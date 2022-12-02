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بيسكوف: لا توجد تفاصيل حول لقاء محتمل بين إردوغان والأسد عبر وساطة روسية
بيسكوف: لا توجد تفاصيل حول لقاء محتمل بين إردوغان والأسد عبر وساطة روسية
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أنه لا توجد تفاصيل حول لقاء محتمل بين أردوغان والأسد عبر وساطة روسية. 02.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-02T09:43+0000
2022-12-02T09:53+0000
روسيا
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وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك بالفعل خطوات ملموسة في تنظيم لقاء بين رئيسي سوريا وتركيا: "حتى الآن لا توجد تفاصيل".
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روسيا

بيسكوف: لا توجد تفاصيل حول لقاء محتمل بين إردوغان والأسد عبر وساطة روسية

09:43 GMT 02.12.2022 (تم التحديث: 09:53 GMT 02.12.2022)
© Sputnik . Alexei Maishev / الانتقال إلى بنك الصورالمتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، روسيا
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2022
© Sputnik . Alexei Maishev
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أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أنه لا توجد تفاصيل حول لقاء محتمل بين أردوغان والأسد عبر وساطة روسية.
وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك بالفعل خطوات ملموسة في تنظيم لقاء بين رئيسي سوريا وتركيا: "حتى الآن لا توجد تفاصيل".
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