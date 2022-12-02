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https://sputnikarabic.ae/20221202/دوران-الأغنام-يتكرر-بالأردن-ودائرة-الإفتاء-تجتمع-لبحث-ارتباطه-بـعلامات-الساعة-1070772464.html
دوران الأغنام يتكرر بالأردن ودائرة الإفتاء تجتمع لبحث ارتباطه بـ"علامات الساعة"
دوران الأغنام يتكرر بالأردن ودائرة الإفتاء تجتمع لبحث ارتباطه بـ"علامات الساعة"
لم يكد يخمد الجدل حول واقعة مشابهة في الصين، حتى اندلع مجددا بسبب تداول فيديو لقطيع من الأغنام تدور حول نفسها بمدينة الكرك في الأردن. 02.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-02T12:59+0000
2022-12-02T12:59+0000
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الشاب الأردني محمد النوايسة الذي وثق الفيديو، قال في تصريحات لموقع "العربية"، إنه التقط المقطع في منطقة المرج بمحافظة الكرك، وسط ذهول الجميع لما يحدث.وزارة الزراعة الأردنية، قالت إنها رصدت موقع الحادثة بمجرد تناقل مقطع الفيديو، وتبيّن أنه يعود لحظيرة من القطيع في محافظة الكرك (نحو 124 كيلومترًا) جنوب العاصمة عمّان.وقال المتحدث الإعلامي باسم الوزارة، لورانس المجالي، في تصريح لموقع CNN بالعربية، إن حركة الدوران لم تستمر سوى لدقائق وإنها مرتبطة بسلوك الأمهات التي كانت تبحث عن مواليدها بعد عودتها من المرعى خارج الحظيرة بحسب تحليل فرق الوزارة، مؤكدا أن كل واحدة عادت إلى مكانها بعد عثورها على مواليدها، فيما بيّن أن الفحص عبر اللجان المتخصصة أكد سلامة القطيع وخلوه من أي مرض.بعض المتابعين ربط بين تلك الوقائع وبين ما يُعرف لدى المسلمين بعلامات قيام الساعة (نهاية الزمان)، وهو ما دفع مفتى المملكة الأردنية، عبد الكريم الخصاونة، للرد عبر وسائل إعلام محلية بأن "دائرة الإفتاء ستجتمع لدراسة الظاهرة، والبحث عن كافة الأحاديث النبوية التي تشير إلى علامات الساعة واقترابها".وكان الأستاذ في قسم الزراعة بجامعة هارتبوري في جلوستر بإنجلترا، مات بيل، قال في مقابلة مع مجلة نيوزويك، إن "الأغنام تقوم بهذا السلوك المتكرر بسبب شعورها بالإحباط نتيجة البقاء في الحظيرة لفترات طويلة".وأوضح أن "بقاء الأغنام في الحظيرة لفترات طويلة وشعورها بالإحباط يؤدي إلى سلوك نمطي، ألا وهو الدوران المتكرر".
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مجتمع, أخبار الأردن, منوعات
مجتمع, أخبار الأردن, منوعات

دوران الأغنام يتكرر بالأردن ودائرة الإفتاء تجتمع لبحث ارتباطه بـ"علامات الساعة"

12:59 GMT 02.12.2022
© AFP 2022 / FETHI BELAIDشاب تونسي يرعى الأغنام بإحدى مناطق العشب
شاب تونسي يرعى الأغنام بإحدى مناطق العشب - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2022
© AFP 2022 / FETHI BELAID
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لم يكد يخمد الجدل حول واقعة مشابهة في الصين، حتى اندلع مجددا بسبب تداول فيديو لقطيع من الأغنام تدور حول نفسها بمدينة الكرك في الأردن.
الشاب الأردني محمد النوايسة الذي وثق الفيديو، قال في تصريحات لموقع "العربية"، إنه التقط المقطع في منطقة المرج بمحافظة الكرك، وسط ذهول الجميع لما يحدث.
وأضاف أن هذه الظاهرة تحدث لأول مرة أمامه، حيث أكد راعي تلك الأغنام أن "هذا يحدث لأول مرة في تاريخه".
وزارة الزراعة الأردنية، قالت إنها رصدت موقع الحادثة بمجرد تناقل مقطع الفيديو، وتبيّن أنه يعود لحظيرة من القطيع في محافظة الكرك (نحو 124 كيلومترًا) جنوب العاصمة عمّان.
وقال المتحدث الإعلامي باسم الوزارة، لورانس المجالي، في تصريح لموقع CNN بالعربية، إن حركة الدوران لم تستمر سوى لدقائق وإنها مرتبطة بسلوك الأمهات التي كانت تبحث عن مواليدها بعد عودتها من المرعى خارج الحظيرة بحسب تحليل فرق الوزارة، مؤكدا أن كل واحدة عادت إلى مكانها بعد عثورها على مواليدها، فيما بيّن أن الفحص عبر اللجان المتخصصة أكد سلامة القطيع وخلوه من أي مرض.

وتابع "لقد راقبنا الموضوع وسنواصل متابعته لاحقا وما زلنا نرصد، واطلعنا على ما تم تداوله من تقارير صحفية خارجية حول دوران قطيع في الصين".

بعض المتابعين ربط بين تلك الوقائع وبين ما يُعرف لدى المسلمين بعلامات قيام الساعة (نهاية الزمان)، وهو ما دفع مفتى المملكة الأردنية، عبد الكريم الخصاونة، للرد عبر وسائل إعلام محلية بأن "دائرة الإفتاء ستجتمع لدراسة الظاهرة، والبحث عن كافة الأحاديث النبوية التي تشير إلى علامات الساعة واقترابها".

لكن المفتي عاد بعدها وقال في تصريح لموقع "عمون" المحلي، إن الباحثين اجتمعوا وبحثوا في الأحاديث ولم يجدوا شيئا عن هذه الظاهرة، لافتا إلى أن دائرة الإفتاء ليس لها علاقة بهذه الظاهرة.

وكان الأستاذ في قسم الزراعة بجامعة هارتبوري في جلوستر بإنجلترا، مات بيل، قال في مقابلة مع مجلة نيوزويك، إن "الأغنام تقوم بهذا السلوك المتكرر بسبب شعورها بالإحباط نتيجة البقاء في الحظيرة لفترات طويلة".
وأوضح أن "بقاء الأغنام في الحظيرة لفترات طويلة وشعورها بالإحباط يؤدي إلى سلوك نمطي، ألا وهو الدوران المتكرر".
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