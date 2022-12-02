https://sputnikarabic.ae/20221202/الولايات-المتحدة-تحكم-على-مواطن--روسي-بالسجن-لمدة-46-شهرا-بتهمة-الاحتيال-عبر-الإنترنت-1070750075.html
الولايات المتحدة تحكم على مواطن روسي بالسجن لمدة 46 شهرا بتهمة الاحتيال عبر الإنترنت
الولايات المتحدة تحكم على مواطن روسي بالسجن لمدة 46 شهرا بتهمة الاحتيال عبر الإنترنت
قالت وزارة العدل الأمريكية في بيان صحفي إن محكمة محلية أمريكية في نيويورك حكمت على المواطن الروسي تاراس بيفز بالسجن لمدة 46 شهرا بتهمة غسل أكثر من مليون دولار... 02.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-02T04:39+0000
2022-12-02T04:39+0000
2022-12-02T04:39+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
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واشنطن - سبوتنيك. وقال البيان الصحفي يوم الخميس: "حكم على تاراس إيليتش بيفز، وهو مواطن روسي، بالسجن لمدة 46 شهرا بتهمة غسل أكثر من مليون دولار من عائدات الاحتيال عبر الإنترنت المختلفة التي تستهدف العشرات من المواطنين والشركات الأمريكية".وأضاف البيان إن المدعى عليه، عند وصوله إلى الولايات المتحدة في نوفمبر 2019 بتأشيرة سياحية، سجل شركتين في نيويورك لاستخدامهما لغسل عائدات مخطط الاحتيال الخاص به.وبين نوفمبر 2019 وأبريل 2021، قام بيفز بغسل عائدات مخطط القرصنة وخطة الاحتيال على المركبات التي يديرها المتآمرون معه، وفقا للبيان.وتضمن مخطط القرصنة اختراق حسابات مصرفية متعددة، في حين استهدف مخطط الاحتيال على المركبات، الضحايا عن طريق إعلانات الإنترنت لبيع السيارات والدراجات النارية والقوارب، التي لم يتم تسليمها أبدا للمشترين.وأشار البيان إلى أنه إلى جانب عقوبة السجن، أمر المدعى عليه أيضا بدفع 1.044.924 دولارا كتعويض ومصادرة 1.044.924 دولارا.
https://sputnikarabic.ae/20221019/واشنطن-توجه-تهما-بـالتهرب-من-العقوبات-وغسيل-الأموال-لـ5-مواطنين-روس-و2-من-تجار-النفط-1069255561.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
الولايات المتحدة تحكم على مواطن روسي بالسجن لمدة 46 شهرا بتهمة الاحتيال عبر الإنترنت
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قالت وزارة العدل الأمريكية في بيان صحفي إن محكمة محلية أمريكية في نيويورك حكمت على المواطن الروسي تاراس بيفز بالسجن لمدة 46 شهرا بتهمة غسل أكثر من مليون دولار من عائدات الاحتيال عبر الإنترنت.
واشنطن - سبوتنيك
. وقال البيان الصحفي يوم الخميس: "حكم على تاراس إيليتش بيفز، وهو مواطن روسي، بالسجن لمدة 46 شهرا بتهمة غسل أكثر من مليون دولار من عائدات الاحتيال عبر الإنترنت المختلفة التي تستهدف العشرات من المواطنين والشركات الأمريكية".
وأضاف البيان إن المدعى عليه، عند وصوله إلى الولايات المتحدة في نوفمبر 2019 بتأشيرة سياحية، سجل شركتين في نيويورك لاستخدامهما لغسل عائدات مخطط الاحتيال الخاص به.
وبين نوفمبر 2019 وأبريل 2021، قام بيفز بغسل عائدات مخطط القرصنة
وخطة الاحتيال على المركبات التي يديرها المتآمرون معه، وفقا للبيان.
وتضمن مخطط القرصنة اختراق حسابات مصرفية متعددة، في حين استهدف مخطط الاحتيال على المركبات، الضحايا عن طريق إعلانات الإنترنت لبيع السيارات والدراجات النارية والقوارب، التي لم يتم تسليمها أبدا للمشترين.
وأشار البيان إلى أنه إلى جانب عقوبة السجن، أمر المدعى عليه أيضا بدفع 1.044.924 دولارا كتعويض ومصادرة 1.044.924 دولارا.