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الصين: تهريب أمريكا للنفط والحبوب من سوريا "غير شرعي"‏
الصين: تهريب أمريكا للنفط والحبوب من سوريا "غير شرعي"‏
دانت الصين تهريب أمريكا للنفط من سوريا، واصفة أن ما تقوم به بـ"غير الشرعي".‏ 02.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-02T17:19+0000
2022-12-02T17:19+0000
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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، إن "تمركز قوات أمريكية في سوريا وتهريبها للنفط والحبوب من سوريا هو غير قانوني".وجاءت تعليقات ليجيان ردا على تقارير بأن "القوات الأمريكية أرسلت أمس الخميس 54 ناقلة نفط محملة بالنفط من شمال شرق سوريا إلى قواعدها في شمال العراق، في أحدث شحنة من النفط السوري المسروق يتم تسليمها"، وفقا لما ورد على موقع وزارة الخارجية الصينية.وعلّق تشاو ليجيان: "لقد لاحظت التقارير ذات الصلة، وورد أن بعض السوريين قالوا إن ما فعلته القوات الأمريكية يجعلهم يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة في الشتاء".كما استشهد ليجيان ببيانات رسمية من الحكومة السورية، تفيد بأن أنشطة التهريب الأمريكية بين عامي 2011 والنصف الأول من عام 2022 كلفت سوريا أكثر من 100 مليار دولار من الخسائر.وأضاف تشاو أن "أمريكا تواصل انتهاك القوانين والقواعد الدولية، ومع ذلك تزعم أنها نصيرة لما تسميه "النظام الدولي القائم على القواعد"، متابعا أنه "عندما تتحدث الولايات المتحدة عن "القواعد"، فإنها غالبا ما تحاول فقط إيجاد ذريعة لخدمة مصلحتها وإدامة هيمنتها".وفي شهر أغسطس/ آب، أعلنت سوريا خسائرها في قطاع النفط والغاز جراء ممارسات الاحتلال الأمريكي وأدواته والبالغة 107.1 مليارات دولار.
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الصين, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي
الصين, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي

الصين: تهريب أمريكا للنفط والحبوب من سوريا "غير شرعي"‏

17:19 GMT 02.12.2022
CC0 / WhisperToMe / الخارجية الصينية
الخارجية الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2022
الخارجية الصينية
CC0 / WhisperToMe /
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دانت الصين تهريب أمريكا للنفط من سوريا، واصفة أن ما تقوم به بـ"غير الشرعي".‏
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، إن "تمركز قوات أمريكية في سوريا وتهريبها للنفط والحبوب من سوريا هو غير قانوني".
وجاءت تعليقات ليجيان ردا على تقارير بأن "القوات الأمريكية أرسلت أمس الخميس 54 ناقلة نفط محملة بالنفط من شمال شرق سوريا إلى قواعدها في شمال العراق، في أحدث شحنة من النفط السوري المسروق يتم تسليمها"، وفقا لما ورد على موقع وزارة الخارجية الصينية.
وعلّق تشاو ليجيان: "لقد لاحظت التقارير ذات الصلة، وورد أن بعض السوريين قالوا إن ما فعلته القوات الأمريكية يجعلهم يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة في الشتاء".
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كما استشهد ليجيان ببيانات رسمية من الحكومة السورية، تفيد بأن أنشطة التهريب الأمريكية بين عامي 2011 والنصف الأول من عام 2022 كلفت سوريا أكثر من 100 مليار دولار من الخسائر.

وقال مؤكدا إن "تمركز القوات الأمريكية في سوريا غير قانوني، وتهريب أمريكا للنفط والحبوب من سوريا غير قانوني، كما أن الهجوم الصاروخي الأمريكي على سوريا غير قانوني".

وأضاف تشاو أن "أمريكا تواصل انتهاك القوانين والقواعد الدولية، ومع ذلك تزعم أنها نصيرة لما تسميه "النظام الدولي القائم على القواعد"، متابعا أنه "عندما تتحدث الولايات المتحدة عن "القواعد"، فإنها غالبا ما تحاول فقط إيجاد ذريعة لخدمة مصلحتها وإدامة هيمنتها".
وفي شهر أغسطس/ آب، أعلنت سوريا خسائرها في قطاع النفط والغاز جراء ممارسات الاحتلال الأمريكي وأدواته والبالغة 107.1 مليارات دولار.
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