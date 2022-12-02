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https://sputnikarabic.ae/20221202/العراق-البنك-المركزي-يعلن-تجاوز-الاحتياطي-النقدي-حاجز-الـ90-مليار-دولار-لأول-مرة-1070782995.html
العراق... البنك المركزي يعلن تجاوز الاحتياطي النقدي حاجز الـ90 مليار دولار لأول مرة
العراق... البنك المركزي يعلن تجاوز الاحتياطي النقدي حاجز الـ90 مليار دولار لأول مرة
أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الجمعة، عن تخطي الاحتياطي النقدي حاجز الـ90 مليار دولار ‏أمريكي لأول مرة.‏ 02.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-02T18:19+0000
2022-12-02T18:19+0000
العراق
اقتصاد
العالم العربي
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وأكد مستشار البنك، إحسان الياسري، أن "هذا الرقم كبير جدا، ويؤشر حائط صد لتعافي الاقتصاد، وإسنادا كبيرا لقيمة العملة العراقية"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وتابع مشيرا إلى أن "قيمة العملة العراقية أو الرصيد تعدى 160 في المائة، إذ بلغت قيمة الدينار العراقي أكثر من دينار ونصف".وواصل الياسري أن "العملة العراقية تشهد الآن ارتفاعا وتعافيا كبيرين، إذ تعد من العملات الدولية القوية رغم أنها ليست عملة دولية للتداول".وبيّن أن "الحكومة ووزارة المالية تمتلك فرصة لإسناد الفئات الهشة والفقيرة والمتقاعدين من ذوي الرواتب الضعيفة والمشمولين بالحماية الاجتماعية والمتقاعدين من خلال هذه الأموال بتخصيص جزء منها ضمن موازنة 2023".ولفت الى أن "البنك المركزي تحول من سياسته التقليدية والتي تتمثل بمتابعة الاستقرار وإصدار النقد وغيره الى مؤسسة تنمية كبيرة، إذ أطلق صندوقا تنمويا تجاوزت أمواله الـ 18 تريليون دينار".وأردف موضحا أن "هذا الصندوق أسهم في سد فجوة التمويل الحكومي نتيجة التحديات الأمنية والاقتصادية وانخفاضات أسعار النفط المتوالية منذ عام 2014 وحتى الآن".وتوقع مستشار البنك المركزي العراقي، إحسان الياسري، في تصريحاته، أن يتم طرح عملة الـ20 ألف دينار نهاية العام المقبل 2023، لافتا إلى أنها "عملة وسطية بين 25 ألفا و10 آلاف، إذ سيكون لها دور في إعادة رسم هيكل الأوراق النقدية".وأوضح أن عملة الـ20 ألف دينار عراقي ستكون مقبولة وبمواصفات أمنية عالية"، بحسب قوله.
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العراق, اقتصاد, العالم العربي
العراق, اقتصاد, العالم العربي

العراق... البنك المركزي يعلن تجاوز الاحتياطي النقدي حاجز الـ90 مليار دولار لأول مرة

18:19 GMT 02.12.2022
© AFP 2022 / ALI CHOUKEIRالدينار العراقي
الدينار العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2022
© AFP 2022 / ALI CHOUKEIR
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أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الجمعة، عن تخطي الاحتياطي النقدي حاجز الـ90 مليار دولار ‏أمريكي لأول مرة.‏
وأكد مستشار البنك، إحسان الياسري، أن "هذا الرقم كبير جدا، ويؤشر حائط صد لتعافي الاقتصاد، وإسنادا كبيرا لقيمة العملة العراقية"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).
وتابع مشيرا إلى أن "قيمة العملة العراقية أو الرصيد تعدى 160 في المائة، إذ بلغت قيمة الدينار العراقي أكثر من دينار ونصف".
وواصل الياسري أن "العملة العراقية تشهد الآن ارتفاعا وتعافيا كبيرين، إذ تعد من العملات الدولية القوية رغم أنها ليست عملة دولية للتداول".
وبيّن أن "الحكومة ووزارة المالية تمتلك فرصة لإسناد الفئات الهشة والفقيرة والمتقاعدين من ذوي الرواتب الضعيفة والمشمولين بالحماية الاجتماعية والمتقاعدين من خلال هذه الأموال بتخصيص جزء منها ضمن موازنة 2023".
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ولفت الى أن "البنك المركزي تحول من سياسته التقليدية والتي تتمثل بمتابعة الاستقرار وإصدار النقد وغيره الى مؤسسة تنمية كبيرة، إذ أطلق صندوقا تنمويا تجاوزت أمواله الـ 18 تريليون دينار".
وأردف موضحا أن "هذا الصندوق أسهم في سد فجوة التمويل الحكومي نتيجة التحديات الأمنية والاقتصادية وانخفاضات أسعار النفط المتوالية منذ عام 2014 وحتى الآن".
وتوقع مستشار البنك المركزي العراقي، إحسان الياسري، في تصريحاته، أن يتم طرح عملة الـ20 ألف دينار نهاية العام المقبل 2023، لافتا إلى أنها "عملة وسطية بين 25 ألفا و10 آلاف، إذ سيكون لها دور في إعادة رسم هيكل الأوراق النقدية".
وأوضح أن عملة الـ20 ألف دينار عراقي ستكون مقبولة وبمواصفات أمنية عالية"، بحسب قوله.
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