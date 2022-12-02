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https://sputnikarabic.ae/20221202/تركيا-تعلن-نجاح-إطلاق-قنبلة-انزلاقية-محلية-الصنع-من-طائرة-مسيرة-فيديو-1070783189.html
تركيا تعلن نجاح إطلاق قنبلة انزلاقية محلية الصنع من طائرة مسيرة... فيديو
تركيا تعلن نجاح إطلاق قنبلة انزلاقية محلية الصنع من طائرة مسيرة... فيديو
أعلنت تركيا، مساء اليوم الجمعة، نجاح اختبار إطلاق قنبلة محلية الصنع من طائرة مسيرة وإصابتها الهدف المحدد على بعد 30 كيلومترا. 02.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-02T18:34+0000
2022-12-02T18:34+0000
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وقالت وكالة "الأناضول" الرسمية، إنه تم إطلاق القنبلة صغيرة القطر "طولون" (TOLUN Minyatür Bomba) المطورة بإمكانات محلية من الطائرة المسيرة التركية "بيرقدار أقينجي".وأضافت أن القنبلة التي طورتها شركة "أسيلسان" التركية والتي تعد من الذخائر التركية الموجهه، نجحت في إصابة الهدف المحدد بعد إطلاقها من المسيرة الهجومية.وحلقت الطائرة المسيرة المطورة من قبل شركة "بايكار" المحلية من مركز تشورلو للتدريب والاختبار بولاية تكيرداغ شمال غربي تركيا حاملة 4 قنابل من طراز "طولون".وبحسب "بايكار"، تم إطلاق القنبلة من المسيرة "من ارتفاع 26 ألف قدم وأصابت الهدف المحدد على بعد 30 كيلومترا، لتنجح في أول اختبار لها من طائرة مسيرة".وأوضحت أن "طولون" هي قنبلة صغيرة "انزلاقية موجهة بدقة، والهدف منها توفير إمكانية للطائرات لحمل أكبر عدد من القنابل".وبحسب الوكالة التركية تستطيع القنبلة "تدمير المخازن والتحصينات ومرابض المدفعية ومنظومات الدفاع الجوي، وبإمكانها التعامل مع الأهداف غير الثابتة".
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أخبار تركيا اليوم, أخبار العالم الآن
أخبار تركيا اليوم, أخبار العالم الآن

تركيا تعلن نجاح إطلاق قنبلة انزلاقية محلية الصنع من طائرة مسيرة... فيديو

18:34 GMT 02.12.2022
© Sputnik . Стрингер / الانتقال إلى بنك الصورطائرات تركية بدون طيار من طراز "بيرقدار"
طائرات تركية بدون طيار من طراز بيرقدار - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2022
© Sputnik . Стрингер
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أعلنت تركيا، مساء اليوم الجمعة، نجاح اختبار إطلاق قنبلة محلية الصنع من طائرة مسيرة وإصابتها الهدف المحدد على بعد 30 كيلومترا.
وقالت وكالة "الأناضول" الرسمية، إنه تم إطلاق القنبلة صغيرة القطر "طولون" (TOLUN Minyatür Bomba) المطورة بإمكانات محلية من الطائرة المسيرة التركية "بيرقدار أقينجي".
وأضافت أن القنبلة التي طورتها شركة "أسيلسان" التركية والتي تعد من الذخائر التركية الموجهه، نجحت في إصابة الهدف المحدد بعد إطلاقها من المسيرة الهجومية.
وحلقت الطائرة المسيرة المطورة من قبل شركة "بايكار" المحلية من مركز تشورلو للتدريب والاختبار بولاية تكيرداغ شمال غربي تركيا حاملة 4 قنابل من طراز "طولون".
وبحسب "بايكار"، تم إطلاق القنبلة من المسيرة "من ارتفاع 26 ألف قدم وأصابت الهدف المحدد على بعد 30 كيلومترا، لتنجح في أول اختبار لها من طائرة مسيرة".
وأوضحت أن "طولون" هي قنبلة صغيرة "انزلاقية موجهة بدقة، والهدف منها توفير إمكانية للطائرات لحمل أكبر عدد من القنابل".
وبحسب الوكالة التركية تستطيع القنبلة "تدمير المخازن والتحصينات ومرابض المدفعية ومنظومات الدفاع الجوي، وبإمكانها التعامل مع الأهداف غير الثابتة".
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