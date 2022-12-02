https://sputnikarabic.ae/20221202/اليونسكو-تدرج-فن-الراي-الجزائري-في-التراث-الثقافي-غير-المادي-1070752216.html
اليونسكو تدرج فن "الراي" الجزائري في التراث الثقافي غير المادي
اليونسكو تدرج فن "الراي" الجزائري في التراث الثقافي غير المادي
صنفت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" رسميا، الفن الشعبي "الراي" كموروث ثقافي يعود للجزائر. 02.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-02T06:49+0000
2022-12-02T06:49+0000
2022-12-02T06:49+0000
مجتمع
منوعات
الجزائر
فن
اليونيسكو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103804/36/1038043681_0:627:2299:1920_1920x0_80_0_0_55eaee8a36fcf047d0c41693a174335a.jpg
ونشرت المنظمة عبر صفحتها الرسمية على "تويتر"، بيانا أكدت فيه "إدراج عنصر جديد في قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي: الراي، غناء شعبي في الجزائر".واعتبرت وزارة الثقافة الجزائرية أن تصنيف اليونيسكو للراي على أنه تراث جزائري يعد مكسبا ثقافيا وعالميا حققته الجزائر.وأضافت "بهذا التصنيف تحصل الجزائر على شهادة حاسمة باعتراف العالم بهذا النوع الموسيقي الثقافي، وتؤكد أصالته الجزائرية بلا منازع، وهو بما يتمتع به من عراقة وشاعرية وتنوع موسيقي رسالة محبة وسلام للإنسانية جمعاء".وشرعت منظمة اليونسكو منذ الاثنين 28 أكتوبر، في دراسة ملفات العناصر غير المادية المرشّحة للإدراج في قائمة التراث العالمي. على غرار "الراي" الجزائري، و"الهريسة" التونسية، وستستمرّ العملية حتى يوم السبت المقبل.
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103804/36/1038043681_0:412:2299:2136_1920x0_80_0_0_a3558218eaa737a014be81ff7cffa2f3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, منوعات, الجزائر, فن, اليونيسكو
مجتمع, منوعات, الجزائر, فن, اليونيسكو
اليونسكو تدرج فن "الراي" الجزائري في التراث الثقافي غير المادي
تابعنا عبر
صنفت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" رسميا، الفن الشعبي "الراي" كموروث ثقافي يعود للجزائر.
ونشرت المنظمة عبر صفحتها الرسمية على "تويتر"، بيانا أكدت فيه "إدراج عنصر جديد في قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي: الراي، غناء شعبي في الجزائر".
واعتبرت وزارة الثقافة الجزائرية أن تصنيف اليونيسكو للراي على أنه تراث جزائري يعد مكسبا ثقافيا وعالميا حققته الجزائر.
وجاء في بيان للوزارة "بتاريخ الفاتح من ديسمبر من سنة 2022، حققت الجزائر عن جدارة واستحقاق مكسبًا ثقافيًا عالميًا بعد موافقة لجنة "اليونيسكو" على تسجيل أغنية "الراي" كتراث جزائري ثقافي لا مادي للإنسانية".
وأضافت "بهذا التصنيف تحصل الجزائر على شهادة حاسمة باعتراف العالم بهذا النوع الموسيقي الثقافي، وتؤكد أصالته الجزائرية بلا منازع، وهو بما يتمتع به من عراقة وشاعرية وتنوع موسيقي رسالة محبة وسلام للإنسانية جمعاء".
وشرعت منظمة اليونسكو منذ الاثنين 28 أكتوبر، في دراسة ملفات العناصر غير المادية المرشّحة للإدراج في قائمة التراث العالمي. على غرار "الراي" الجزائري، و"الهريسة" التونسية، وستستمرّ العملية حتى يوم السبت المقبل.