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https://sputnikarabic.ae/20221202/شاروخان-يؤدي-مناسك-العمرة-ويتحدث-بالعربية-في-مهرجان-البحر-الأحمر-1070757978.html
شاروخان يؤدي مناسك العمرة.. ويتحدث بالعربية في مهرجان البحر الأحمر
شاروخان يؤدي مناسك العمرة.. ويتحدث بالعربية في مهرجان البحر الأحمر
تداول مستخدمو مواقع التواصل العرب، صورا لنجم بوليوود الشهير شاروخان، وهو يؤدي مناسك العمرة، على هامش حضوره فعاليات الدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر... 02.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-02T09:45+0000
2022-12-02T10:07+0000
مجتمع
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وحظي النجم الهندي بالتكريم خلال المهرجان، وقال باللغة العربية "شكراً على استضافتكم لي هنا، إنه لشرف أن أكون هنا".ثم تابع حديثه باللغة الإنجليزية، مؤكداً أن السينما تقرب بين الشعوب، وتمنح لها فرصة مشاركة المشاعر والقضايا، والتعرف على الثقافات المختلفة، وهو ما يوفره مهرجان البحر الأحمر السينمائي.كما نوه نجم بوليوود إلى أن الأعمال السينمائية تعزز قدرة المشاهد على تقبل الاختلاف والدخول في نقاشات مع الغير، مشدداً على أن الحروب ناجمة عن عدم التفاهم.وختم النجم الهندي كلمته باللغة العربية، قائلا "بارك الله فيكم".
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مجتمع

شاروخان يؤدي مناسك العمرة.. ويتحدث بالعربية في مهرجان البحر الأحمر

09:45 GMT 02.12.2022 (تم التحديث: 10:07 GMT 02.12.2022)
© AFP 2022 / MOHAMMED ALMANA / Red Sea Film Festivalنجم بوليوود شاروخان يقف لالتقاط صورة مع الرئيس التنفيذي لمهرجان البحر الأحمر السينمائي محمد التركي على السجادة الحمراء خلال حفل افتتاح المهرجان في جدة، السعودية، ديسمبر - 2022.
نجم بوليوود شاروخان يقف لالتقاط صورة مع الرئيس التنفيذي لمهرجان البحر الأحمر السينمائي محمد التركي على السجادة الحمراء خلال حفل افتتاح المهرجان في جدة، السعودية، ديسمبر - 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2022
© AFP 2022 / MOHAMMED ALMANA / Red Sea Film Festival
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تداول مستخدمو مواقع التواصل العرب، صورا لنجم بوليوود الشهير شاروخان، وهو يؤدي مناسك العمرة، على هامش حضوره فعاليات الدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي بجدة.
وحظي النجم الهندي بالتكريم خلال المهرجان، وقال باللغة العربية "شكراً على استضافتكم لي هنا، إنه لشرف أن أكون هنا".
ثم تابع حديثه باللغة الإنجليزية، مؤكداً أن السينما تقرب بين الشعوب، وتمنح لها فرصة مشاركة المشاعر والقضايا، والتعرف على الثقافات المختلفة، وهو ما يوفره مهرجان البحر الأحمر السينمائي.
كما نوه نجم بوليوود إلى أن الأعمال السينمائية تعزز قدرة المشاهد على تقبل الاختلاف والدخول في نقاشات مع الغير، مشدداً على أن الحروب ناجمة عن عدم التفاهم.
وختم النجم الهندي كلمته باللغة العربية، قائلا "بارك الله فيكم".
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