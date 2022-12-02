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https://sputnikarabic.ae/20221202/الولايات-المتحدة-تبحث-تقديم-مساعدات-عسكرية-إضافية-لأوكرانيا-بقيمة-21-مليار-دولار-1070787536.html
الولايات المتحدة تبحث تقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 21 مليار دولار
الولايات المتحدة تبحث تقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 21 مليار دولار
أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، اليوم الجمعة، أن إدارة الرئيس جو بايدن تجري محادثات مع الكونغرس لتخصيص 37.7 مليار... 02.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-02T22:01+0000
2022-12-02T22:01+0000
أخبار أوكرانيا
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن- سبوتنيك. وقال كيربي في إفادة إعلامية: "(مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك) سوليفان كان في مقر الكونغرس هذا الأسبوع".وأضاف أن سوليفان ناقش طلبات الإدارة الإضافية التي قدمتها إلى الكونغرس بقيمة 37.7 مليار دولار، منها 21 مليار دولار ستخصص لمساعدة أوكرانيا في مجال الأمن.يتوقع البيت الأبيض تلقي أموال إضافية لدعم "أوكرانيا في مواجهة روسيا" ضمن الميزانية التي من المقرر الموافقة عليها قبل 16 ديسمبر/ كانون الأول.أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، الشهر الماضي، أن حجم المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا تجاوز 20 مليار دولار، مؤكدا أن واشنطن ستواصل تقديم المساعدة لكييف.منذ بدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط، تقدم الدول الغربية إلى كييف مساعدات إنسانية وعسكرية ومالية. ونددت موسكو بتدفق الأسلحة إلى أوكرانيا من حلفائها الغربيين، قائلة إن ذلك يضيف الوقود إلى النار، وحذرت من أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا قد تصبح هدفا مشروعا لروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221201/أمين-عام-الناتو-يقول-إن-الحلف-العسكري-لن-ينجر-إلى-الأزمة-في-أوكرانيا-1070749645.html
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أخبار أوكرانيا, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية

الولايات المتحدة تبحث تقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 21 مليار دولار

22:01 GMT 02.12.2022
© AP Photo / Roman Koksarovراجمات الصواريخ الأمريكية "هيمارس"
راجمات الصواريخ الأمريكية هيمارس - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2022
© AP Photo / Roman Koksarov
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أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، اليوم الجمعة، أن إدارة الرئيس جو بايدن تجري محادثات مع الكونغرس لتخصيص 37.7 مليار دولار إضافية لأوكرانيا.
واشنطن- سبوتنيك. وقال كيربي في إفادة إعلامية: "(مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك) سوليفان كان في مقر الكونغرس هذا الأسبوع".
وأضاف أن سوليفان ناقش طلبات الإدارة الإضافية التي قدمتها إلى الكونغرس بقيمة 37.7 مليار دولار، منها 21 مليار دولار ستخصص لمساعدة أوكرانيا في مجال الأمن.
الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أمين عام "الناتو" يقول إن الحلف العسكري لن ينجر إلى الأزمة في أوكرانيا
أمس, 21:41 GMT
يتوقع البيت الأبيض تلقي أموال إضافية لدعم "أوكرانيا في مواجهة روسيا" ضمن الميزانية التي من المقرر الموافقة عليها قبل 16 ديسمبر/ كانون الأول.
أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، الشهر الماضي، أن حجم المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا تجاوز 20 مليار دولار، مؤكدا أن واشنطن ستواصل تقديم المساعدة لكييف.
منذ بدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط، تقدم الدول الغربية إلى كييف مساعدات إنسانية وعسكرية ومالية. ونددت موسكو بتدفق الأسلحة إلى أوكرانيا من حلفائها الغربيين، قائلة إن ذلك يضيف الوقود إلى النار، وحذرت من أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا قد تصبح هدفا مشروعا لروسيا.
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