https://sputnikarabic.ae/20221202/حارس-مرمى-السعودية-يكشف-أسباب-خروج-منتخبه-من-منافسات-كأس-العالم-2022-1070780383.html

حارس مرمى السعودية يكشف أسباب خروج منتخبه من منافسات كأس العالم 2022

حارس مرمى السعودية يكشف أسباب خروج منتخبه من منافسات كأس العالم 2022

كشف حارس مرمى المنتخب السعودي لكرة القدم، محمد الدعيع، اليوم الجمعة، أسباب خروج فريقه من ‏منافسات مونديال قطر 2022، بعد هزيمته أمام منتخب المكسيك.‏ 02.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-02T16:46+0000

2022-12-02T16:46+0000

2022-12-02T16:46+0000

بطولة كأس العالم 2022

السعودية

رياضة

منوعات

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وأشار الدعيع في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية (قنا) إلى أن المنتخب السعودي "غادر البطولة العالمية بسبب الأخطاء والتفاصيل الصغيرة".وتابع موضحا: "إذا رغبنا في تقييم مشاركة المنتخب السعودي في مبارياته الثلاث بكأس العالم 2022، فيمكن القول إنه تأثر في المواجهة الثانية أمام بولندا بسبب الإصابات التي حدثت، خاصة مع غياب القائد سلمان الفرج، ومن ثم أيضا غياب ياسر الشهراني الذي تعرّض لإصابة بالغة، وهما من اللاعبين الأساسيين المؤثرين".وأردف: "ورغم وجود العناصر البديلة للمنتخب أمام تلك الإصابات، إلا أن كل مدرب يلعب بفلسفة خاصة وله رؤيته الفنية بالاعتماد على أسماء معينة خلال المباريات قادرة على فهم أسلوبه وتنفيذ تعليماته بحذافيرها، وهو ما حدث في مباراة الأرجنتين".وواصل: "كان بالإمكان تقديم أفضل مما كان أمام بولندا، خاصة أنه منتخب يلعب بنسق بطيء، وفي مباراة المكسيك عانى المنتخب السعودي من بعض التغييرات في مراكز اللعب، والإرهاق البدني الذي منح المنتخب المكسيكي أفضلية من ناحية السرعة والارتدادات وتمكن من التفوق في نهاية المطاف في ظل الإصابات التي وقعت خلال المباراة، خاصة اللاعب علي البليهي الذي خرج في الشوط الأول، وبالمحصلة الشعب السعودي خرج راضياً عما قدّمه المنتخب".وأكد الدعيع أن منتخب بلاده "كان في قمة الجاهزية، ولم يعان من أي ظروف صعبة، وكانت بدايته قوية في المونديال بمواجهة أحد أبرز المرشّحين للقب، ونجح في تحقيق انتصار تاريخي على فريق يقوده نجم كرة القدم العالمي، ليونيل ميسي، أفضل لاعب في العالم، والفوز الذي تحقق أعطى المنتخب معنويات عالية ورفع سقف الطموحات في المُضي بعيداً في أدوار البطولة، وأشعل الحماس في صفوف المنتخب".يشار إلى أن بدر العساكر، مدير مكتب ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، نشر أمس الخميس على "تويتر" صورة للمنتخب السعودي لكرة القدم، بعد خروجه من منافسات كاس العالم 2022 في قطر، وكتب معها: "صقورنا.. أبطال المنتخب لكم الشكر على ظهوركم في مختلف مباريات المونديال وثقتنا بكم دائمة، ونتطلع للمستقبل".وأحرز هدفي المنتخب المكسيكي في شباك المنتخب السعودي ببطولة كأس العالم 2022، كل من هنري مارتن ولويس تشافيز، بينما أحرز هدف السعودية سالم الدوسري في الدقيقة 94، ليصبح رصيد السعودية 3 نقاط والمكسيك 4 نقاط، وخرج كلا الفريقين من البطولة، بينما تأهل منتخبا بولندا والأرجنتين لدور الـ16.يشار إلى أن المنتخب المغربي لكرة القدم أصبح المنتخب العربي الوحيد الذي يتأهل للدور الـ16 في بطولة كأس العالم 2022 في قطر، بعد هزيمته، أمس الخميس، للمنتخب الكندي.

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