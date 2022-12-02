https://sputnikarabic.ae/20221202/رئيس-الوزراء-الياباني-يصف-فوز-منتخب-بلاده-على-نظيره-الإسباني-بـ-التاريخي-1070757740.html
رئيس الوزراء الياباني يصف فوز منتخب بلاده على نظيره الإسباني بـ "التاريخي"
رئيس الوزراء الياباني يصف فوز منتخب بلاده على نظيره الإسباني بـ "التاريخي"
وصف رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الجمعة، فوز منتخب بلاده لكرة القدم على إسبانيا 2-1 في مونديال قطر بأنه "تاريخي". 02.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-02T09:32+0000
2022-12-02T09:32+0000
2022-12-02T09:32+0000
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وقال كيشيدا إنه بدأ يشاهد المباراة منذ منتصف الشوط الأول.وتابع "آمل أن يواصل المدرب والفريق بذل الجهود للفوز بالمباريات القادمة ". وحقق المنتخب الياباني، أمس الخميس فوزا غاليا على نظيره الإسباني بنتيجة 2-1، ليحسم تأهله إلى الأدوار الإقصائية للبطولة.وبهذا الانتصار رفع المنتخب الياباني رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الخامسة، بينما تجمد رصيد إسبانيا عند 4 نقاط في المركز الثاني، وتأهلا سويا لثمن النهائي، فيما خرجت ألمانيا وكوستاريكا من المونديال. ومن المقرر أن تلعب اليابان ضد كرواتيا يوم 5 ديسمبر المقبل في دور الـ16 لكأس العالم 2022 في الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش.
https://sputnikarabic.ae/20221201/اليابان-تصفع-ألمانيا-مجددا-وتصطحب-إسبانيا-إلى-دور-الـ16-في-مجموعة-مجنونة-1070748787.html
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رياضة, منوعات, مجتمع
رئيس الوزراء الياباني يصف فوز منتخب بلاده على نظيره الإسباني بـ "التاريخي"
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وصف رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الجمعة، فوز منتخب بلاده لكرة القدم على إسبانيا 2-1 في مونديال قطر بأنه "تاريخي".
وقال كيشيدا إنه بدأ يشاهد المباراة منذ منتصف الشوط الأول.
وأضاف "أنا سعيد جدا بهذا الانتصار التاريخي. اتصلت شخصيا بمدرب المنتخب الوطني هاجيمي مورياسو، للتعبير عن سعادتي وشكره على منح الشعب الياباني الشجاعة".
وتابع "آمل أن يواصل المدرب والفريق بذل الجهود للفوز بالمباريات القادمة ".
وحقق المنتخب الياباني
، أمس الخميس فوزا غاليا على نظيره الإسباني بنتيجة 2-1، ليحسم تأهله إلى الأدوار الإقصائية للبطولة.
وبهذا الانتصار رفع المنتخب الياباني رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الخامسة، بينما تجمد رصيد إسبانيا عند 4 نقاط في المركز الثاني، وتأهلا سويا لثمن النهائي، فيما خرجت ألمانيا وكوستاريكا من المونديال.
ومن المقرر أن تلعب اليابان ضد كرواتيا يوم 5 ديسمبر المقبل في دور الـ16 لكأس العالم 2022
في الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش.