https://sputnikarabic.ae/20221202/دوران-الأغنام-يتكرر-بالأردن-ودائرة-الإفتاء-تجتمع-لبحث-ارتباطه-بـعلامات-الساعة-1070772464.html

دوران الأغنام يتكرر بالأردن ودائرة الإفتاء تجتمع لبحث ارتباطه بـ"علامات الساعة"

دوران الأغنام يتكرر بالأردن ودائرة الإفتاء تجتمع لبحث ارتباطه بـ"علامات الساعة"

لم يكد يخمد الجدل حول واقعة مشابهة في الصين، حتى اندلع مجددا بسبب تداول فيديو لقطيع من الأغنام تدور حول نفسها بمدينة الكرك في الأردن. 02.12.2022, سبوتنيك عربي

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الشاب الأردني محمد النوايسة الذي وثق الفيديو، قال في تصريحات لموقع "العربية"، إنه التقط المقطع في منطقة المرج بمحافظة الكرك، وسط ذهول الجميع لما يحدث.وزارة الزراعة الأردنية، قالت إنها رصدت موقع الحادثة بمجرد تناقل مقطع الفيديو، وتبيّن أنه يعود لحظيرة من القطيع في محافظة الكرك (نحو 124 كيلومترًا) جنوب العاصمة عمّان.وقال المتحدث الإعلامي باسم الوزارة، لورانس المجالي، في تصريح لموقع CNN بالعربية، إن حركة الدوران لم تستمر سوى لدقائق وإنها مرتبطة بسلوك الأمهات التي كانت تبحث عن مواليدها بعد عودتها من المرعى خارج الحظيرة بحسب تحليل فرق الوزارة، مؤكدا أن كل واحدة عادت إلى مكانها بعد عثورها على مواليدها، فيما بيّن أن الفحص عبر اللجان المتخصصة أكد سلامة القطيع وخلوه من أي مرض.بعض المتابعين ربط بين تلك الوقائع وبين ما يُعرف لدى المسلمين بعلامات قيام الساعة (نهاية الزمان)، وهو ما دفع مفتى المملكة الأردنية، عبد الكريم الخصاونة، للرد عبر وسائل إعلام محلية بأن "دائرة الإفتاء ستجتمع لدراسة الظاهرة، والبحث عن كافة الأحاديث النبوية التي تشير إلى علامات الساعة واقترابها".وكان الأستاذ في قسم الزراعة بجامعة هارتبوري في جلوستر بإنجلترا، مات بيل، قال في مقابلة مع مجلة نيوزويك، إن "الأغنام تقوم بهذا السلوك المتكرر بسبب شعورها بالإحباط نتيجة البقاء في الحظيرة لفترات طويلة".وأوضح أن "بقاء الأغنام في الحظيرة لفترات طويلة وشعورها بالإحباط يؤدي إلى سلوك نمطي، ألا وهو الدوران المتكرر".

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