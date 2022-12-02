https://sputnikarabic.ae/20221202/الدفاع-الروسية-تعلن-نجاح-اختبار-نظام-دفاع-جوي-جديد-في-ميدان-ساري-شاغان-بكازاخستان-1070750194.html
الدفاع الروسية تعلن نجاح اختبار نظام دفاع جوي جديد في ميدان ساري شاغان بكازاخستان
الدفاع الروسية تعلن نجاح اختبار نظام دفاع جوي جديد في ميدان ساري شاغان بكازاخستان
قالت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة، إن القوات الجوية الفضائية الروسية اختبرت بنجاح صاروخا جديدا لنظام دفاع جوي في ميدان اختبار الصواريخ المضادة للقذائف... 02.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-02T00:43+0000
2022-12-02T00:43+0000
2022-12-02T00:43+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان: "في ميدان ساري شاغان، نجح طاقم قتالي من قوات الدفاع الجوي والصاروخي التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية في إجراء اختبار آخر لإطلاق صاروخ جديد لنظام دفاع صاروخي روسي".وقال سيرغي غرابتشوك، رئيس وحدة الدفاع الصاروخي في قوة الفضاء الروسية، إن الصاروخ الجديد أكد المواصفات بعد سلسلة من الاختبارات، وأنجز الطاقم القتالي مهمة ضرب "هدف" بالدقة المطلوبة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
الدفاع الروسية تعلن نجاح اختبار نظام دفاع جوي جديد في ميدان ساري شاغان بكازاخستان
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قالت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة، إن القوات الجوية الفضائية الروسية اختبرت بنجاح صاروخا جديدا لنظام دفاع جوي في ميدان اختبار الصواريخ المضادة للقذائف التسيارية في ساري شاغان بكازاخستان.
موسكو - سبوتنيك
. وقالت الوزارة في بيان: "في ميدان ساري شاغان، نجح طاقم قتالي من قوات الدفاع الجوي والصاروخي التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية في إجراء اختبار آخر لإطلاق صاروخ جديد لنظام دفاع صاروخي روسي".
وقال سيرغي غرابتشوك، رئيس وحدة الدفاع الصاروخي في قوة الفضاء الروسية، إن الصاروخ الجديد أكد المواصفات بعد سلسلة من الاختبارات، وأنجز الطاقم القتالي مهمة ضرب "هدف" بالدقة المطلوبة.