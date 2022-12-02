https://sputnikarabic.ae/20221202/بايدن-مستعد-للحديث-مع-بوتين-وإنهاء-الأزمة-الأوكرانية-ستولتنبرغ-يدعي-بأن-الناتو-لن-ينجر-عسكريا-1070774388.html

بايدن مستعد للحديث مع بوتين وإنهاء الأزمة الأوكرانية... ستولتنبرغ يدعي بأن الناتو لن ينجر عسكريا

بايدن مستعد للحديث مع بوتين وإنهاء الأزمة الأوكرانية... ستولتنبرغ يدعي بأن الناتو لن ينجر عسكريا

بعد لقاء ماكرون، بايدن يعلن استعداده للحديث مع الرئيس بوتين لإنهاء الأزمة في أوكرانيا، وستولتنبرغ يدعي بأن "الناتو" لن ينجر عسكريا في الأزمة الأوكرانية،... 02.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-02T14:03+0000

2022-12-02T14:03+0000

2022-12-02T14:03+0000

عالم سبوتنيك

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بايدن مستعد للحديث مع بوتين وإنهاء الأزمة الأوكرانية.. ستولتنبرغ يدعي بأن الناتو لن ينجر عسكريا في أوكرانيا بايدن مستعد للحديث مع بوتين وإنهاء الأزمة الأوكرانية.. ستولتنبرغ يدعي بأن الناتو لن ينجر عسكريا في أوكرانيا

مطالبات دولية لتركيا بإعادة النظر في عمليتها العسكرية بالشمال السوري، وحزب الليكود يعقد اتفاقا جديدا في حكومته مع حزب الصهيونية الدينية بعد الاتفاق مع حزب بن غفير.بعد لقاء ماكرون.. بايدن يعلن استعداده للحديث مع الرئيس بوتين لإنهاء الأزمة في أوكرانياقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه على استعداد للحديث مع الرئيس فلاديمير بوتين، لإنهاء الأزمة في أوكرانيا.من جهته، أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنه سيستمر في التواصل مع روسيا، لمحاولة تهدئة الأوضاع، وما هو نفته الرئاسة الروسية على لسان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، الذي أكد أن جدول أعمال الرئيس بوتين لا يتضمن اتصالا هاتفيا مع الرئيس الفرنسي.وأوضح أن هناك إمكانية للتفاوض مع الجانب الروسي، لأن هناك الكثير من نقاط الاختلاف بين باريس وموسكو، وخصوصاً من الناحية الاقتصادية، وما يتعلق بسياسات واشنطن في المحيط الهادئ، وكذلك فيما يتعلق بأسعار الغاز.ستولتنبرغ يدعي بأن الناتو لن ينجر عسكريا في الأزمة الأوكرانية.. ولافروف يقول إن الحلف عاد إلى أولويات الحرب الباردةزعم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، بأن الناتو لن ينجر عسكريا إلى الأزمة في أوكرانيا، وأنه ليس طرفا في الأزمة.وذكر ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي عقب محادثات مع المستشار الألماني أولاف شولتز في برلين، أنه من الضروري زيادة إنتاج الذخيرة، لتجديد احتياطيات التحالف وتعزيز الدعم لأوكرانيا.في المقابل، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن حلف شمال الأطلسي عاد إلى أولويات الحرب الباردة مع روسيا.وأوضح أن هذا دليل على أنهم أصبحوا في حالة ضعف وانشقاق وانهيار، وكل هدفهم مع الولايات المتحدة هو إطالة أمد الأزمة واستنزاف روسيا من دون نتائج.مطالبات دولية لتركيا بإعادة النظر في عمليتها العسكرية بالشمال السوريأعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن الولايات المتحدة، طلبت من بلاده، بإعادة النظر في عمليتها العسكرية البرية المحتملة ضد قوات سوريا الديمقراطية، في شمالي سوريا.في المقابل طلبت أنقرة من واشنطن الالتزام بتعهداتها فيما يخص القوات التي تدعمها في سوريا، داعية إلى تفهم الوضع فيما يتعلق بسوريا.وأشار إلى أن الصراع الدائر بين أنقرة والأكراد، لم ولن يحسم عسكريا، لأنه أشبه بحرب عصابات ليس فيه منتصر، مشيرًا إلى أن تركيا تخشى النموذج العراقي الفيدرالي، إذا استجابت للمطالب الكردية.الليكود يعقد اتفاقا جديدا في حكومته مع حزب الصهيونية الدينية بعد الاتفاق مع حزب بن غفيروقع رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف، بنيامين نتنياهو، اتفاقا ائتلافيا مع حزب الصهيونية الدينية اليميني وزعيمها بتسلئيل سموتريتش.الاتفاق مع حزب سموتريتش، يتيح له التناوب على وزارة المالية ووزارة الهجرة والاستيعاب ووزارة البعثات، ما يعني رعاية نشاط الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، بالتنسيق والاتفاق مع رئيس الوزراء.ووصف سموتريتش في بيان مشترك مع نتنياهو، الاتفاق بأنه خطوة تاريخية، لإقامة حكومة يهودية وصهيونية وقومية تعيد الأمن، وتوسّع المستوطنات.وبين أن نتنياهو استجاب للمطالب الرئيسية لهذه الأحزاب، مشيرا أن نتنياهو في الأغلب قد يطلب تمديداً لأنه لم ينته بعد من تشكيل الحكومة، ولا تزال بعض الأمور عالقة، مثل رئاسة الكنيست ووجوب البت فيه بالإضافة إلى بعض النقاط الصغيرة.للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا عالم سبوتنيك ..

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