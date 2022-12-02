https://sputnikarabic.ae/20221202/تحطم-طائرة-عسكرية-في-منطقة-بريمورسك-الروسية-ونجاة-الطاقم-1070756828.html
تحطم طائرة عسكرية في منطقة بريمورسك الروسية ونجاة الطاقم
تحطم طائرة عسكرية في منطقة بريمورسك الروسية ونجاة الطاقم
تحطمت طائرة مقاتلة روسية من طراز "ميغ-31" خلال رحلة تدريبية في مقاطعة بريمورسك، فيما نجا طاقم المقاتلة دون حدوث أي أضرار بمكان سقوط الطائرة. 02.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-02T09:07+0000
2022-12-02T09:07+0000
2022-12-02T09:07+0000
روسيا
تحطم مقاتلة
القوات الجوية الروسية
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وذكرت الخدمة الصحفية للمنطقة العسكرية الشرقية، في بيان "في الثاني من ديسمبر/كانون الأول، في إقليم بريمورسك، خلال رحلة تدريب مخطط لها، تحطمت مقاتلة ميغ-31 تم إخراج الطاقم باستخدام كرسيي النجاة. وأرسلت مروحيات من طراز "مي-8" تابعة لخدمة البحث والإنقاذ إلى مكان الحادث".وبحسب قوات الدفاع الجوي ، فإن "الرحلة تمت بدون ذخيرة، وتحطمت الطائرة في مكان مهجور، ولم تحدث أضرار على الأرض".وفقا للمعلومات الأولية، يمكن أن يكون العطل الفني هو سبب الحادث.
https://sputnikarabic.ae/20221023/تحطم-طائرة-عسكرية-في-إيركوتسك-1069373593.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, تحطم مقاتلة, القوات الجوية الروسية
روسيا, تحطم مقاتلة, القوات الجوية الروسية
تحطم طائرة عسكرية في منطقة بريمورسك الروسية ونجاة الطاقم
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تحطمت طائرة مقاتلة روسية من طراز "ميغ-31" خلال رحلة تدريبية في مقاطعة بريمورسك، فيما نجا طاقم المقاتلة دون حدوث أي أضرار بمكان سقوط الطائرة.
وذكرت الخدمة الصحفية للمنطقة العسكرية الشرقية، في بيان "في الثاني من ديسمبر/كانون الأول، في إقليم بريمورسك، خلال رحلة تدريب مخطط لها، تحطمت مقاتلة ميغ-31 تم إخراج الطاقم باستخدام كرسيي النجاة. وأرسلت مروحيات من طراز "مي-8" تابعة لخدمة البحث والإنقاذ إلى مكان الحادث".
وبحسب قوات الدفاع الجوي ، فإن "الرحلة تمت بدون ذخيرة، وتحطمت الطائرة في مكان مهجور، ولم تحدث أضرار على الأرض".
وفقا للمعلومات الأولية، يمكن أن يكون العطل الفني هو سبب الحادث.