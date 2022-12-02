https://sputnikarabic.ae/20221202/الكويت-تحتج-لدى-العراق-وتطالبه-بسحب-قطع-بحرية-تجاوزت-المياه-الإقليمية-فورا-1070773292.html
الكويت تحتج لدى العراق وتطالبه بسحب قطع بحرية "تجاوزت المياه الإقليمية" فورا
الكويت تحتج لدى العراق وتطالبه بسحب قطع بحرية "تجاوزت المياه الإقليمية" فورا
قالت وزارة الخارجية الكويتية، إنها سلّمت العراق، عبر سفيرها لدى بغداد، مذكرة بشأن قيام ثلاث قطع بحرية عراقية بتجاوز المياه الإقليمية للكويت. 02.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-02T13:29+0000
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وأوضحت الوزارة في بيان أن "سفير دولة الكويت لدى جمهورية العراق طارق الفرج، اجتمع مساء الخميس مع مدير الدائرة العربية بوزارة الخارجية العراقية السفير أسامة الرفاعي وسلمه مذكرة بشأن قيام ثلاث قطع بحرية عراقية بتجاوز المياه الإقليمية لدولة الكويت ومطالبتها بسحب هذه القطع فورا".وأكدت الوزارة في بيانها "استعداد دولة الكويت للتعاون مع العراق الشقيق وفق ما نصت عليه اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله المبرمة بين البلدين والمودعة لدى الأمم المتحدة".ودعت "الأشقاء في العراق إلى التعاون في كل ما من شأنه دعم أواصر الأخوة وبما يعزز أمن البلدين الشقيقين واستقرار المنطقة".وبين البلدين خلافات بشأن الحدود البحرية، لكن هناك جهودا لتطويقها وفتح الباب أمام مزيد من التعاون خاصة بعد الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة العراقي محمد شياع السوداني إلى الكويت.وتأتي هذه المطالب فيما تحركت كتل نيابية في البرلمان العراقي في الفترة الماضية لبحث ما يصفونها بـ"التجاوزات الكويتية" على حقوق البلد البحرية.وكشف النائب ووزير النقل السابق عامر عبد الجبار إسماعيل في أكتوبر/ تشرين الأول وفق ما نقله موقع " شفق نيوز" العراقي الكردي القيام بجمع تواقيع نيابية لمواجهة "التجاوزات الكويتية".
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https://sputnikarabic.ae/20220831/الكويت-تدعو-كافة-الأطراف-في-العراق-إلى-ضبط-النفس-ونبذ-العنف-وتغليب-لغة-الحوار-1067070480.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي
الكويت تحتج لدى العراق وتطالبه بسحب قطع بحرية "تجاوزت المياه الإقليمية" فورا
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قالت وزارة الخارجية الكويتية، إنها سلّمت العراق، عبر سفيرها لدى بغداد، مذكرة بشأن قيام ثلاث قطع بحرية عراقية بتجاوز المياه الإقليمية للكويت.
وأوضحت الوزارة في بيان أن "سفير دولة الكويت
لدى جمهورية العراق طارق الفرج، اجتمع مساء الخميس مع مدير الدائرة العربية بوزارة الخارجية العراقية السفير أسامة الرفاعي وسلمه مذكرة بشأن قيام ثلاث قطع بحرية عراقية بتجاوز المياه الإقليمية لدولة الكويت ومطالبتها بسحب هذه القطع فورا".
وأكدت الوزارة في بيانها "استعداد دولة الكويت للتعاون مع العراق الشقيق وفق ما نصت عليه اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله المبرمة بين البلدين والمودعة لدى الأمم المتحدة".
وشددت الوزارة على "ضرورة احترام سيادة كلا البلدين ورفض دولة الكويت القاطع لأي انتهاك يمس سيادتها واحتفاظها بحقها في الرد وفق القنوات القانونية".
ودعت "الأشقاء في العراق إلى التعاون في كل ما من شأنه دعم أواصر الأخوة وبما يعزز أمن البلدين الشقيقين واستقرار المنطقة".
وبين البلدين خلافات بشأن الحدود البحرية، لكن هناك جهودا لتطويقها وفتح الباب أمام مزيد من التعاون خاصة بعد الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة العراقي محمد شياع السوداني إلى الكويت.
وتأتي هذه المطالب فيما تحركت كتل نيابية في البرلمان العراقي في الفترة الماضية لبحث ما يصفونها بـ"التجاوزات الكويتية" على حقوق البلد البحرية.
وكشف النائب ووزير النقل السابق عامر عبد الجبار إسماعيل في أكتوبر/ تشرين الأول وفق ما نقله موقع " شفق نيوز" العراقي الكردي القيام بجمع تواقيع نيابية لمواجهة "التجاوزات الكويتية".