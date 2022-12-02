انفجار خزان نفط في ميناء سامسون التركي بلا وقوع إصابات
09:04 GMT 02.12.2022 (تم التحديث: 09:27 GMT 02.12.2022)
© Sputnikحريق غابات في مرماريس، تركيا
© Sputnik
أفادت وسائل إعلام تركية بوقوع انفجار في ميناء مدينة سامسون التركية، حيث انفجر مستودع نفطي ما تسبب باشتعال النيران في أحد أبنية الميناء.
وأشارت المصادر إلى أن الانفجار وقع في أحد خزانات النفط الصغيرة (صهريج)، حيث لم يتم تحديد سبب الانفجار إلى اللحظة.
SON DAKİKA: Samsun Limanı'nda bir patlama meydana geldi. pic.twitter.com/fHRST7Q0v6— Pusholder (@pusholder) December 2, 2022
وبحسب صحيفة "حرييت" التركية، فقط سيطر رجال الإطفاء على الحريق ولم تسجل أي إصابات تذكر بين العاملين أو رجال الإطفاء.
Samsun Limanı'nda henüz bilinmeyen nedenle bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası yangın çıkan liman sahasına itfaiye ekipleri sevk edildi.— Hürriyet.com.tr (@Hurriyet) December 2, 2022
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. pic.twitter.com/pfwRSozSHW
وطوقت الشرطة التركية المنطقة، وبدأت التحقيقات لمعرفة أسباب الحادث، بعد إخماد النيران بالكامل.
Samsun Limanı içerisinde bulunan gemilerden alınan atık yağların depolandığı yakıt tanklarından birinde, ısınmadan dolayı patlama meydana geldi. Çıkan yangın itfaiye ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü.— Ahmet Çağdaş Çatoğlu (@ACagdasCatoglu) December 2, 2022
Olayda yaralanan yok. pic.twitter.com/ymffp60kJ2
وبدوره، أشار موقع "ntv"، إلى أن ميناء سامسون هو أكبر ميناء في منطقة البحر الأسود.