عربي
https://sputnikarabic.ae/20221202/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1070753262.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 02.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-02T07:19+0000
2022-12-02T07:19+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/19/1065519828_0:0:3041:1711_1920x0_80_0_0_37dfdbb2e53b3bf92fe7027b1cb194a6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/19/1065519828_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_d3bab7a51dc27004415af960a7394265.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, новый онлайн для белой редактуры
روسيا, новый онлайн для белой редактуры
جنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال عملية العسكرية الخاصة الروسية في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

07:19 GMT 02.12.2022
تابعنا عبرTelegram
يتبع
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
قائمة المحتوى
الجديد أولاًالقديم أولاً
08:36 GMT 02.12.2022
فصل الشتاء في نيجني نوفغورود - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2022
بلومبرغ: الشتاء القارص سيتسبب بإرتفاع أسعار الغاز
06:45 GMT
08:36 GMT 02.12.2022
أثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2022
سلطات جمهورية دونيتسك: القوات الأوكرانية تقصف غورلوفكا وبانتيليمونوفكا بقذائف "الناتو"
03:39 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала