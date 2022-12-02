شاروخان يؤدي مناسك العمرة.. ويتحدث بالعربية في مهرجان البحر الأحمر
09:45 GMT 02.12.2022 (تم التحديث: 10:07 GMT 02.12.2022)
© AFP 2022 / MOHAMMED ALMANA / Red Sea Film Festivalنجم بوليوود شاروخان يقف لالتقاط صورة مع الرئيس التنفيذي لمهرجان البحر الأحمر السينمائي محمد التركي على السجادة الحمراء خلال حفل افتتاح المهرجان في جدة، السعودية، ديسمبر - 2022.
© AFP 2022 / MOHAMMED ALMANA / Red Sea Film Festival
تداول مستخدمو مواقع التواصل العرب، صورا لنجم بوليوود الشهير شاروخان، وهو يؤدي مناسك العمرة، على هامش حضوره فعاليات الدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي بجدة.
وحظي النجم الهندي بالتكريم خلال المهرجان، وقال باللغة العربية "شكراً على استضافتكم لي هنا، إنه لشرف أن أكون هنا".
نجم بوليوود "شاروخان" في الحرم المكي بالسعودية أثناء تأدية مناسك العمرة بالأمس ❤️ pic.twitter.com/ZPTePTWaxB— Screen Mix (@ScreenMix) December 1, 2022
ثم تابع حديثه باللغة الإنجليزية، مؤكداً أن السينما تقرب بين الشعوب، وتمنح لها فرصة مشاركة المشاعر والقضايا، والتعرف على الثقافات المختلفة، وهو ما يوفره مهرجان البحر الأحمر السينمائي.
تكريم شاروخان من قبل #مهرجان_البحر_الأحمر_السينمائي_الدولي وحيث ألقى خطابه باللغة العربية لشكره للمهرجان ❤️ pic.twitter.com/Xlai03EFnh— Arab Shah Rukh Khan (@ArabSRK_) December 1, 2022
كما نوه نجم بوليوود إلى أن الأعمال السينمائية تعزز قدرة المشاهد على تقبل الاختلاف والدخول في نقاشات مع الغير، مشدداً على أن الحروب ناجمة عن عدم التفاهم.
وختم النجم الهندي كلمته باللغة العربية، قائلا "بارك الله فيكم".