221202/الحكومة-الألمانية-لا-تؤكد-أنباء-التفاوض-حول-توريد-أنظمة-باتريوت-لأوكرانيا-1070781341.html

الحكومة الألمانية لا تؤكد أنباء التفاوض حول توريد أنظمة "باتريوت" لأوكرانيا

الحكومة الألمانية لا تؤكد أنباء التفاوض حول توريد أنظمة "باتريوت" لأوكرانيا

أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية، فولفغانغ بوخنر، اليوم الجمعة، أن حكومة بلاده "لا تؤكد" إجراء مفاوضات مع كييف بشأن توريد أنظمة صواريخ "باتريوت" المضادة... 02.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-02T17:14+0000

2022-12-02T17:14+0000

2022-12-02T17:14+0000

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برلين - سبوتنيك. وقال بوخنر، خلال إيجاز صحفي للحكومة، ردًا على سؤال بهذا الشأن: "لا أعرف أي شيء عن المحادثات مع أوكرانيا بشأن نشر صواريخ "باتريوت" في أوكرانيا".كما ذكر بوخنر أنه خلال مؤتمر صحفي مشترك للمستشار الألماني أولاف شولتز مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ يوم أمس الخميس ، قال شولتز إن "عرض بولندا نشر أنظمة دفاع جوي على أراضيها لم يتغير، فيما أكد الأمين العام لحلف الناتو أن طلبات كييف وخطط الإمدادات لوارسو يجب النظر فيها بشكل منفصل".بدوره، أوضح مجلس الوزراء، عند تطرقه إلى موضوع تسليم أنظمة الدفاع الجوي الحديثة "إيريس - تي" إلى كييف أن التسليم اللاحق لأنظمة الدفاع الجوي من نوع "باتريوت" إلى أوكرانيا أمر مستحيل من الناحية الفنية، حيث قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية، أرني كولاتس، إنه "في هذه الحالة ليس هذا نقل صواريخ باتريوت إلى بولندا وإنما نشر على الأراضي البولندية؛ وسيقوم أفراد ألمان بالخدمة والصيانة الفنية".في وقت سابق دعا وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، الحكومة الألمانية إلى تزويد أوكرانيا بأنظمة باتريوت المضادة للطائرات المقدمة إلى بولندا.كما اقترح خيارًا تنقل فيه ألمانيا أنظمة الدفاع الجوي إلى بولندا، وقيام وارسو بدورها بنقلها إلى كييف.سبق وذُكر أن وزيرة الدفاع الألمانية كريستينا لامبرخت، أعلنت عن التوصل إلى اتفاق مع نظيرها البولندي على تسيير دوريات في المجال الجوي البولندي بواسطة مقاتلات "يوروفايتر" الألمانية ونشر أنظمة دفاع جوي باتريوت في البلاد.بعد ذلك، طرح كل من رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، ورئيس حزب القانون والعدالة الحاكم "بيس" ياروسلاف كاتشينسكي ووزير الدفاع ماريوش بلاشتشاك، فكرة نشر أنظمة صواريخ "باتريوت" الألمانية المضادة للطائرات في أوكرانيا بدلا من بولندا.

https://sputnikarabic.ae/20221201/المستشار-الألماني-نتفاوض-مع-بولندا-لمنحها-3-أنظمة-دفاع-جوي-من-طراز-باتريوت-1070748362.html

https://sputnikarabic.ae/20221202/أمريكا-تخطط-لنقل-أنظمة-دفاع-جوي-من-دول-عربية-إلى-أوكرانيا-1070755155.html

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