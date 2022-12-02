عربي
https://sputnikarabic.ae/20221202/خبير-أردني-روسيا-هي-الضامن-لعودة-اللاجئين-السوريين-بأمان-إلى-بلدهم-1070785346.html
خبير أردني: روسيا هي الضامن لعودة اللاجئين السوريين بأمان إلى بلدهم
خبير أردني: روسيا هي الضامن لعودة اللاجئين السوريين بأمان إلى بلدهم
قال مدير المركز الأردني للدراسات الاستراتيجية زيد عيادات، اليوم الجمعة، إن قضية اللاجئين السوريين "حيوية ومهمة" للغاية بالنسبة للأردن، وإن روسيا هي الضامن... 02.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-02T19:50+0000
2022-12-02T19:50+0000
أخبار سوريا اليوم
أخبار الأردن
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103884/35/1038843510_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_35e83edba30ac527f3c727df1d80754a.jpg
وذكر عيادات في مقابلة مع "سبوتنيك"، على هامش مؤتمر حوارات منطقة البحر المتوسط في روما أن "قضية اللاجئين السوريين مهمة للغاية"، مستطردا: "ليست مهمة بقدر ما هي قضية حيوية، أولا وقبل كل شيء بالنسبة للسوريين أنفسهم".وأضاف أنه يوجد رسميا نحو 700 ألف لاجئ سوري مسجل في الأردن، لكن بشكل غير رسمي، هناك ما يقرب من مليوني سوري يعيشون داخل المملكة "فروا من فظائع الحرب في سوريا".وتابع: "هذه هي حياة الناس، نحن نتحدث عن مليوني شخص يعانون؛ تركوا وطنهم ومنازلهم وعائلاتهم تكافح كل يوم، وهو أمر صعب للغاية، كما تعلم".وأردف: "يأتي مع ذلك أيضا كل هذه الأنواع من التوترات بين المجتمعات المضيفة واللاجئين أنفسهم، والسؤال هو ما إذا كانوا سيبقون إلى الأبد أم أن هؤلاء الناس سيغادرون، وإذا غادروا، فسيعودون إلى بلدهم أم يُعاد توطينهم في وجهة ثالثة".وأشار إلى أن هذا الأمر لم يتم تسويته بعد، لكن يلتزم الأردن باتفاقيات جنيف والقانون الإنساني، حيث يجب توفير الملاجئ والأمان للاجئين.وأضاف أن هذه هي المسألة التي يطالب فيه الأردن دائما المجتمع الدولي بدعمه فيها لأن موارده لا يمكنها التعامل مع هذا العدد من اللاجئين، مذكرا بأن المملكة استقبلت موجات من اللاجئين سابقا، ولديها لاجئين حاليا من 40 جنسية.وقال إنه مع محدودية موارد الأردن والمياه وغيرها، يعد هذا نوعا من التحدي الوجودي، مضيفا أنه حتى الولايات المتحدة، بكل مواردها، لا يمكنها التعامل مع أكثر من 10 آلاف سوري هناك أعيد توطينهم.وختم: "هذا هو المكان الذي نحتاج فيه إلى روسيا فعليا لضمان أن تكون هناك عودة آمنة للاجئين السوريين إلى وطنهم ولأولئك الذين يريدون الذهاب والاستقرار في مكان مختلف، وأيضا لإيجاد نوع من الدعم الدولي لإعادة توطين اللاجئين السوريين".
https://sputnikarabic.ae/20221202/خبير-التواجد-الروسي-في-سوريا-أنقذ-الحدود-الأردنية-وحقق-الاستقرار-1070783742.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103884/35/1038843510_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_967636f826b733f439a1197c822e9bb0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, أخبار الأردن, روسيا
أخبار سوريا اليوم, أخبار الأردن, روسيا

خبير أردني: روسيا هي الضامن لعودة اللاجئين السوريين بأمان إلى بلدهم

19:50 GMT 02.12.2022
© Sputnik . Firas al-Ahmadعودة اللاجئين، النازحين، المهجرين،من مخيمات الأردن إلى الرقة وريف دمشق، سوريا
عودة اللاجئين، النازحين، المهجرين،من مخيمات الأردن إلى الرقة وريف دمشق، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2022
© Sputnik . Firas al-Ahmad
تابعنا عبرTelegram
حصري
قال مدير المركز الأردني للدراسات الاستراتيجية زيد عيادات، اليوم الجمعة، إن قضية اللاجئين السوريين "حيوية ومهمة" للغاية بالنسبة للأردن، وإن روسيا هي الضامن لتحقيق "عودة آمنة" لهم.
وذكر عيادات في مقابلة مع "سبوتنيك"، على هامش مؤتمر حوارات منطقة البحر المتوسط في روما أن "قضية اللاجئين السوريين مهمة للغاية"، مستطردا: "ليست مهمة بقدر ما هي قضية حيوية، أولا وقبل كل شيء بالنسبة للسوريين أنفسهم".
وأضاف أنه يوجد رسميا نحو 700 ألف لاجئ سوري مسجل في الأردن، لكن بشكل غير رسمي، هناك ما يقرب من مليوني سوري يعيشون داخل المملكة "فروا من فظائع الحرب في سوريا".
وتابع: "هذه هي حياة الناس، نحن نتحدث عن مليوني شخص يعانون؛ تركوا وطنهم ومنازلهم وعائلاتهم تكافح كل يوم، وهو أمر صعب للغاية، كما تعلم".
جنود من الجيش الروسي في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2022
خبير: التواجد الروسي في سوريا أنقذ الحدود الأردنية وحقق الاستقرار
19:15 GMT
وأردف: "يأتي مع ذلك أيضا كل هذه الأنواع من التوترات بين المجتمعات المضيفة واللاجئين أنفسهم، والسؤال هو ما إذا كانوا سيبقون إلى الأبد أم أن هؤلاء الناس سيغادرون، وإذا غادروا، فسيعودون إلى بلدهم أم يُعاد توطينهم في وجهة ثالثة".
وأشار إلى أن هذا الأمر لم يتم تسويته بعد، لكن يلتزم الأردن باتفاقيات جنيف والقانون الإنساني، حيث يجب توفير الملاجئ والأمان للاجئين.
وأضاف أن هذه هي المسألة التي يطالب فيه الأردن دائما المجتمع الدولي بدعمه فيها لأن موارده لا يمكنها التعامل مع هذا العدد من اللاجئين، مذكرا بأن المملكة استقبلت موجات من اللاجئين سابقا، ولديها لاجئين حاليا من 40 جنسية.
وقال إنه مع محدودية موارد الأردن والمياه وغيرها، يعد هذا نوعا من التحدي الوجودي، مضيفا أنه حتى الولايات المتحدة، بكل مواردها، لا يمكنها التعامل مع أكثر من 10 آلاف سوري هناك أعيد توطينهم.
وختم: "هذا هو المكان الذي نحتاج فيه إلى روسيا فعليا لضمان أن تكون هناك عودة آمنة للاجئين السوريين إلى وطنهم ولأولئك الذين يريدون الذهاب والاستقرار في مكان مختلف، وأيضا لإيجاد نوع من الدعم الدولي لإعادة توطين اللاجئين السوريين".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие войск специального назначения ВС РФ в ходе боевой операции на Харьковском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:09 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала