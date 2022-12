خلال جولة تريض..غانتس للسفير الإماراتي في بلاده: أتمنى أن تستمر علاقات بلدينا في التقدم... فيديو

פותח את הבוקר בריצה עם שגריר איחוד האמירויות בישראל 🇦🇪🇮🇱



שהיחסים ימשיכו לרוץ קדימה - אינשאללה.



Starting off this morning with a run together with UAE Ambassador to Israel @AmbAlKhaja.



May relations between our countries run forward - Inshallah. pic.twitter.com/PuWAWvwjdV