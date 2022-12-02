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Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221202/رئيس-الوزراء-الياباني-يصف-فوز-منتخب-بلاده-على-نظيره-الإسباني-بـ-التاريخي-1070757740.html
رئيس الوزراء الياباني يصف فوز منتخب بلاده على نظيره الإسباني بـ "التاريخي"
رئيس الوزراء الياباني يصف فوز منتخب بلاده على نظيره الإسباني بـ "التاريخي"
وصف رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الجمعة، فوز منتخب بلاده لكرة القدم على إسبانيا 2-1 في مونديال قطر بأنه "تاريخي". 02.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-02T09:32+0000
2022-12-02T09:32+0000
بطولة كأس العالم 2022
رياضة
منوعات
مجتمع
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وقال كيشيدا إنه بدأ يشاهد المباراة منذ منتصف الشوط الأول.وتابع "آمل أن يواصل المدرب والفريق بذل الجهود للفوز بالمباريات القادمة ". وحقق المنتخب الياباني، أمس الخميس فوزا غاليا على نظيره الإسباني بنتيجة 2-1، ليحسم تأهله إلى الأدوار الإقصائية للبطولة.وبهذا الانتصار رفع المنتخب الياباني رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الخامسة، بينما تجمد رصيد إسبانيا عند 4 نقاط في المركز الثاني، وتأهلا سويا لثمن النهائي، فيما خرجت ألمانيا وكوستاريكا من المونديال. ومن المقرر أن تلعب اليابان ضد كرواتيا يوم 5 ديسمبر المقبل في دور الـ16 لكأس العالم 2022 في الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش.
https://sputnikarabic.ae/20221201/اليابان-تصفع-ألمانيا-مجددا-وتصطحب-إسبانيا-إلى-دور-الـ16-في-مجموعة-مجنونة-1070748787.html
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رياضة, منوعات, مجتمع
رياضة, منوعات, مجتمع

رئيس الوزراء الياباني يصف فوز منتخب بلاده على نظيره الإسباني بـ "التاريخي"

09:32 GMT 02.12.2022
© AFP 2022 / Jewel SAMADفرحة لاعبي المنتخب الياباني بعد الفوز على إسبانيا والتأهل للدور الستة عشر في بطولة كأس العالم قطر 2022
فرحة لاعبي المنتخب الياباني بعد الفوز على إسبانيا والتأهل للدور الستة عشر في بطولة كأس العالم قطر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2022
© AFP 2022 / Jewel SAMAD
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وصف رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الجمعة، فوز منتخب بلاده لكرة القدم على إسبانيا 2-1 في مونديال قطر بأنه "تاريخي".
وقال كيشيدا إنه بدأ يشاهد المباراة منذ منتصف الشوط الأول.
وأضاف "أنا سعيد جدا بهذا الانتصار التاريخي. اتصلت شخصيا بمدرب المنتخب الوطني هاجيمي مورياسو، للتعبير عن سعادتي وشكره على منح الشعب الياباني الشجاعة".
وتابع "آمل أن يواصل المدرب والفريق بذل الجهود للفوز بالمباريات القادمة ".
وحقق المنتخب الياباني، أمس الخميس فوزا غاليا على نظيره الإسباني بنتيجة 2-1، ليحسم تأهله إلى الأدوار الإقصائية للبطولة.
فرحة لاعبي المنتخب الياباني بعد الفوز على إسبانيا والتأهل للدور الستة عشر في بطولة كأس العالم قطر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2022
بطولة كأس العالم 2022
اليابان تصفع ألمانيا مجددا وتصطحب إسبانيا إلى دور الـ16 في مجموعة مجنونة
أمس, 20:59 GMT
وبهذا الانتصار رفع المنتخب الياباني رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الخامسة، بينما تجمد رصيد إسبانيا عند 4 نقاط في المركز الثاني، وتأهلا سويا لثمن النهائي، فيما خرجت ألمانيا وكوستاريكا من المونديال.
ومن المقرر أن تلعب اليابان ضد كرواتيا يوم 5 ديسمبر المقبل في دور الـ16 لكأس العالم 2022 في الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش.
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