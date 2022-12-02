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Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221202/الكاميرون-تخرج-من-كأس-العالم-2022-بعد-أن-صدمت-البرازيل-1070787410.html
الكاميرون تخرج من كأس العالم 2022 بعد أن تثير دهشة البرازيل
الكاميرون تخرج من كأس العالم 2022 بعد أن تثير دهشة البرازيل
خرج المنتخب الكاميروني لكرة القدم، من منافسات بطولة كأس العالم 2022، المقامة في العاصمة القطرية الدوحة، بعد أن حقق فوزا على منتخب البرازيل (1-0) في المباراة... 02.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-02T21:44+0000
2022-12-02T21:45+0000
بطولة كأس العالم 2022
رياضة
مجتمع
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وأحرز المهاجم الكاميروني، فينسينت أبو بكر، هدف الفوز الوحيد على البرازيل، في الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة، لكن فشلت الكاميرون بالنهاية في التأهل للدور الـ16 للبطولة.وبعد أن أحرز أبو بكر الهدف في شباك البرازيل، تعرض للطرد خارج الملعب، بسبب خلع قميصه أثناء احتفاله بالفوز، خاصة وأنه تم تحذيره من القيام بهذا في وقت سابق.وخرج المنتخب الكاميروني من بطولة كأس العالم 2022، بعد أن توقف رصيده عند 6 ست نقاط في صدارة الترتيب، بفارق الأهداف أمام المنتخب السويسري، الذي هزم صربيا بنتيجة (3 -2) في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الجمعة.وكان منتخب الكاميرون يحتل المركز الثالث في المجموعة السابعة برصيد نقطة واحدة وبفارق نقطتين عن صربيا صاحبة المركز الثاني.ويعتبر انتصار الكاميرون، اليوم الجمعة، هو أول فوز عبر التاريخ للمنتخبات الأفريقية على منتخب البرازيل، الفائز بالمونديال 5 مرات.
https://sputnikarabic.ae/20221129/السر-وراءاستبعاد-أونانا-من-قائمة-الكاميرون-في-كأس-العالم-1070661270.html
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رياضة, مجتمع
رياضة, مجتمع

الكاميرون تخرج من كأس العالم 2022 بعد أن تثير دهشة البرازيل

21:44 GMT 02.12.2022 (تم التحديث: 21:45 GMT 02.12.2022)
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARDفينسنت أبو بكر مهاجم الكاميرون
فينسنت أبو بكر مهاجم الكاميرون - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2022
فينسنت أبو بكر مهاجم الكاميرون
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARD
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خرج المنتخب الكاميروني لكرة القدم، من منافسات بطولة كأس العالم 2022، المقامة في العاصمة القطرية الدوحة، بعد أن حقق فوزا على منتخب البرازيل (1-0) في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الجمعة.
وأحرز المهاجم الكاميروني، فينسينت أبو بكر، هدف الفوز الوحيد على البرازيل، في الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة، لكن فشلت الكاميرون بالنهاية في التأهل للدور الـ16 للبطولة.
وبعد أن أحرز أبو بكر الهدف في شباك البرازيل، تعرض للطرد خارج الملعب، بسبب خلع قميصه أثناء احتفاله بالفوز، خاصة وأنه تم تحذيره من القيام بهذا في وقت سابق.
وخرج المنتخب الكاميروني من بطولة كأس العالم 2022، بعد أن توقف رصيده عند 6 ست نقاط في صدارة الترتيب، بفارق الأهداف أمام المنتخب السويسري، الذي هزم صربيا بنتيجة (3 -2) في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الجمعة.
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وكان منتخب الكاميرون يحتل المركز الثالث في المجموعة السابعة برصيد نقطة واحدة وبفارق نقطتين عن صربيا صاحبة المركز الثاني.
ويعتبر انتصار الكاميرون، اليوم الجمعة، هو أول فوز عبر التاريخ للمنتخبات الأفريقية على منتخب البرازيل، الفائز بالمونديال 5 مرات.
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