https://sputnikarabic.ae/20221202/بيبسي-تطلق-حملة-الصودا-بالحليب-بمناسبة-أعياد-رأس-السنة-1070774251.html

"بيبسي" تطلق حملة "الصودا بالحليب" بمناسبة أعياد رأس السنة

"بيبسي" تطلق حملة "الصودا بالحليب" بمناسبة أعياد رأس السنة

أطلقت شركة "بيبسي" حملة لتشجيع العملاء على تجربة المزيج واستخدام الهاشتاج "PilkandCookies#" لعرض ابتكاراتهم الصديقة لـ"سانتا". 02.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-02T13:54+0000

2022-12-02T13:54+0000

2022-12-02T13:54+0000

مجتمع

منوعات

الصودا

حملة

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ووفقا لصحيفة "سي إن إن" فإن أولئك الذين يشاركون في التحدي عبر الإنترنت الذي يستمر حتى يوم عيد الميلاد ستتاح لهم الفرصة لربح النقود.قال تود كابلان، كبير مسؤولي التسويق في بيبسي، في بيان حول الحملة: "لطالما كان الجمع بين بيبسي والحليب اختراقا سريا بين عشاق بيبسي".تنشر شركة "Pepsi" الآن عن هذا المزيج باعتباره يدور حول "الصودا القذرة"، وهو اتجاه شعبي من "TikTok" يجمع بين الصودا والشراب والقشدة. تولي شركات مثلPepsiCo" (PEP)" اهتمامًا لما يحدث على "TikTok"، وغالبًا ما تبحث عن طرق للدخول في الاتجاهات كطريقة للبقاء على صلة بالمستهلكين الشباب.وأضافت دراسة جديدة أدلة على أن المُحليات الصناعية قد تكون ضارة بالصحة.‏ووجدت دراسة نُشرت، في دورية "بي إم جي" العلمية، والتي شملت أكثر من 100 ألف بالغ في فرنسا، وجود صلة محتملة بين استهلاك المحليات الصناعية وأمراض القلب.وأظهرت النتائج أن المشاركين الذين تناولوا كميات كبيرة من مادة "الأسبارتام" - الموجود في سكر الريجيم وكذلك الحبوب واللبن والحلوى والصودا قليلة السعرات الحرارية - كانوا أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية من الأشخاص الذين لم يستهلكوا المُحليات.وبالمثل، فإن الأشخاص الذين تناولوا كميات كبيرة من "السكرالوز" - الموجود في المخبوزات والآيس كريم والفاكهة المعلبة واللبن الزبادي المنكه والشراب – و"أسيسولفام البوتاسيوم"، الذي يستخدم غالبا في الصودا "الخالية من السكر"، كانوا أكثر عرضة للإصابة بالشريان التاجي.

https://sputnikarabic.ae/20220911/دراسة-تناول-المزيد-من-المحليات-الصناعية-قد-يزيد-من-مخاطر-الإصابة-بأمراض-القلب-1067576068.html

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