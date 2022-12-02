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https://sputnikarabic.ae/20221202/العراق-الرئاسات-الثلاث-تؤكد-ضرورة-إجراء-انتخابات-مجالس-المحافظات-1070752947.html
العراق... الرئاسات الثلاث تؤكد ضرورة إجراء انتخابات مجالس المحافظات
العراق... الرئاسات الثلاث تؤكد ضرورة إجراء انتخابات مجالس المحافظات
أصدرت رئاسة الجمهورية العراقية بيانا قالت فيه إن "الرئاسات الثلاث عقدت اجتماعها أمس الخميس في قصر السلام ب‍بغداد حضره رئيس الجمهورية العراقي عبد اللطيف جمال... 02.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-02T07:25+0000
2022-12-02T07:25+0000
العراق
العالم العربي
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وقال موقع "السومرية نيوز" إن الاجتماع "بحث مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في العراق، وسبل دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها وبما يؤمّن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين".وشدد المجتمعون على "أهمية توحيد الخطاب السياسي على المستويين المحلي والدولي، وكذلك ضرورة تشريع القوانين التي تم التفاهم عليها في الاتفاق السياسي وضمن المُدد المحددة لها، مؤكدين ضرورة المضي في إجراء انتخابات مجالس المحافظات العام المقبل حسب ما تم التأكيد عليه في المنهاج الحكومي".وتم الاتفاق خلال الاجتماع على أهمية تشريع قانون الموازنة، وتعزيز إجراءات حفظ المال العام ومكافحة الفساد وتعزيز الخطوات الإصلاحية بهذا الصدد.وتطرق اجتماع الرئاسات الثلاثة إلى بحث أوضاع النازحين العراقيين، مشددين على ضرورة بذل المزيد من الجهود لإنهاء معاناتهم والعمل على عودتهم إلى ديارهم وبما يضمن لهم حياة كريمة آمنة ومستقرة.
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العراق, العالم العربي
العراق, العالم العربي

العراق... الرئاسات الثلاث تؤكد ضرورة إجراء انتخابات مجالس المحافظات

07:25 GMT 02.12.2022
© AP Photo / Sam McNeilعلم العراق
علم العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2022
© AP Photo / Sam McNeil
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أصدرت رئاسة الجمهورية العراقية بيانا قالت فيه إن "الرئاسات الثلاث عقدت اجتماعها أمس الخميس في قصر السلام ب‍بغداد حضره رئيس الجمهورية العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي".
وقال موقع "السومرية نيوز" إن الاجتماع "بحث مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في العراق، وسبل دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها وبما يؤمّن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين".
وشدد المجتمعون على "أهمية توحيد الخطاب السياسي على المستويين المحلي والدولي، وكذلك ضرورة تشريع القوانين التي تم التفاهم عليها في الاتفاق السياسي وضمن المُدد المحددة لها، مؤكدين ضرورة المضي في إجراء انتخابات مجالس المحافظات العام المقبل حسب ما تم التأكيد عليه في المنهاج الحكومي".
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على أهمية تشريع قانون الموازنة، وتعزيز إجراءات حفظ المال العام ومكافحة الفساد وتعزيز الخطوات الإصلاحية بهذا الصدد.
وتطرق اجتماع الرئاسات الثلاثة إلى بحث أوضاع النازحين العراقيين، مشددين على ضرورة بذل المزيد من الجهود لإنهاء معاناتهم والعمل على عودتهم إلى ديارهم وبما يضمن لهم حياة كريمة آمنة ومستقرة.
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