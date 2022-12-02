https://sputnikarabic.ae/20221202/الصين-تبدي-استعدادها-لتعزيز-التعاون-مع-روسيا-في-مجال-التكنولوجيا-الفائقة-1070786948.html
الصين تبدي استعدادها لتعزيز التعاون مع روسيا في مجال التكنولوجيا الفائقة
الصين تبدي استعدادها لتعزيز التعاون مع روسيا في مجال التكنولوجيا الفائقة
قال نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، هو تشون هوا، اليوم الجمعة، إن الصين مستعدة لتعزيز التعاون مع روسيا في القطاعات التقليدية والجديدة، بما في ذلك الفضاء... 02.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-02T21:26+0000
2022-12-02T21:26+0000
2022-12-02T21:26+0000
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بكين - سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عن هو تشون هوا قوله: "نحن مستعدون لتطوير التعاون بنشاط في مجالات جديدة أيضا، مثل تكنولوجيا المعلومات وحماية البيئة والبناء الحضري".كما قال المسؤول إن الصين مستعدة لتعميق التعاون في المجالات التقليدية، مثل الزراعة والنقل والطيران والفضاء.وأضاف أن "الصين مستعدة لبذل كل جهد مع روسيا لتنفيذ نتائج الاجتماعات الدورية لرئيسي وزراء البلدين، على أساس التوافق الذي توصل إليه قادة البلدين".كما أعرب هو تشون هوا عن استعداد الصين لتعزيز الديناميكيات الإيجابية في تنمية التعاون التجاري والاستثماري الروسي الصيني.وعقد نائب رئيس الوزراء الروسي، دميتري تشيرنيشينكو، وهو تشون هوا، الاجتماع الـ26 للجنة الروسية الصينية، حول التحضير للاجتماعات الدورية لرؤساء الحكومات، وذلك في مؤتمر عبر الفيديو، اليوم الجمعة.وأقيم الحدث قبل الاجتماع الدوري الـ27 لرؤساء الحكومتين الروسية والصينية، والمقرر عقده في وقت لاحق من شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20221129/روسيا-والصين-بصدد-تطوير-نظام-للتسويات-المالية-بعيدا-عن-سويفت-1070657899.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الصين تبدي استعدادها لتعزيز التعاون مع روسيا في مجال التكنولوجيا الفائقة
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قال نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، هو تشون هوا، اليوم الجمعة، إن الصين مستعدة لتعزيز التعاون مع روسيا في القطاعات التقليدية والجديدة، بما في ذلك الفضاء والطيران وتكنولوجيا المعلومات.
بكين - سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عن هو تشون هوا قوله: "نحن مستعدون لتطوير التعاون بنشاط في مجالات جديدة أيضا، مثل تكنولوجيا المعلومات وحماية البيئة والبناء الحضري".
كما قال المسؤول إن الصين مستعدة لتعميق التعاون في المجالات التقليدية، مثل الزراعة والنقل والطيران والفضاء.
وأضاف أن "الصين مستعدة لبذل كل جهد مع روسيا لتنفيذ نتائج الاجتماعات الدورية لرئيسي وزراء البلدين، على أساس التوافق الذي توصل إليه قادة البلدين".
كما أعرب هو تشون هوا عن استعداد الصين لتعزيز الديناميكيات الإيجابية في تنمية التعاون التجاري والاستثماري الروسي الصيني.
وعقد نائب رئيس الوزراء الروسي، دميتري تشيرنيشينكو، وهو تشون هوا، الاجتماع الـ26 للجنة الروسية الصينية، حول التحضير للاجتماعات الدورية لرؤساء الحكومات، وذلك في مؤتمر عبر الفيديو، اليوم الجمعة.
وأقيم الحدث قبل الاجتماع الدوري الـ27 لرؤساء الحكومتين الروسية والصينية، والمقرر عقده في وقت لاحق من شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري.