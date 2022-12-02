https://sputnikarabic.ae/20221202/خلال-جولة-تريضغانتس-للسفير-الإماراتي-في-بلاده-أتمنى-أن-تستمر-علاقات-بلدينا-في-التقدم-فيديو-1070757444.html
خلال جولة تريض..غانتس للسفير الإماراتي في بلاده: أتمنى أن تستمر علاقات بلدينا في التقدم... فيديو
خلال جولة تريض..غانتس للسفير الإماراتي في بلاده: أتمنى أن تستمر علاقات بلدينا في التقدم... فيديو
أعرب بيني غانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن أمنيته في استمرار العلاقات الإسرائيلية الإماراتية في التقدم. 02.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-02T09:24+0000
2022-12-02T09:24+0000
2022-12-02T09:30+0000
إسرائيل
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وخلال جولة تريض جمعته بالسفير الإماراتي لدى تل أبيب، محمد آل خاجة، نشر بيني غانتس لقطات فيديو على صفحته الرسمية على "تويتر"، أكد من خلاله أمنيته بسير العلاقات بين بلاده والإمارات على الإمام.وقال وزير الدفاع الإسرائيلي:وبدوره رد محمد محمود آل خاجة، السفير الإماراتي لدى تل أبيب، على بيني غانتس بقوله:ووقعت الإمارات والبحرين اتفاقات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في العام 2020 برعاية الرئيس السابق، دونالد ترامب، في البيت الأبيض.
إسرائيل
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار العالم العربي
إسرائيل, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار العالم العربي
خلال جولة تريض..غانتس للسفير الإماراتي في بلاده: أتمنى أن تستمر علاقات بلدينا في التقدم... فيديو
09:24 GMT 02.12.2022 (تم التحديث: 09:30 GMT 02.12.2022) تابعنا عبر
أعرب بيني غانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن أمنيته في استمرار العلاقات الإسرائيلية الإماراتية في التقدم.
وخلال جولة تريض جمعته بالسفير الإماراتي لدى تل أبيب، محمد آل خاجة، نشر بيني غانتس لقطات فيديو على صفحته الرسمية على "تويتر"، أكد من خلاله أمنيته بسير العلاقات بين بلاده والإمارات على الإمام.
أتمنى أن تستمر علاقات بلدينا في التقدم إن شاء الله.
وبدوره رد محمد محمود آل خاجة، السفير الإماراتي لدى تل أبيب، على بيني غانتس بقوله:
ووقعت الإمارات والبحرين اتفاقات لتطبيع
العلاقات مع إسرائيل في العام 2020 برعاية الرئيس السابق، دونالد ترامب، في البيت الأبيض.