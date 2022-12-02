عربي
https://sputnikarabic.ae/20221202/زلزال-بقوة-5-درجات-على-مقياس-ريختر-يضرب-بالقرب-من-جزر-الكوريل-الروسية-1070751003.html
زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر يضرب بالقرب من جزر الكوريل الروسية
زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر يضرب بالقرب من جزر الكوريل الروسية
أعلنت الهيئة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، إن المختصين فيها سجلوا اليوم الجمعة، هزة أرضية بقوة 5 درجات على مقياس ريختر بالقرب من... 02.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-02T02:27+0000
2022-12-02T02:27+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/08/07/1046216635_0:141:3603:2168_1920x0_80_0_0_799e13f9ad20164106601185e4f9ab86.jpg
يوجنو ساخالينسك - سبوتنيك. وقالت رئيسة مركز رصد الزلازل في يوجنو سخالينسك، يلينا سيمينوفا، لوكالة "سبوتنيك": إنه "تم تسجيل زلزال بقوة 5 درجات عند الساعة 11.29 صباح الجمعة 2 ديسمبر بالتوقيت المحلي (3.29 بتوقيت موسكو).وأضافت أن الزلزال وقع على عمق 25 كيلومترا" وعلى بعد 98 كيلومتر شرق جزيرة اونيكوتان غير المأهولة.ووفقا لها، لم ترد معلومات عن شعور السكان في المناطق المجاورة لهذا الزلزالوتقع جزر الكوريل في منطقة نشطة زلزاليا تعرف باسم حلقة النار، والتي تتأثر بانتظام بالزلازل القوية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/08/07/1046216635_262:0:3341:2309_1920x0_80_0_0_1478f44d80d8ec351b66e75deeb16974.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر يضرب بالقرب من جزر الكوريل الروسية

02:27 GMT 02.12.2022
© AP Photoمقياس ريختر
مقياس ريختر - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2022
© AP Photo
تابعنا عبرTelegram
أعلنت الهيئة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، إن المختصين فيها سجلوا اليوم الجمعة، هزة أرضية بقوة 5 درجات على مقياس ريختر بالقرب من جزيرة اونيكوتان التابعة لجزر الكوريل الروسية.
يوجنو ساخالينسك - سبوتنيك. وقالت رئيسة مركز رصد الزلازل في يوجنو سخالينسك، يلينا سيمينوفا، لوكالة "سبوتنيك": إنه "تم تسجيل زلزال بقوة 5 درجات عند الساعة 11.29 صباح الجمعة 2 ديسمبر بالتوقيت المحلي (3.29 بتوقيت موسكو).
وأضافت أن الزلزال وقع على عمق 25 كيلومترا" وعلى بعد 98 كيلومتر شرق جزيرة اونيكوتان غير المأهولة.
ووفقا لها، لم ترد معلومات عن شعور السكان في المناطق المجاورة لهذا الزلزال
وتقع جزر الكوريل في منطقة نشطة زلزاليا تعرف باسم حلقة النار، والتي تتأثر بانتظام بالزلازل القوية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала