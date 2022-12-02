دوران الأغنام يتكرر بالأردن ودائرة الإفتاء تجتمع لبحث ارتباطه بـ"علامات الساعة"
© AFP 2022 / FETHI BELAIDشاب تونسي يرعى الأغنام بإحدى مناطق العشب
© AFP 2022 / FETHI BELAID
لم يكد يخمد الجدل حول واقعة مشابهة في الصين، حتى اندلع مجددا بسبب تداول فيديو لقطيع من الأغنام تدور حول نفسها بمدينة الكرك في الأردن.
الشاب الأردني محمد النوايسة الذي وثق الفيديو، قال في تصريحات لموقع "العربية"، إنه التقط المقطع في منطقة المرج بمحافظة الكرك، وسط ذهول الجميع لما يحدث.
وأضاف أن هذه الظاهرة تحدث لأول مرة أمامه، حيث أكد راعي تلك الأغنام أن "هذا يحدث لأول مرة في تاريخه".
بعد رؤية أغنام تدور في حلقة دائرية بالصين ورصد هذه الظاهرة في أكثر من مكان حول العالم..— إياد الحمود (@Eyaaaad) November 30, 2022
هذه المرة ظهرت في مدينة الكرك بالأردن وقام احد الأشخاص بتصويرها ولا يوجد تفسير علمي واضح لما يحدث حتى الآن. pic.twitter.com/mK1sfiSTvG
وزارة الزراعة الأردنية، قالت إنها رصدت موقع الحادثة بمجرد تناقل مقطع الفيديو، وتبيّن أنه يعود لحظيرة من القطيع في محافظة الكرك (نحو 124 كيلومترًا) جنوب العاصمة عمّان.
وقال المتحدث الإعلامي باسم الوزارة، لورانس المجالي، في تصريح لموقع CNN بالعربية، إن حركة الدوران لم تستمر سوى لدقائق وإنها مرتبطة بسلوك الأمهات التي كانت تبحث عن مواليدها بعد عودتها من المرعى خارج الحظيرة بحسب تحليل فرق الوزارة، مؤكدا أن كل واحدة عادت إلى مكانها بعد عثورها على مواليدها، فيما بيّن أن الفحص عبر اللجان المتخصصة أكد سلامة القطيع وخلوه من أي مرض.
وتابع "لقد راقبنا الموضوع وسنواصل متابعته لاحقا وما زلنا نرصد، واطلعنا على ما تم تداوله من تقارير صحفية خارجية حول دوران قطيع في الصين".
بعض المتابعين ربط بين تلك الوقائع وبين ما يُعرف لدى المسلمين بعلامات قيام الساعة (نهاية الزمان)، وهو ما دفع مفتى المملكة الأردنية، عبد الكريم الخصاونة، للرد عبر وسائل إعلام محلية بأن "دائرة الإفتاء ستجتمع لدراسة الظاهرة، والبحث عن كافة الأحاديث النبوية التي تشير إلى علامات الساعة واقترابها".
Don’t freak out, but dozens of sheep in China’s Inner Mongolia region have continuously been marching clockwise in a nearly perfect circle on a farm…— 🅢🅘🅡 🅝🅔🅡🅓🅨 🅐🅓🅓🅘🅒🅣.pdf (@SirNerdyAddict) November 27, 2022
FOR 12 DAYS STRAIGHT. pic.twitter.com/6cOrberdWW
لكن المفتي عاد بعدها وقال في تصريح لموقع "عمون" المحلي، إن الباحثين اجتمعوا وبحثوا في الأحاديث ولم يجدوا شيئا عن هذه الظاهرة، لافتا إلى أن دائرة الإفتاء ليس لها علاقة بهذه الظاهرة.
وكان الأستاذ في قسم الزراعة بجامعة هارتبوري في جلوستر بإنجلترا، مات بيل، قال في مقابلة مع مجلة نيوزويك، إن "الأغنام تقوم بهذا السلوك المتكرر بسبب شعورها بالإحباط نتيجة البقاء في الحظيرة لفترات طويلة".
وأوضح أن "بقاء الأغنام في الحظيرة لفترات طويلة وشعورها بالإحباط يؤدي إلى سلوك نمطي، ألا وهو الدوران المتكرر".