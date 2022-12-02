عربي
موسكو: مستعدون لعقد لقاء بين الأسد وأردوغان لكن العمل لم يبدأ بعد
https://sputnikarabic.ae/20221202/الرئيس-التونسي-يؤكد-عدم-التخلي-عن-دعم-المواد-الأساسية-لتحقيق-العدالة-الاجتماعية-1070753046.html
الرئيس التونسي يؤكد عدم التخلي عن دعم المواد الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية
الرئيس التونسي يؤكد عدم التخلي عن دعم المواد الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد على أن الدولة في إطار ممارسة دورها في تحقيق العدالة الاجتماعية، "لن تتخلى عن دعم المواد الأساسية كما يشاع بين الحين والآخر". 02.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-02T07:24+0000
2022-12-02T07:24+0000
أخبار تونس اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/14/1048742271_0:0:3206:1804_1920x0_80_0_0_eb51c4424a2cdfcf91738832323f9887.jpg
وحسب بيان الرئاسة التونسية، جاء ذلك خلال استقباله لرئيسة الحكومة نجلاء بودن بقصر قرطاج، أمس الخميس.وخلال اللقاء، شدد سعيد على تمسكه بالدور الاجتماعي للدولة، لافتا إلى أنه لا مجال للتفريط في المؤسسات والمنشآت العمومية بل يجب تطهيرها والقضاء على الأسباب التي أدت إلى الوضع الذي آلت إليه معظمها.وأشار إلى أن العدالة الاجتماعية هي أساس الاستقرار الذي ينشده الجميع والذي لا يمكن أن يتحقق إلا في ظل توزيع عادل للثروات والقضاء على الفساد المستشري في عدة مؤسسات.كما دعا إلى ضرورة العمل المستمر للتخفيض الأسعار لأن من يسعى إلى رفعها أو إلى تخزين بعض المواد له أهداف تتعارض مع المطالب المشروعة للشعب التونسي.
https://sputnikarabic.ae/20221117/الرئيس-التونسي-يحذر-من-محاولات-إسقاط-الدولة-1070263190.html
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/14/1048742271_477:0:3206:2047_1920x0_80_0_0_e93de4185a20af985bc4463149d6fd2c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تونس اليوم, العالم العربي
أخبار تونس اليوم, العالم العربي

الرئيس التونسي يؤكد عدم التخلي عن دعم المواد الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية

07:24 GMT 02.12.2022
© AFP 2022 / KARIM JAAFARالرئيس التونسي قيس سعيد في قطر 16 نوفمبر 2020
الرئيس التونسي قيس سعيد في قطر 16 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2022
© AFP 2022 / KARIM JAAFAR
تابعنا عبرTelegram
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد على أن الدولة في إطار ممارسة دورها في تحقيق العدالة الاجتماعية، "لن تتخلى عن دعم المواد الأساسية كما يشاع بين الحين والآخر".
وحسب بيان الرئاسة التونسية، جاء ذلك خلال استقباله لرئيسة الحكومة نجلاء بودن بقصر قرطاج، أمس الخميس.
وخلال اللقاء، شدد سعيد على تمسكه بالدور الاجتماعي للدولة، لافتا إلى أنه لا مجال للتفريط في المؤسسات والمنشآت العمومية بل يجب تطهيرها والقضاء على الأسباب التي أدت إلى الوضع الذي آلت إليه معظمها.
الرئيس التونسي قيس سعيد في قطر 16 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2022
الرئيس التونسي يحذر من محاولات إسقاط الدولة
17 نوفمبر, 06:57 GMT

وأضاف الرئيس التونسي أنه في إطار ممارسة دورها في تحقيق العدالة الاجتماعية، لن تتخلى عن دعم المواد الأساسية كما يشاع ذلك بين الحين والآخر.

وأشار إلى أن العدالة الاجتماعية هي أساس الاستقرار الذي ينشده الجميع والذي لا يمكن أن يتحقق إلا في ظل توزيع عادل للثروات والقضاء على الفساد المستشري في عدة مؤسسات.
كما دعا إلى ضرورة العمل المستمر للتخفيض الأسعار لأن من يسعى إلى رفعها أو إلى تخزين بعض المواد له أهداف تتعارض مع المطالب المشروعة للشعب التونسي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие войск специального назначения ВС РФ в ходе боевой операции на Харьковском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала