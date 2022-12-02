https://sputnikarabic.ae/20221202/الكمين-عمل-يضاف-إلى-التعاون-الروسي-الإماراتي--1070761967.html
"الكمين" عمل يضاف إلى التعاون الروسي الإماراتي
"الكمين" عمل يضاف إلى التعاون الروسي الإماراتي
استضافت سينما "موسكوسموس" في العاصمة الروسية موسكو، الفيلم الحربي الإماراتي "الكمين" من إخراج بيير موريل وتأليف براندون بيرتيل، وكورتيس بيرتيل. 02.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-02T10:13+0000
2022-12-02T10:13+0000
2022-12-02T10:13+0000
مجتمع
ثقافة
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/02/1070763047_0:152:908:663_1920x0_80_0_0_02660908a4a9476ff0aa04e8e4e8173c.jpg
واللافت للانتباه أن هذا الفيلم عرض باللغة العربية وترجم إلى اللغة الروسية ليكون أول عمل إماراتي في مجال التبادل السينمائي مستوحى من قصة حقيقية لأبطال في الجيش الإماراتي.وخلال حفل الافتتاح، دعا سعادة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد أحمد الجابر، الحضور إلى وقوف دقيقة صمت إجلالا لأرواح الشهداء.وأضاف الجابر: "لقد سطر أبناء الإمارات شهداؤنا الأبرار أروع الأمثلة على الشجاعة والتضحية والعطاء، وقد تم إعلان الـ30 من نوفمبر/تشرين الثاني يوم الشهيد، تخليدا لذكرى استشهاد أول إماراتي للدفاع عن الوطن، وهو الشهيد سالم سهيل الدهماتي، وفيلم "الكمين" يعرض لأول مرة في روسيا الاتحادية، ومستوحى من أحداث حقيقة، حيث وقع جنود إماراتيون في الكمين الذي نصبه مقاتلون معادون".ويعد فيلم "الكمين" أكبر إنتاج سينمائي باللغة العربية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وصورت كافة مشاهد الفيلم في دولة الإمارات العربية المتحدة بمشاركة عدد من الممثلين وطاقم عمل يزيد على 400 فرد وهو إنتاج مشترك بين "إيمج نيشن أبوظبي" و"إيه جي سي إنترناشيونال".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/02/1070763047_0:150:908:831_1920x0_80_0_0_0cb7759eed060998555ca31483c6f326.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, ثقافة, العالم العربي
مجتمع, ثقافة, العالم العربي
"الكمين" عمل يضاف إلى التعاون الروسي الإماراتي
تابعنا عبر
استضافت سينما "موسكوسموس" في العاصمة الروسية موسكو، الفيلم الحربي الإماراتي "الكمين" من إخراج بيير موريل وتأليف براندون بيرتيل، وكورتيس بيرتيل.
واللافت للانتباه أن هذا الفيلم عرض باللغة العربية وترجم إلى اللغة الروسية ليكون أول عمل إماراتي في مجال التبادل السينمائي مستوحى من قصة حقيقية لأبطال في الجيش الإماراتي.
وخلال حفل الافتتاح، دعا سعادة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد أحمد الجابر، الحضور إلى وقوف دقيقة صمت إجلالا لأرواح الشهداء.
وقال السفير الإماراتي: "إن أغلى الفداء هو التضحية بالأرواح في سبيل الحفاظ على الأوطان وحماية مكتسباتها والذود عن أراضيها وحماية من يعيش على أرضها لينعموا بالأمن والاستقرار في أوطانهم".
وأضاف الجابر: "لقد سطر أبناء الإمارات شهداؤنا الأبرار أروع الأمثلة على الشجاعة والتضحية والعطاء، وقد تم إعلان الـ30 من نوفمبر/تشرين الثاني يوم الشهيد، تخليدا لذكرى استشهاد أول إماراتي للدفاع عن الوطن، وهو الشهيد سالم سهيل الدهماتي، وفيلم "الكمين" يعرض لأول مرة في روسيا الاتحادية، ومستوحى من أحداث حقيقة، حيث وقع جنود إماراتيون في الكمين الذي نصبه مقاتلون معادون".
وشكر سعادة السفير، وزارة الخارجية الروسية، وحكومة موسكو على دعمهم لإنجاح عرض هذا الفيلم، ولجميع من ساهم في التنظيم والتعاون مع البعثة الدبلوماسية.
ويعد فيلم "الكمين" أكبر إنتاج سينمائي باللغة العربية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وصورت كافة مشاهد الفيلم في دولة الإمارات العربية المتحدة بمشاركة عدد من الممثلين وطاقم عمل يزيد على 400 فرد وهو إنتاج مشترك بين "إيمج نيشن أبوظبي" و"إيه جي سي إنترناشيونال".