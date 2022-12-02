https://sputnikarabic.ae/20221202/الرئيس-التونسي-يؤكد-عدم-التخلي-عن-دعم-المواد-الأساسية-لتحقيق-العدالة-الاجتماعية-1070753046.html
الرئيس التونسي يؤكد عدم التخلي عن دعم المواد الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية
الرئيس التونسي يؤكد عدم التخلي عن دعم المواد الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد على أن الدولة في إطار ممارسة دورها في تحقيق العدالة الاجتماعية، "لن تتخلى عن دعم المواد الأساسية كما يشاع بين الحين والآخر". 02.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-02T07:24+0000
2022-12-02T07:24+0000
2022-12-02T07:24+0000
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وحسب بيان الرئاسة التونسية، جاء ذلك خلال استقباله لرئيسة الحكومة نجلاء بودن بقصر قرطاج، أمس الخميس.وخلال اللقاء، شدد سعيد على تمسكه بالدور الاجتماعي للدولة، لافتا إلى أنه لا مجال للتفريط في المؤسسات والمنشآت العمومية بل يجب تطهيرها والقضاء على الأسباب التي أدت إلى الوضع الذي آلت إليه معظمها.وأشار إلى أن العدالة الاجتماعية هي أساس الاستقرار الذي ينشده الجميع والذي لا يمكن أن يتحقق إلا في ظل توزيع عادل للثروات والقضاء على الفساد المستشري في عدة مؤسسات.كما دعا إلى ضرورة العمل المستمر للتخفيض الأسعار لأن من يسعى إلى رفعها أو إلى تخزين بعض المواد له أهداف تتعارض مع المطالب المشروعة للشعب التونسي.
https://sputnikarabic.ae/20221117/الرئيس-التونسي-يحذر-من-محاولات-إسقاط-الدولة-1070263190.html
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أخبار تونس اليوم, العالم العربي
أخبار تونس اليوم, العالم العربي
الرئيس التونسي يؤكد عدم التخلي عن دعم المواد الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية
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أكد الرئيس التونسي قيس سعيد على أن الدولة في إطار ممارسة دورها في تحقيق العدالة الاجتماعية، "لن تتخلى عن دعم المواد الأساسية كما يشاع بين الحين والآخر".
وحسب بيان الرئاسة التونسية، جاء ذلك خلال استقباله لرئيسة الحكومة نجلاء بودن بقصر قرطاج، أمس الخميس.
وخلال اللقاء، شدد سعيد على تمسكه بالدور الاجتماعي للدولة، لافتا إلى أنه لا مجال للتفريط في المؤسسات والمنشآت العمومية بل يجب تطهيرها والقضاء على الأسباب التي أدت إلى الوضع الذي آلت إليه معظمها.
وأضاف الرئيس التونسي أنه في إطار ممارسة دورها في تحقيق العدالة الاجتماعية، لن تتخلى عن دعم المواد الأساسية كما يشاع ذلك بين الحين والآخر.
وأشار إلى أن العدالة الاجتماعية هي أساس الاستقرار الذي ينشده الجميع والذي لا يمكن أن يتحقق إلا في ظل توزيع عادل للثروات والقضاء على الفساد المستشري في عدة مؤسسات.
كما دعا إلى ضرورة العمل المستمر للتخفيض الأسعار لأن من يسعى إلى رفعها أو إلى تخزين بعض المواد له أهداف تتعارض مع المطالب المشروعة للشعب التونسي.