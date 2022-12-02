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https://sputnikarabic.ae/20221202/الدفاع-الروسية-تعلن-نجاح-اختبار-نظام-دفاع-جوي-جديد-في-ميدان-ساري-شاغان-بكازاخستان-1070750194.html
الدفاع الروسية تعلن نجاح اختبار نظام دفاع جوي جديد في ميدان ساري شاغان بكازاخستان
الدفاع الروسية تعلن نجاح اختبار نظام دفاع جوي جديد في ميدان ساري شاغان بكازاخستان
قالت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة، إن القوات الجوية الفضائية الروسية اختبرت بنجاح صاروخا جديدا لنظام دفاع جوي في ميدان اختبار الصواريخ المضادة للقذائف... 02.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-02T00:43+0000
2022-12-02T00:43+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان: "في ميدان ساري شاغان، نجح طاقم قتالي من قوات الدفاع الجوي والصاروخي التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية في إجراء اختبار آخر لإطلاق صاروخ جديد لنظام دفاع صاروخي روسي".وقال سيرغي غرابتشوك، رئيس وحدة الدفاع الصاروخي في قوة الفضاء الروسية، إن الصاروخ الجديد أكد المواصفات بعد سلسلة من الاختبارات، وأنجز الطاقم القتالي مهمة ضرب "هدف" بالدقة المطلوبة.
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا

الدفاع الروسية تعلن نجاح اختبار نظام دفاع جوي جديد في ميدان ساري شاغان بكازاخستان

00:43 GMT 02.12.2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الانتقال إلى بنك الصوروزارة الدفاع الروسية تنشر مقطع فيديو لإطلاق تجريبي لصاروخ جديد لنظام دفاع صاروخي في ساحة تدريب ساري شاغان في كازاخستان، 29 أكتوبر 2020
وزارة الدفاع الروسية تنشر مقطع فيديو لإطلاق تجريبي لصاروخ جديد لنظام دفاع صاروخي في ساحة تدريب ساري شاغان في كازاخستان، 29 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry
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قالت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة، إن القوات الجوية الفضائية الروسية اختبرت بنجاح صاروخا جديدا لنظام دفاع جوي في ميدان اختبار الصواريخ المضادة للقذائف التسيارية في ساري شاغان بكازاخستان.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان: "في ميدان ساري شاغان، نجح طاقم قتالي من قوات الدفاع الجوي والصاروخي التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية في إجراء اختبار آخر لإطلاق صاروخ جديد لنظام دفاع صاروخي روسي".
وقال سيرغي غرابتشوك، رئيس وحدة الدفاع الصاروخي في قوة الفضاء الروسية، إن الصاروخ الجديد أكد المواصفات بعد سلسلة من الاختبارات، وأنجز الطاقم القتالي مهمة ضرب "هدف" بالدقة المطلوبة.
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