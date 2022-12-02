https://sputnikarabic.ae/20221202/بايدن-يحث-السياسيين-الأمريكيين-على-التنديد-بمعاداة-السامية-1070782218.html
بايدن يحث السياسيين الأمريكيين على التنديد بمعاداة السامية
بايدن يحث السياسيين الأمريكيين على التنديد بمعاداة السامية
حث الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة الزعماء السياسيين في بلاده على التنديد بمعاداة السامية، بعد أيام من استضافة دونالد ترامب أحد مشاهير منكري الهولوكوست... 02.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-02T17:56+0000
2022-12-02T17:56+0000
2022-12-02T17:57+0000
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جو بايدن
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وكتب بايدن على "تويتر": "أريد فقط أن أوضح بعض الأشياء: المحرقة حدثت. كان هتلر شخصية شيطانية. وبدلاً من منحها منصة، يجب على قادتنا السياسيين أن يرفضوا معاداة السامية أينما كانت".كان الرئيس الأمريكي يتحدث علانية في اليوم التالي لطرد المغني ويست الذي يحمل الآن اسم "يي"، من موقع "تويتر"، بسبب التحريض على العنف، بعد منشور له يظهر صليبا معقوفا نازيا متشابكا مع نجمة داود.وكان البيت الأبيض قد أدان في وقت سابق ترامب لاستضافته ويست في مارالاغو الأسبوع الماضي. وفقا للرئيس السابق، أحضر مغني الراب العديد من الأصدقاء لتناول العشاء، أحدهم منكر الهولوكوست نيك فوينتيس المتعصب للبيض.وتبدي إسرائيل والغرب حساسية شديدة في كل ما يتعلق بإنكار الهولوكوست أو التشكيك في عدد الضحايا الذين راحوا نتيجة المحارق النازية.ونفذ النظام النازي الألماني لأدولف هتلر والمتعاونين معه، جرائم إبادة جماعية ضد اليهود في أوروبا إبان الحرب العالمية الثانية، تقول إسرائيل إن ما يقرب من ستة ملايين يهودي راحوا ضحيتها.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, جو بايدن
أخبار العالم الآن, جو بايدن
بايدن يحث السياسيين الأمريكيين على التنديد بمعاداة السامية
17:56 GMT 02.12.2022 (تم التحديث: 17:57 GMT 02.12.2022) تابعنا عبر
حث الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة الزعماء السياسيين في بلاده على التنديد بمعاداة السامية، بعد أيام من استضافة دونالد ترامب أحد مشاهير منكري الهولوكوست ومغني الراب كاني ويست، الذي امتدح هذا الأسبوع الزعيم النازي أدولف هتلر.
وكتب بايدن على "تويتر": "أريد فقط أن أوضح بعض الأشياء: المحرقة حدثت. كان هتلر شخصية شيطانية. وبدلاً من منحها منصة، يجب على قادتنا السياسيين أن يرفضوا معاداة السامية أينما كانت".
كان الرئيس الأمريكي يتحدث علانية في اليوم التالي لطرد المغني ويست
الذي يحمل الآن اسم "يي"، من موقع "تويتر"، بسبب التحريض على العنف، بعد منشور له يظهر صليبا معقوفا نازيا متشابكا مع نجمة داود.
وكان البيت الأبيض قد أدان في وقت سابق ترامب لاستضافته ويست في مارالاغو الأسبوع الماضي. وفقا للرئيس السابق، أحضر مغني الراب العديد من الأصدقاء لتناول العشاء، أحدهم منكر الهولوكوست نيك فوينتيس المتعصب للبيض.
وتبدي إسرائيل والغرب حساسية شديدة في كل ما يتعلق بإنكار الهولوكوست
أو التشكيك في عدد الضحايا الذين راحوا نتيجة المحارق النازية.
ونفذ النظام النازي الألماني لأدولف هتلر والمتعاونين معه، جرائم إبادة جماعية ضد اليهود في أوروبا إبان الحرب العالمية الثانية، تقول إسرائيل إن ما يقرب من ستة ملايين يهودي راحوا ضحيتها.