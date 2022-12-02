https://sputnikarabic.ae/20221202/السيسي-يوضح-سبب-اهتمامه-ببناء-الكباري-والطرق-ويرد-على-منتقديه-فيديو-1070757148.html
السيسي يوضح سبب اهتمامه ببناء الكباري والطرق ويرد على منتقديه... فيديو
السيسي يوضح سبب اهتمامه ببناء الكباري والطرق ويرد على منتقديه... فيديو
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن اهتمامه ببناء الكباري والطرق نابع من حرصه على الأجيال القادمة لمصر، في ظل الزيادة السكانية المطردة. 02.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-02T09:19+0000
2022-12-02T09:19+0000
2022-12-02T09:19+0000
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وأضاف السيسي، في تصريحات على هامش افتتاحه المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة في دلتا مصر، يوم الخميس "أسمع كثيرا من يقول: لماذا تشيدون شبكة طرق؟ ولماذا هذه الكباري؟ أعطونا لنأكل أولا".وتابع "لو لم أفعل ذلك فأنا أظلم هذا الجيل والجيل القادم والله... لو لم نقم بالخطة الاستراتيجية الموضوعة قبل أن أتولى الحكم، وقبل من كانوا قبلي. إذَا نحن نضيع البلد ونضيع الناس".وأضاف الرئيس المصري "نحن في خير ونعمة. لا أعتقد أن أحدًا يقدر على فعل أكثر مما نفعله نحن".وذكر أن حكومته تبني المدن الجديدة بهدف احتواء الزيادة السكانية التي ألقى باللوم عليها، وأنه "لا أحد بإمكانه حل شيء، إذا استمرت".وأوضح أن مشروعات التنمية الجاري تنفيذها، توفر مصدر دخل لنحو 5 ملايين أسرة، داعيا إلى ضبط النمو السكاني، ومحذرا من أن استمرار الزيادة السكانية بالمعدل الحالي يعرقل متطلبات التنمية.وأشار إلى أن لدى حكومته خطط اقتصادية تسعى إلى توطين الصناعة وجذب الاستثمارات المباشرة وتقليل فاتورة الاستيراد.وتوسعت مصر خلال السنوات الأخيرة في مشروعات كبرى مثل بناء مدن سكنية ضخمة بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة، وشبكة واسعة للنقل والطرق.
https://sputnikarabic.ae/20221201/السيسي-مصر-تجاوزت-الأزمات-الاقتصادية-وأثبتت-أنها-الرقم-الصحيح-في-المعادلة-العالمية-1070740665.html
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مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, العالم العربي
السيسي يوضح سبب اهتمامه ببناء الكباري والطرق ويرد على منتقديه... فيديو
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قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن اهتمامه ببناء الكباري والطرق نابع من حرصه على الأجيال القادمة لمصر، في ظل الزيادة السكانية المطردة.
وأضاف السيسي
، في تصريحات على هامش افتتاحه المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة في دلتا مصر، يوم الخميس "أسمع كثيرا من يقول: لماذا تشيدون شبكة طرق؟ ولماذا هذه الكباري؟ أعطونا لنأكل أولا".
وتابع "لو لم أفعل ذلك فأنا أظلم هذا الجيل والجيل القادم والله... لو لم نقم بالخطة الاستراتيجية الموضوعة قبل أن أتولى الحكم، وقبل من كانوا قبلي. إذَا نحن نضيع البلد ونضيع الناس".
وأضاف الرئيس المصري "نحن في خير ونعمة. لا أعتقد أن أحدًا يقدر على فعل أكثر مما نفعله نحن".
وذكر أن حكومته تبني المدن الجديدة بهدف احتواء الزيادة السكانية التي ألقى باللوم عليها، وأنه "لا أحد بإمكانه حل شيء، إذا استمرت".
وأوضح أن مشروعات التنمية الجاري تنفيذها، توفر مصدر دخل لنحو 5 ملايين أسرة، داعيا إلى ضبط النمو السكاني، ومحذرا من أن استمرار الزيادة السكانية
بالمعدل الحالي يعرقل متطلبات التنمية.
وأشار إلى أن لدى حكومته خطط اقتصادية تسعى إلى توطين الصناعة وجذب الاستثمارات المباشرة وتقليل فاتورة الاستيراد.
وتوسعت مصر خلال السنوات الأخيرة في مشروعات كبرى مثل بناء مدن سكنية ضخمة بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة، وشبكة واسعة للنقل والطرق.