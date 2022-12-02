عربي
https://sputnikarabic.ae/20221202/انفجار-مستودع-نفط-في-ميناء-سامسون-التركي--1070756755.html
انفجار خزان نفط في ميناء سامسون التركي بلا وقوع إصابات
انفجار خزان نفط في ميناء سامسون التركي بلا وقوع إصابات
أفادت وسائل إعلام تركية بوقوع انفجار في ميناء مدينة سامسون التركية، حيث انفجر مستودع نفطي ما تسبب باشتعال النيران في أحد أبنية الميناء. 02.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-02T09:04+0000
2022-12-02T09:27+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/16/1064021127_1:0:1599:899_1920x0_80_0_0_f835a2c78fd2edf13fcccb7dd58fa6d5.jpg
وأشارت المصادر إلى أن الانفجار وقع في أحد خزانات النفط الصغيرة (صهريج)، حيث لم يتم تحديد سبب الانفجار إلى اللحظة.وبحسب صحيفة "حرييت" التركية، فقط سيطر رجال الإطفاء على الحريق ولم تسجل أي إصابات تذكر بين العاملين أو رجال الإطفاء.وطوقت الشرطة التركية المنطقة، وبدأت التحقيقات لمعرفة أسباب الحادث، بعد إخماد النيران بالكامل.وبدوره، أشار موقع "ntv"، إلى أن ميناء سامسون هو أكبر ميناء في منطقة البحر الأسود.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/16/1064021127_375:0:1574:899_1920x0_80_0_0_818b7ab5bc4ab4e53baa7c444a165dd9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

انفجار خزان نفط في ميناء سامسون التركي بلا وقوع إصابات

09:04 GMT 02.12.2022 (تم التحديث: 09:27 GMT 02.12.2022)
© Sputnikحريق غابات في مرماريس، تركيا
حريق غابات في مرماريس، تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2022
© Sputnik
تابعنا عبرTelegram
أفادت وسائل إعلام تركية بوقوع انفجار في ميناء مدينة سامسون التركية، حيث انفجر مستودع نفطي ما تسبب باشتعال النيران في أحد أبنية الميناء.
وأشارت المصادر إلى أن الانفجار وقع في أحد خزانات النفط الصغيرة (صهريج)، حيث لم يتم تحديد سبب الانفجار إلى اللحظة.
وبحسب صحيفة "حرييت" التركية، فقط سيطر رجال الإطفاء على الحريق ولم تسجل أي إصابات تذكر بين العاملين أو رجال الإطفاء.
وطوقت الشرطة التركية المنطقة، وبدأت التحقيقات لمعرفة أسباب الحادث، بعد إخماد النيران بالكامل.
وبدوره، أشار موقع "ntv"، إلى أن ميناء سامسون هو أكبر ميناء في منطقة البحر الأسود.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие войск специального назначения ВС РФ в ходе боевой операции на Харьковском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала