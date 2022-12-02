https://sputnikarabic.ae/20221202/بيسكوف-واشنطن-لا-تعترف-بالأراضي-الجديدو-لروسيا-وهذا-يعقد-البحث-عن-أرضية-مشتركة-للنقاش-1070762914.html

بيسكوف: واشنطن لا تعترف بالأراضي الجديدة لروسيا وهذا يعقد البحث عن أرضية مشتركة للنقاش

بيسكوف: واشنطن لا تعترف بالأراضي الجديدة لروسيا وهذا يعقد البحث عن أرضية مشتركة للنقاش

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة لا تزال لا تعترف بالأراضي الجديدة لروسيا وهذا يعقد بشكل كبير البحث... 02.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-02T09:58+0000

2022-12-02T09:58+0000

2022-12-02T10:11+0000

روسيا

العملية العسكرية الروسية الخاصة

حوار

واشنطن

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وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الجمعة: "لا تزال الولايات المتحدة لا تعترف بالأراضي الجديدة داخل روسيا. وبطبيعة الحال، فإن هذا يعقد بشكل كبير البحث عن أرضية مشتركة ممكنة للنقاش المتبادل".وأضاف بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، منفتح على المحادثات مع واشنطن لكن محاولات التفاوض مع الناتو ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والولايات المتحدة باءت بالفشل، قائلا:وأشار بيسكوف إلى أن الرئيس الروسي هو الذي حاول، حتى قبل بدء العملية الخاصة، بدء مفاوضات مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، مضيفًا: "أنتم تعلمون أن هذه المبادرة لم تلق المعاملة بالمثل".وختم بأن الطريقة الأفضل لحل الوضع في أوكرانيا هي الدبلوماسية "بالطبع أفضل طريقة لتحقيق مصالحنا هي من خلال الوسائل الدبلوماسية السلمية".

https://sputnikarabic.ae/20221202/ماكرون-فرنسا-والولايات-المتحدة-لن-تضغطا-على-أوكرانيا-لإجبارها-على-التفاوض-مع-روسيا-1070750409.html

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