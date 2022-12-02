https://sputnikarabic.ae/20221202/دخول-الحظر-على-إنارة-الإعلانات-في-الليل-حيز-النفاذ-في-فرنسا-1070764731.html
دخول الحظر على إنارة الإعلانات في الليل حيز النفاذ في فرنسا
دخول الحظر على إنارة الإعلانات في الليل حيز النفاذ في فرنسا
دخل، اليوم الجمعة، حيز التنفيذ، الحظر على إنارة الإعلانات ليلاً، الذي فرضته الحكومة الفرنسية من أجل توفير الكهرباء. 02.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-02T10:45+0000
2022-12-02T10:45+0000
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باريس - سبوتنيك. وبحسب مراسل وكالة "سبوتنيك"، من باريس، تم الآن قطع إنارة اللوحات الإعلانية الكبيرة وأكشاك الإعلانات؛ بالإضافة إلى إضاءة الزينة وأضواء عيد الميلاد في المتاجر.أما بالنسبة إلى الإعلانات الرئيسية- اللوحات الضوئية في محطات الحافلات وفوق مداخل محطات مترو الأنفاق، والشاشات الموجودة في الأكشاك الصحفية ومباني المتاجر - فهي ما زالت تواصل التوهج بعد منتصف الليل.وفي حوالي الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، تبدأ اللوحات بالانطفاء واحدة تلو الأخرى. وينطبق الشيء نفسه على الإعلانات في قاعات محطات مترو الأنفاق؛ في باريس، يعمل المترو حتى الساعة الواحدة صباحًا، وفي هذا الوقت يتوقف أيضًا عرض الإعلانات.كما أشار مراسل وكالة "سبوتنيك" إلى أن الأضواء الكاشفة، التي يجب أن تضيء باتجاه اللافتات الإعلانية العادية، مطفأة أيضًا في العاصمة الفرنسية.وأما في بقية أراضي فرنسا فسيدخل الحظر المفروض على إنارة الإعلانات ليلاً حيز التنفيذ في 1 حزيران/ يونيو 2023.
https://sputnikarabic.ae/20221025/فرنسا-تخصص-46-مليار-دولار-لدعم-فواتير-الكهرباء-في-2023-1069472511.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار فرنسا , إضاءة, قطاع الطاقة
العالم, أخبار فرنسا , إضاءة, قطاع الطاقة
دخول الحظر على إنارة الإعلانات في الليل حيز النفاذ في فرنسا
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دخل، اليوم الجمعة، حيز التنفيذ، الحظر على إنارة الإعلانات ليلاً، الذي فرضته الحكومة الفرنسية من أجل توفير الكهرباء.
باريس - سبوتنيك. وبحسب مراسل وكالة "سبوتنيك"، من باريس، تم الآن قطع إنارة اللوحات الإعلانية الكبيرة وأكشاك الإعلانات؛ بالإضافة إلى إضاءة الزينة وأضواء عيد الميلاد في المتاجر.
وبالإضافة إلى ذلك، توجهت بلدية العاصمة الفرنسية، بحسب المراسل، إلى مقاولي الإعلانات بطلب وقف تشغيل الإعلانات المضيئة في شوارع المدينة اعتبارًا من الساعة 23:45 مساءً، في الوقت الذي لا تزال فيه جميع اللوحات تعمل؛ حيث تم وقف تشغيل جزء فقط من اللوحات الإعلانية الصغيرة الموجودة على طول الشوارع، وكذلك إضاءات عيد الميلاد.
أما بالنسبة إلى الإعلانات الرئيسية- اللوحات الضوئية في محطات الحافلات وفوق مداخل محطات مترو الأنفاق، والشاشات الموجودة في الأكشاك الصحفية ومباني المتاجر - فهي ما زالت تواصل التوهج بعد منتصف الليل.
وفي حوالي الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، تبدأ اللوحات بالانطفاء واحدة تلو الأخرى. وينطبق الشيء نفسه على الإعلانات في قاعات محطات مترو الأنفاق؛ في باريس، يعمل المترو حتى الساعة الواحدة صباحًا، وفي هذا الوقت يتوقف أيضًا عرض الإعلانات.
كما أشار مراسل وكالة "سبوتنيك" إلى أن الأضواء الكاشفة، التي يجب أن تضيء باتجاه اللافتات الإعلانية العادية، مطفأة أيضًا في العاصمة الفرنسية.
ويسري الحظر من الساعة 1:00 صباحًا حتى الساعة 6:00 صباحًا ويجوز فرض غرامة مالية على مخالفته؛ الاستثناء هو المطارات ومحطات القطار.
وأما في بقية أراضي فرنسا فسيدخل الحظر المفروض على إنارة الإعلانات ليلاً حيز التنفيذ في 1 حزيران/ يونيو 2023.