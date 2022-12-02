https://sputnikarabic.ae/20221202/ذعر-في-سفارات-أوكرانيا-بعد-تلقيها-طرودا-تحتوي-أنسجة-وأعضاء-حيوانية-1070780744.html
ذعر في سفارات أوكرانيا بعد تلقيها طرودا تحتوي "أنسجة وأعضاء حيوانية"
ذعر في سفارات أوكرانيا بعد تلقيها طرودا تحتوي "أنسجة وأعضاء حيوانية"
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم الجمعة، إن سفارات وقنصليات بلاده في 6 دول أوروبية، تلقت في الأيام الأخيرة طرودا تحتوي على عيون حيوانات. 02.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-02T16:54+0000
2022-12-02T16:54+0000
2022-12-02T16:54+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/12/1048726017_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_2f742b9269133e4df2fd7246bd33bd02.jpg
وكتب أوليه نيكولينكو عبر منصات التواصل الاجتماعي إن السفارات الأوكرانية في المجر وهولندا وبولندا وكرواتيا وإيطاليا، وكذلك القنصليات في نابولي الإيطالية وكراكوف البولندية وبرنو التشيكية، استقبلت "الطرود الدموية"، قائلا: "نحن ندرس معنى هذه الرسالة".قال القنصل الأوكراني في نابولي، ماكسيم كوفالينكو، إنها "إشارة قوية للغاية"، مؤكدا أن مكتبه تلقى رسالتين تحتويان على عيون سمكة صباح يوم الخميس.وذكر نيكولينكو أن الطرود وصلت بعد أن اشتعلت عبوة ناسفة أُرسلت إلى السفارة الأوكرانية في مدريد عند فتحها يوم الأربعاء، ما أدى إلى إصابة موظف.كانت تلك واحدة من الطرود المتفجرة المتعددة التي عثر عليها في إسبانيا هذا الأسبوع. وقالت وزارة الداخلية الإسبانية إن الشرطة أجلت السفارة الأوكرانية في مدريد يوم الجمعة بعد اكتشاف طرد آخر مشتبه به.لم تعثر الشرطة على متفجرات، ولكنها تحقق في محتويات الطرد الأخير، وقالت الوزارة إن الطرد يمكن أن يكون جزءا من سلسلة بريد مرسلة إلى سفارات أخرى في أوروبا.في مكان آخر، تعرض مدخل مقر إقامة السفير الأوكراني في الفاتيكان للتخريب، وتلقت السفارة الأوكرانية في كازاخستان تحذيرا من هجوم بالمتفجرات، على الرغم من عدم تأكيد ذلك.في بولندا، أكد متحدث باسم الشرطة في وارسو أن طردا وصل إلى القنصلية الأوكرانية في العاصمة يوم الخميس، وهو ما أثار قلق أحد الموظفين.في سفارة أوكرانيا في جمهورية التشيك، كشفت الشرطة باستخدام الأشعة السينية عن عبوة لكن لم يعثر بها على متفجرات، ومع ذلك، وجد رجل الأمن أنسجة حيوانية بداخلها، والتي خضعت للتحليل المعملي.وفي كرواتيا، تلقت الشرطة بلاغا من السفارة الأوكرانية في زغرب، يفيد بوصول طرد مشبوه، لكن الموظفين الدبلوماسيين لم يستلموه بعد التحذير من وزارة الخارجية. احتجز الطرد وتحقق الشرطة في مصدره ومحتوياته.
https://sputnikarabic.ae/20221201/العثور-على-طرد-مشبوه-في-سفارة-أمريكا-بمدريد-مشابه-للطرود-الخمسة-المرسلة-لمؤسسات-أخرى-1070738010.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/12/1048726017_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_bb565e5d3623e2b0ff2b783b73efaa4c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أوكرانيا
ذعر في سفارات أوكرانيا بعد تلقيها طرودا تحتوي "أنسجة وأعضاء حيوانية"
تابعنا عبر
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم الجمعة، إن سفارات وقنصليات بلاده في 6 دول أوروبية، تلقت في الأيام الأخيرة طرودا تحتوي على عيون حيوانات.
وكتب أوليه نيكولينكو عبر منصات التواصل الاجتماعي إن السفارات الأوكرانية في المجر وهولندا وبولندا وكرواتيا وإيطاليا، وكذلك القنصليات في نابولي الإيطالية وكراكوف البولندية وبرنو التشيكية، استقبلت "الطرود الدموية"، قائلا: "نحن ندرس معنى هذه الرسالة".
قال القنصل الأوكراني في نابولي، ماكسيم كوفالينكو، إنها "إشارة قوية للغاية"، مؤكدا أن مكتبه تلقى رسالتين تحتويان على عيون سمكة صباح يوم الخميس.
وذكر نيكولينكو أن الطرود وصلت
بعد أن اشتعلت عبوة ناسفة أُرسلت إلى السفارة الأوكرانية في مدريد عند فتحها يوم الأربعاء، ما أدى إلى إصابة موظف.
كانت تلك واحدة من الطرود المتفجرة المتعددة
التي عثر عليها في إسبانيا هذا الأسبوع. وقالت وزارة الداخلية الإسبانية إن الشرطة أجلت السفارة الأوكرانية في مدريد يوم الجمعة بعد اكتشاف طرد آخر مشتبه به.
لم تعثر الشرطة على متفجرات، ولكنها تحقق في محتويات الطرد الأخير، وقالت الوزارة إن الطرد يمكن أن يكون جزءا من سلسلة بريد مرسلة إلى سفارات أخرى في أوروبا.
في مكان آخر، تعرض مدخل مقر إقامة السفير الأوكراني في الفاتيكان للتخريب، وتلقت السفارة الأوكرانية في كازاخستان تحذيرا من هجوم بالمتفجرات، على الرغم من عدم تأكيد ذلك.
في بولندا، أكد متحدث باسم الشرطة في وارسو
أن طردا وصل إلى القنصلية الأوكرانية في العاصمة يوم الخميس، وهو ما أثار قلق أحد الموظفين.
في سفارة أوكرانيا في جمهورية التشيك، كشفت الشرطة باستخدام الأشعة السينية عن عبوة لكن لم يعثر بها على متفجرات، ومع ذلك، وجد رجل الأمن أنسجة حيوانية بداخلها، والتي خضعت للتحليل المعملي.
وفي كرواتيا، تلقت الشرطة بلاغا من السفارة الأوكرانية في زغرب، يفيد بوصول طرد مشبوه، لكن الموظفين الدبلوماسيين لم يستلموه بعد التحذير من وزارة الخارجية. احتجز الطرد وتحقق الشرطة في مصدره ومحتوياته.