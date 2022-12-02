https://sputnikarabic.ae/20221202/دراسة-أمريكية-تحمل-الجاذبية-مسؤولية-التسبب-بالقولون-العصبي-1070774963.html
دراسة أمريكية تحمل "الجاذبية" مسؤولية التسبب بالقولون العصبي
دراسة أمريكية تحمل "الجاذبية" مسؤولية التسبب بالقولون العصبي
خلصت دراسة أمريكية إلى أن هناك قوة غير مرئية تؤثر على أمعائنا بلا هوادة في الوقت الحالي، وقد تسبب تهيجًا خطيرًا لبعض الأشخاص. 02.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-02T14:30+0000
2022-12-02T14:30+0000
2022-12-02T14:30+0000
علوم
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لا أحد يعرف حقًا كيف ولماذا تتطور متلازمة القولون العصبي، لكن طبيب الجهاز الهضمي برينان شبيغل من مستشفى سيدارز سيناي في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية حدد فرضية جديدة مهمة.وفي ورقة بحثية نُشرت في المجلة الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي بعنوان "الجاذبية والأمعاء: فرضية متلازمة القولون العصبي" يقول شبيغل إن "القولون العصبي ينجم عن عدم قدرة الجسم على التعامل مع قوة الجاذبية".وأضاف شبيغل: "وفي حال فشل جسمنا لأي سبب من الأسباب في التعامل مع الجاذبية، يمكن أن ينزلق الحجاب الحاجز لدينا ويضغط على الأمعاء، ما قد يتسبب في مشكلات في الحركة وزيادة نمو البكتيريا".وأوضح شبيغل أن فرضية الجاذبية هي مجرد "تجربة فكرية"، لكنه يأمل في أن يشجع ذلك على طرق جديدة للبحث وعلاج القولون العصبي في المستقبل.وختم شبيغل: "نحن نعيش حياتنا كلها فيها (الجاذبية) وتشكلت حياتنا فيها، ومع ذلك بالكاد نلاحظ تأثيرها الحالي على طبيعة وجودنا".
https://sputnikarabic.ae/20211229/خبيرة-تكشف-عن-أسباب-اضطرابات-الهضم-الغذائي-عند-الأشخاص-1054725096.html
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علوم
دراسة أمريكية تحمل "الجاذبية" مسؤولية التسبب بالقولون العصبي
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خلصت دراسة أمريكية إلى أن هناك قوة غير مرئية تؤثر على أمعائنا بلا هوادة في الوقت الحالي، وقد تسبب تهيجًا خطيرًا لبعض الأشخاص.
لا أحد يعرف حقًا كيف ولماذا تتطور متلازمة القولون العصبي، لكن طبيب الجهاز الهضمي برينان شبيغل من مستشفى سيدارز سيناي في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية حدد فرضية جديدة مهمة.
وفي ورقة بحثية نُشرت في المجلة الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي بعنوان "الجاذبية والأمعاء: فرضية متلازمة القولون العصبي
" يقول شبيغل إن "القولون العصبي ينجم عن عدم قدرة الجسم على التعامل مع قوة الجاذبية".
ويشرح شبيغل أن أمعاءنا تشبه كيسًا كبيرًا من البطاطا علينا حمله طوال حياتنا.
وأضاف شبيغل: "وفي حال فشل جسمنا لأي سبب من الأسباب في التعامل مع الجاذبية، يمكن أن ينزلق الحجاب الحاجز لدينا ويضغط على الأمعاء، ما قد يتسبب في مشكلات في الحركة وزيادة نمو البكتيريا".
تطور نظامنا العصبي أيضًا في عالم من الجاذبية، وهذا قد يفسر سبب شعور الكثير من الناس بالتلبك المعوي عند القلق.
29 ديسمبر 2021, 08:50 GMT
وأوضح شبيغل أن فرضية الجاذبية هي مجرد "تجربة فكرية"، لكنه يأمل في أن يشجع ذلك على طرق جديدة للبحث وعلاج القولون
العصبي في المستقبل.
إن علاقتنا بالجاذبية لا تختلف عن علاقة السمك بالماء.
وختم شبيغل: "نحن نعيش حياتنا كلها فيها (الجاذبية) وتشكلت حياتنا فيها، ومع ذلك بالكاد نلاحظ تأثيرها الحالي على طبيعة وجودنا".