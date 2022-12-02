بايدن مستعد للحديث مع بوتين وإنهاء الأزمة الأوكرانية... ستولتنبرغ يدعي بأن الناتو لن ينجر عسكريا
بايدن مستعد للحديث مع بوتين وإنهاء الأزمة الأوكرانية.. ستولتنبرغ يدعي بأن الناتو لن ينجر عسكريا في أوكرانيا
بعد لقاء ماكرون، بايدن يعلن استعداده للحديث مع الرئيس بوتين لإنهاء الأزمة في أوكرانيا، وستولتنبرغ يدعي بأن "الناتو" لن ينجر عسكريا في الأزمة الأوكرانية، ولافروف يقول إن الحلف عاد إلى أولويات الحرب الباردة.
مطالبات دولية لتركيا بإعادة النظر في عمليتها العسكرية بالشمال السوري، وحزب الليكود يعقد اتفاقا جديدا في حكومته مع حزب الصهيونية الدينية بعد الاتفاق مع حزب بن غفير.
بعد لقاء ماكرون.. بايدن يعلن استعداده للحديث مع الرئيس بوتين لإنهاء الأزمة في أوكرانيا
قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه على استعداد للحديث مع الرئيس فلاديمير بوتين، لإنهاء الأزمة في أوكرانيا.
من جهته، أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنه سيستمر في التواصل مع روسيا، لمحاولة تهدئة الأوضاع، وما هو نفته الرئاسة الروسية على لسان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، الذي أكد أن جدول أعمال الرئيس بوتين لا يتضمن اتصالا هاتفيا مع الرئيس الفرنسي.
وقال الباحث في الفلسفة السياسية، رامي الخليفة العلي، إن رغبة بايدن للحديث عن إنهاء الأزمة في أوكرانيا تأتي في إطار بناء جسور بين واشنطن وباريس أكثر من كونه قناعة أمريكية.
وأوضح أن هناك إمكانية للتفاوض مع الجانب الروسي، لأن هناك الكثير من نقاط الاختلاف بين باريس وموسكو، وخصوصاً من الناحية الاقتصادية، وما يتعلق بسياسات واشنطن في المحيط الهادئ، وكذلك فيما يتعلق بأسعار الغاز.
وأضاف: "هناك رغبة بإعطاء مرونة أمريكية لصالح وجهة النظر الفرنسية خاصةً وأن هناك معلومات تشير إلى أن الرئيس الفرنسي يسعى لطرح مبادرة من أجل إيجاد تسوية للأوضاع في أوكرانيا.
ستولتنبرغ يدعي بأن الناتو لن ينجر عسكريا في الأزمة الأوكرانية.. ولافروف يقول إن الحلف عاد إلى أولويات الحرب الباردة
زعم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، بأن الناتو لن ينجر عسكريا إلى الأزمة في أوكرانيا، وأنه ليس طرفا في الأزمة.
وذكر ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي عقب محادثات مع المستشار الألماني أولاف شولتز في برلين، أنه من الضروري زيادة إنتاج الذخيرة، لتجديد احتياطيات التحالف وتعزيز الدعم لأوكرانيا.
في المقابل، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن حلف شمال الأطلسي عاد إلى أولويات الحرب الباردة مع روسيا.
وأوضح أن هذا دليل على أنهم أصبحوا في حالة ضعف وانشقاق وانهيار، وكل هدفهم مع الولايات المتحدة هو إطالة أمد الأزمة واستنزاف روسيا من دون نتائج.
ولفت إلى تصريحات الرئيس الفرنسي من البيت الأبيض، التي توضح الخلافات بين الدول الأوروبية والتقاطع في المصالح مع الولايات المتحدة.
مطالبات دولية لتركيا بإعادة النظر في عمليتها العسكرية بالشمال السوري
أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن الولايات المتحدة، طلبت من بلاده، بإعادة النظر في عمليتها العسكرية البرية المحتملة ضد قوات سوريا الديمقراطية، في شمالي سوريا.
في المقابل طلبت أنقرة من واشنطن الالتزام بتعهداتها فيما يخص القوات التي تدعمها في سوريا، داعية إلى تفهم الوضع فيما يتعلق بسوريا.
وقال كفاح محمود، الكاتب والباحث السياسي المتخصص في العلاقات الكردية التركية، إن أنقرة على الأرجح سوف تستجيب، لأن المزاج الدولي العام لا يقبل نشوب حروب جديدة الآن، لافتًا إلى أن تدخل تركيا العسكري يغير الخارطة الجغرافية والسياسية في المنطقة، وهو أمر لا يتقبله المجتمع الدولى في هذا التوقيت.
وأشار إلى أن الصراع الدائر بين أنقرة والأكراد، لم ولن يحسم عسكريا، لأنه أشبه بحرب عصابات ليس فيه منتصر، مشيرًا إلى أن تركيا تخشى النموذج العراقي الفيدرالي، إذا استجابت للمطالب الكردية.
الليكود يعقد اتفاقا جديدا في حكومته مع حزب الصهيونية الدينية بعد الاتفاق مع حزب بن غفير
وقع رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف، بنيامين نتنياهو، اتفاقا ائتلافيا مع حزب الصهيونية الدينية اليميني وزعيمها بتسلئيل سموتريتش.
الاتفاق مع حزب سموتريتش، يتيح له التناوب على وزارة المالية ووزارة الهجرة والاستيعاب ووزارة البعثات، ما يعني رعاية نشاط الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، بالتنسيق والاتفاق مع رئيس الوزراء.
ووصف سموتريتش في بيان مشترك مع نتنياهو، الاتفاق بأنه خطوة تاريخية، لإقامة حكومة يهودية وصهيونية وقومية تعيد الأمن، وتوسّع المستوطنات.
وذكر الخبير بالشؤون الإسرائيلية، أشرف العجرمي أنه لا تزال هناك عقبات رئيسية أمام تشكيل حكومة نتنياهو، فلا تزال هناك بعض المفاوضات مع أحزاب أخرى ولكن بعد الاتفاق مع حزب القوى اليهودية برئاسة بن غفير والصهيونية الدينية برئاسة سموتيريتش أصبح الطريق ممهدا لتشكيل حكومة في وقتٍ قصير.
وبين أن نتنياهو استجاب للمطالب الرئيسية لهذه الأحزاب، مشيرا أن نتنياهو في الأغلب قد يطلب تمديداً لأنه لم ينته بعد من تشكيل الحكومة، ولا تزال بعض الأمور عالقة، مثل رئاسة الكنيست ووجوب البت فيه بالإضافة إلى بعض النقاط الصغيرة.
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