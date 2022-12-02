https://sputnikarabic.ae/20221202/ردا-على-تحريض-لابيد-للجيش-الإسرائيلي-ضده-نتنياهو-لدينا-شعب-واحد-وجيش-واحد-1070772899.html

ردا على تحريض لابيد للجيش الإسرائيلي ضده.. نتنياهو: لدينا شعب واحد وجيش واحد

ردا على تحريض لابيد للجيش الإسرائيلي ضده.. نتنياهو: لدينا شعب واحد وجيش واحد

دان بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف، اليوم الجمعة، محاولات تحريض يائير لابيد، رئيس الوزراء الحالي، جيش بلاده ضده. 02.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-02T13:09+0000

2022-12-02T13:09+0000

2022-12-02T13:09+0000

إسرائيل

بنيامين نتنياهو

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/06/1069883200_0:0:2784:1566_1920x0_80_0_0_5e264d1c53bdeb1bcbdff209091cb582.jpg

وأعلن نتنياهو إدانته الشديدة لمحاولات لابيد تحريض الجيش الإسرائيلي ورؤوساء البلديات في بلاده ضد الحكومة المنتخبة، مؤكدا أن لدى إسرائيل شعب واحد وجيش واحد.وقال رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة:ودعا نتنياهو المواطنين الإسرائيليين إلى ترك الجيش الإسرائيلي خارج أي نقاش سياسي، معتبرا التحريض ضد حكومته تجاوزا للخط الأحمر، مشيرا إلى أنه حينما كان في المعارضة لم يثر على حكومة يائير لابيد أو نفتالي بينيت.وكان يائير لابيد، رئيس الوزراء الإسرائيلي قد قال، في وقت سابق من اليوم الجمعة، إن اليمين المتطرف يسعى للسيطرة على الجيش في بلاده.ونقلت القناة السابعة العبرية عن لابيد تحريضه ضد الحكومة الإسرائيلية المفترض تكليفها بقيادة بنيامين نتنياهو، بدعوى أن تلك الحكومة اليمينية المتطرفة والتي تضم إلى جانب نتنياهو، إيتمار بن غفير، رئيس حزب "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية) تهدف إلى السيطرة التامة على الجيش الإسرائيلي.وأفادت القناة العبرية بأن لابيد حضر اجتماعا لقادة الجيش الإسرائيلي في مقر وزارة الدفاع "الكرياه" في تل أبيب، الأسبوع الماضي، وأعرب خلاله عن غضبه من تكليف رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو، بتشكيل الحكومة الجديدة في بلاده، بدعوى أنها يمينية متطرفة.وأكد لابيد لضابط رفيع المستوى في الجيش الإسرائيلي خلال محادثة خاصة بينهما، على هامش هذا الاجتماع، أن محاولات اليمين المتطرف حول العالم ترمي إلى السيطرة على الجيش، وبأن حكومة نتنياهو المقبلة ستعمل على الأمر ذاته، ولن تتوقف عن هذا.وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الحكومة الجديدة بزعامة نتنياهو ستعمل على خلق صراع بين الجنود وقادتهم، قائلا للضابط الإسرائيلي أثناء المحادثة:ورد الضابط على يائير لابيد بأن ذلك الأمر سيسبب الفوضى، ولا يمكن قيادة أي جيش بتلك الطريقة، في وقت ربت رئيس الوزراء الإسرائيلي على كتف الضابط، وقال له:وتسود مخاوف داخل إسرائيل وخارجها من تشكيلة الحكومة الإسرائيلية المقبلة، والتي تضم أحزابا من أقصى اليمين.

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, بنيامين نتنياهو, أخبار العالم الآن