https://sputnikarabic.ae/20221202/بيسكوف-واشنطن-لا-تعترف-بالأراضي-الجديدو-لروسيا-وهذا-يعقد-البحث-عن-أرضية-مشتركة-للنقاش-1070762914.html
بيسكوف: واشنطن لا تعترف بالأراضي الجديدة لروسيا وهذا يعقد البحث عن أرضية مشتركة للنقاش
بيسكوف: واشنطن لا تعترف بالأراضي الجديدة لروسيا وهذا يعقد البحث عن أرضية مشتركة للنقاش
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة لا تزال لا تعترف بالأراضي الجديدة لروسيا وهذا يعقد بشكل كبير البحث... 02.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-02T09:58+0000
2022-12-02T09:58+0000
2022-12-02T10:11+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
حوار
واشنطن
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وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الجمعة: "لا تزال الولايات المتحدة لا تعترف بالأراضي الجديدة داخل روسيا. وبطبيعة الحال، فإن هذا يعقد بشكل كبير البحث عن أرضية مشتركة ممكنة للنقاش المتبادل".وأضاف بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، منفتح على المحادثات مع واشنطن لكن محاولات التفاوض مع الناتو ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والولايات المتحدة باءت بالفشل، قائلا:وأشار بيسكوف إلى أن الرئيس الروسي هو الذي حاول، حتى قبل بدء العملية الخاصة، بدء مفاوضات مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، مضيفًا: "أنتم تعلمون أن هذه المبادرة لم تلق المعاملة بالمثل".وختم بأن الطريقة الأفضل لحل الوضع في أوكرانيا هي الدبلوماسية "بالطبع أفضل طريقة لتحقيق مصالحنا هي من خلال الوسائل الدبلوماسية السلمية".
https://sputnikarabic.ae/20221202/ماكرون-فرنسا-والولايات-المتحدة-لن-تضغطا-على-أوكرانيا-لإجبارها-على-التفاوض-مع-روسيا-1070750409.html
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روسيا, حوار, واشنطن
بيسكوف: واشنطن لا تعترف بالأراضي الجديدة لروسيا وهذا يعقد البحث عن أرضية مشتركة للنقاش
09:58 GMT 02.12.2022 (تم التحديث: 10:11 GMT 02.12.2022) تابعنا عبر
يتبع
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة لا تزال لا تعترف بالأراضي الجديدة لروسيا وهذا يعقد بشكل كبير البحث عن أرضية مشتركة للنقاش.
وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الجمعة: "لا تزال الولايات المتحدة لا تعترف بالأراضي الجديدة داخل روسيا. وبطبيعة الحال، فإن هذا يعقد بشكل كبير البحث عن أرضية مشتركة ممكنة للنقاش المتبادل".
وأضاف بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، منفتح على المحادثات مع واشنطن لكن محاولات التفاوض مع الناتو ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والولايات المتحدة باءت بالفشل، قائلا:
"لقد كان الرئيس الروسي دائما ولا يزال منفتحا على المفاوضات من أجل ضمان مصالحنا".
وأشار بيسكوف إلى أن الرئيس الروسي هو الذي حاول، حتى قبل بدء العملية الخاصة، بدء مفاوضات مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، مضيفًا: "أنتم تعلمون أن هذه المبادرة لم تلق المعاملة بالمثل".
وعلق بيسكوف على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأن المفاوضات مع روسيا ممكنة فقط بعد مغادرة بوتين لأوكرانيا، وهذا مستحيل لأن العملية الخاصة مستمرة: "هذا في الواقع ما قاله الرئيس بايدن: قال إن المفاوضات لن تكون ممكنة إلا بعد مغادرة بوتين لأوكرانيا. هذا ما قاله".
وأضاف بيسكوف أنه: "مما لا شك فيه هو أن العملية العسكرية الخاصة مستمرة".
وختم بأن الطريقة الأفضل لحل الوضع في أوكرانيا هي الدبلوماسية "بالطبع أفضل طريقة لتحقيق مصالحنا هي من خلال الوسائل الدبلوماسية السلمية".