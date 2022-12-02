https://sputnikarabic.ae/20221202/الخارجية-الروسية-تتهم-الغرب-بالنفاق-وتنصح-باريس-بالتحقيق-في-جرائمها-الاستعمارية-1070773730.html

الخارجية الروسية تتهم الغرب "بالنفاق" وتنصح باريس بالتحقيق في جرائمها الاستعمارية

الخارجية الروسية تتهم الغرب "بالنفاق" وتنصح باريس بالتحقيق في جرائمها الاستعمارية

أعربت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، عن استياء موسكو من تصريحات الخارجية الفرنسية بشأن إنشاء محكمة خاصة للتحقيق في ما يسمى بـ"جرائم العدوان الروسي"،... 02.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-02T13:42+0000

2022-12-02T13:42+0000

2022-12-02T13:42+0000

روسيا

أخبار فرنسا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/1a/1061629536_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2182744cc8c8bb4790cb3fe1d3cfcf15.jpg

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الروسية: "نعرب عن استيائنا إزاء تصريحات وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية فيما يتعلق بإنشاء ما يسمي بمحكمة خاصة للتحقيق في جرائم العدوان الروسي".بالإضافة إلى محاولة إشراك المحكمة الجنائية الدولية، قررت دول الغرب الترويج لفكرة إنشاء هيئة "قضائية" أخرى مسيسة، والتي، هي في الواقع، لا علاقة لها بالعدالة.وأضاف البيان: "لا نتوقف أبدًا عن الدهشة من السلطات الفرنسية التي تؤكد على أن "أولويتها" هي "مكافحة الإفلات من العقاب" في أوكرانيا".وأردف البيان: "لسبب ما، تغض باريس الطرف عن فوضى القانون في نظام كييف على مدى السنوات الثماني الماضية ضد سكان دونباس، الذين ما زالوا يلقون حتوفهم من هجمات المدفعية والصواريخ يوميا".وذكر بيان الخارجية أن محاولة الغرب إنشاء "محكمة خاصة لروسيا" هي مثال آخر على ممارسة الكيل بمكيالين؛ ولن يكون لمثل هذه "العصابة" سلطة قضائية على روسيا.وتابع البيان: "إن المحاولة الحالية من قبل الدول الغربية لإحداث آلية شبه قضائية، غير مسبوقة في العدمية القانونية، وهي مثال آخر على ممارسة الغرب للمعايير المزدوجة، ولن يكون لهذه العصابة سلطة قضائية على روسيا".ونصحت الوزارة باريس "بالبدء بإنشاء محكمة خاصة لجرائمها أثناء الحروب الاستعمارية والتدخلات في أنحاء مختلفة من العالم".

https://sputnikarabic.ae/20221202/بوتين-يبلغ-شولتز-أن-ألمانيا-سلكت-خطا-مدمرا-بتسليحها-نظام-كييف-1070767872.html

أخبار فرنسا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار فرنسا