https://sputnikarabic.ae/20221202/زلزال-بقوة-5-درجات-على-مقياس-ريختر-يضرب-بالقرب-من-جزر-الكوريل-الروسية-1070751003.html
زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر يضرب بالقرب من جزر الكوريل الروسية
زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر يضرب بالقرب من جزر الكوريل الروسية
أعلنت الهيئة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، إن المختصين فيها سجلوا اليوم الجمعة، هزة أرضية بقوة 5 درجات على مقياس ريختر بالقرب من... 02.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-02T02:27+0000
2022-12-02T02:27+0000
2022-12-02T02:27+0000
روسيا
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يوجنو ساخالينسك - سبوتنيك. وقالت رئيسة مركز رصد الزلازل في يوجنو سخالينسك، يلينا سيمينوفا، لوكالة "سبوتنيك": إنه "تم تسجيل زلزال بقوة 5 درجات عند الساعة 11.29 صباح الجمعة 2 ديسمبر بالتوقيت المحلي (3.29 بتوقيت موسكو).وأضافت أن الزلزال وقع على عمق 25 كيلومترا" وعلى بعد 98 كيلومتر شرق جزيرة اونيكوتان غير المأهولة.ووفقا لها، لم ترد معلومات عن شعور السكان في المناطق المجاورة لهذا الزلزالوتقع جزر الكوريل في منطقة نشطة زلزاليا تعرف باسم حلقة النار، والتي تتأثر بانتظام بالزلازل القوية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر يضرب بالقرب من جزر الكوريل الروسية
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أعلنت الهيئة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، إن المختصين فيها سجلوا اليوم الجمعة، هزة أرضية بقوة 5 درجات على مقياس ريختر بالقرب من جزيرة اونيكوتان التابعة لجزر الكوريل الروسية.
يوجنو ساخالينسك - سبوتنيك
. وقالت رئيسة مركز رصد الزلازل في يوجنو سخالينسك، يلينا سيمينوفا، لوكالة "سبوتنيك": إنه "تم تسجيل زلزال بقوة 5 درجات عند الساعة 11.29 صباح الجمعة 2 ديسمبر بالتوقيت المحلي (3.29 بتوقيت موسكو).
وأضافت أن الزلزال وقع على عمق 25 كيلومترا" وعلى بعد 98 كيلومتر شرق جزيرة اونيكوتان غير المأهولة.
ووفقا لها، لم ترد معلومات عن شعور السكان في المناطق المجاورة لهذا الزلزال
وتقع جزر الكوريل في منطقة نشطة زلزاليا تعرف باسم حلقة النار، والتي تتأثر بانتظام بالزلازل القوية.