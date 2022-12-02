https://sputnikarabic.ae/20221202/الولايات-المتحدة-تسمح-ببيع-اللحوم-الاصطناعية-1070754226.html

الولايات المتحدة تسمح ببيع اللحوم الاصطناعية

الولايات المتحدة تسمح ببيع اللحوم الاصطناعية

منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية شركة "Upside Foods" الإذن ببيع اللحوم المزروعة من الخلايا الجذعية الحيوانية. 02.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-02T07:59+0000

2022-12-02T07:59+0000

2022-12-02T08:05+0000

مجتمع

لحوم

الولايات المتحدة الأمريكية

الذكاء الصناعي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101634/81/1016348193_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_45a366f10530896694b387c7882a3bec.jpg

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية منحت شركة "أبسايد فود" في ولاية كاليفورنيا علي أخذ الخلايا الحية من الدجاج أو الأبقار ثم زراعتها في بيئة معملية خاضعة للمراقبة لإنتاج لحوم من الخلايا الحيوانية المستزرعة أو يمكن أن توصف بأنها مستنسخة.وأضافت الهيئة أنها تجري مباحثات ومناقشات مع شركات متعددة تود القيام بنفس الشيء بما في ذلك الشركات التي ترغب في إنتاج مأكولات البحرية مستزرعة في المختبرات.هذ ويوجد الآن حوالي 170 شركة حول العالم تعمل في مجال اللحوم المستزرعة. تمكن البعض من جذب استثمارات كبيرة - وبدأوا سباقًا حقيقيًا للقيادة في سوق ناشئة تقدر قيمتها بمليارات الدولارات.وكانت اللحوم المستنبتة موضوعا ساخنا في السنوات الأخيرة. أولئك الذين يروجون لها ينطلقون من حقيقة أن استهلاك اللحوم من الحيوانات المذبوحة أمر غير أخلاقي ويؤدي أيضًا إلى زيادة الانبعاثات الضارة في الغلاف الجوي.من أجل تغيير الوضع وفي نفس الوقت عدم التخلي عن البروتين الحيواني الضروري للجسم، يُقترح إنشاء إنتاج صناعي للحوم من أنبوب اختبار في أسرع وقت ممكن. لا يتعلق الأمر ببديل نباتي، تم بيعه منذ فترة طويلة في المتاجر، ولكن يتعلق بمنتج اصطناعي تم إنشاؤه على أساس خلايا حيوانية طبيعية.لقد أثبت العلماء مرارا وتكرارا إمكانية إنتاج لحوم صناعية من الخلايا الجذعية في مفاعلات حيوية خاصة. من حيث المبدأ، لا تختلف العملية عن زراعة الأنسجة للزراعة. يتم عزل خطوط الخلايا من عينة عضلية حيوانية ، والتي يتم نشرها بعد ذلك في وسط مغذي خاص ، حيث تتحول الخلايا الجذعية إلى ألياف عضلية.في تشرين الثاني (نوفمبر) 2020 ، افتتحت SuperMeat الإسرائيلية مطعمًا تجريبيًا بجوار مصنعها التجريبي في نيس تسيون. تمكن الصحفيون والخبراء وعدد قليل من المستهلكين العاديين من تجربة أطباق جديدة أثناء النظر من خلال النافذة الزجاجية في عملية الإنتاج. صحيح ، كان على الجميع التوقيع على تنازل عن المسؤولية ، لأن الشركة لم يكن لديها الوقت للحصول على الموافقة التنظيمية.برجر بـ 330 ألف دولارتمت مناقشة حقيقة أنه من الممكن نظريًا زراعة اللحوم في الظروف الصناعية منذ أكثر من 80 عامًا - عندما ظهرت تقنية زراعة خطوط الخلايا. كتب ونستون تشرشل، في مقاله المستقبلي بعد خمسين عاما، والذي نُشر في عام 1931: "سوف نتجنب عبثية تربية دجاجة كاملة لاستهلاك الثدي أو الأجنحة من خلال إنشاء هذه الأجزاء بشكل منفصل في بيئة مناسبة. الغذاء الصناعي <...> سوف لا يمكن عمليا تمييزه عن المنتجات الطبيعية".غيتس ومسك وبرانسون في السوقيعتبر 5 أغسطس 2013 هو التاريخ الرسمي لطرح منتج جديد في السوق التجاري - قدم البروفيسور مارك بوست من جامعة ماستريخت ثم قدم أول همبرغر يحتوي على 140 جراما من اللحوم المستزرعة على الهواء. استثمر سيرغي برين، المؤسس المشارك لشركة Google، أكثر من 330 ألف دولار أمريكي في تنفيذ المشروع.في سبتمبر 2019، أعلن مصنع Ochakovo للمكونات الغذائية عن إنشاء أول شريحة لحم اصطناعي في روسيا. استغرق الأمر عامين و 900 ألف روبل لإنتاج 40 غراما من اللحم المفروم لها. كان الأساس عبارة عن قطعة صغيرة من الأنسجة العضلية للعجل حديث الولادة.يدعي المطورون أن اللحوم المزروعة محليًا قد تظهر على الرفوف الروسية بحلول عام 2023، رهنا بتحديد الوضع القانوني للمنتج. وفقا لخبراء المصنع، سيتم بيع الكيلوغرام مقابل حوالي 800 روبل.وفيتالي شمالتس، خبير في سوق المواد الغذائية ومؤسس " Food Up Business Accelerator إن "هناك الكثير من الشركات الناشئة في روسيا التي تزرع اللحوم من الخلايا الجذعية- وفقا لمعلوماتي، هناك العديد من الشركات العاملة في مجال اعتمادها. الوقت المقدر للحصول على الشهادات هو أبريل ومايو 2023".

https://sputnikarabic.ae/20220907/إعدام-3-ملايين-دجاجة-في-مزرعة-أمريكية-بسبب-إنفلونزا-الطيور-1067452818.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مجتمع, لحوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الذكاء الصناعي