https://sputnikarabic.ae/20221202/خبير-التواجد-الروسي-في-سوريا-أنقذ-الحدود-الأردنية-وحقق-الاستقرار-1070783742.html
خبير: التواجد الروسي في سوريا أنقذ الحدود الأردنية وحقق الاستقرار
خبير: التواجد الروسي في سوريا أنقذ الحدود الأردنية وحقق الاستقرار
قال مدير المركز الأردني للدراسات الاستراتيجية زيد عيادات، اليوم الجمعة، إن التواجد الروسي في سوريا أنقذ حدود المملكة الهاشمية في الفترة بين عامي 2016 و2017. 02.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-02T19:15+0000
2022-12-02T19:15+0000
2022-12-02T19:15+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار الأردن
أخبار سوريا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104031/13/1040311358_0:0:5184:2916_1920x0_80_0_0_8451ee982f9ebc7191840949d0271c4d.jpg
جاء ذلك في مقابلة مع "سبوتنيك"، على هامش مؤتمر حوارات منطقة البحر المتوسط في روما، حيث أكد عيادات أهمية التواجد الروسي في سوريا للحفاظ على الاستقرار والأمن في حدود بلاده الشمالية.وتابع: "لذا، كان الوجود الروسي في المنطقة، وفي سوريا على وجه الخصوص، بشرى سارة جدا للحفاظ على الاستقرار والأمن في الحدود الشمالية (للأردن)".وأضاف أن الحدود شهدت الكثير من عمليات التهريب، حتى أن الملك عبد الله الثاني دعا إلى "حرب على المخدرات"، مضيفا أن بلاده شنت هذه الحرب على التجار المليشيات المهربة للمخدرات، بما في ذلك تلك المدعومة من "حزب الله وإيران"، بحسب عيادات.ولم يستبعد الخبير أن تكون المنطقة الحدودية شهدت ضغوطا أخرى غير مكافحة المخدرات، مؤكدا أن الوجود الروسي يبقي الحدود آمنة ومستقرة ويخضع الأوضاع داخل سوريا للسيطرة.وحول زيارة وزير الخارجية سيرغي لافروف الأخيرة إلى المملكة ولقائه بنظيره الأردني أيمن الصفدي، قال عيادات إنها أكدت للتو المصلحة المشتركة للأردن وروسيا والرؤية المشتركة لكيفية التعامل مع الوضع في سوريا.
https://sputnikarabic.ae/20221103/لافروف-يعلن-عن-عقد-لقاء-مع-الملك-الأردني-لنقل-تقييمات-بوتين-حول-الأحداث-العالمية-------1069782265.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104031/13/1040311358_0:0:4608:3456_1920x0_80_0_0_eb720a3809c8f0104f4b6d61c54d7249.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الأردن, أخبار سوريا اليوم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الأردن, أخبار سوريا اليوم
خبير: التواجد الروسي في سوريا أنقذ الحدود الأردنية وحقق الاستقرار
تابعنا عبر
حصري
قال مدير المركز الأردني للدراسات الاستراتيجية زيد عيادات، اليوم الجمعة، إن التواجد الروسي في سوريا أنقذ حدود المملكة الهاشمية في الفترة بين عامي 2016 و2017.
جاء ذلك في مقابلة مع "سبوتنيك
"، على هامش مؤتمر حوارات منطقة البحر المتوسط في روما، حيث أكد عيادات أهمية التواجد الروسي في سوريا للحفاظ على الاستقرار والأمن في حدود بلاده الشمالية.
روسيا هي التي أنقذت حدود الأردن في عامي 2016 و2017، وكانت اتفاقية الـ70 كيلومترا بين الأردن وسوريا وإيران، بقيادة الروس بالكامل.
زيد عيادات
مدير المركز الأردني للدراسات الاستراتيجية
وتابع: "لذا، كان الوجود الروسي
في المنطقة، وفي سوريا على وجه الخصوص، بشرى سارة جدا للحفاظ على الاستقرار والأمن في الحدود الشمالية (للأردن)".
وأضاف أن الحدود شهدت الكثير من عمليات التهريب، حتى أن الملك عبد الله الثاني دعا إلى "حرب على المخدرات"، مضيفا أن بلاده شنت هذه الحرب على التجار المليشيات المهربة للمخدرات، بما في ذلك تلك المدعومة من "حزب الله وإيران"، بحسب عيادات.
ولم يستبعد الخبير أن تكون المنطقة الحدودية شهدت ضغوطا أخرى غير مكافحة المخدرات، مؤكدا أن الوجود الروسي يبقي الحدود آمنة ومستقرة ويخضع الأوضاع داخل سوريا للسيطرة.
وحول زيارة وزير الخارجية
سيرغي لافروف الأخيرة إلى المملكة ولقائه بنظيره الأردني أيمن الصفدي، قال عيادات إنها أكدت للتو المصلحة المشتركة للأردن وروسيا والرؤية المشتركة لكيفية التعامل مع الوضع في سوريا.