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https://sputnikarabic.ae/20221202/شركة-روسية-لصناعة-المواد-البتروكيماوية-تبرم-عقدا-لتوريد-منتجاتها-إلى-مصر-1070770965.html
شركة روسية لصناعة المواد البتروكيماوية تبرم عقدا لتوريد منتجاتها إلى مصر
شركة روسية لصناعة المواد البتروكيماوية تبرم عقدا لتوريد منتجاتها إلى مصر
وقعت شركة "إن تي كي نورد أويل"، وهي شركة مقرها موسكو تنتج مجموعة واسعة من الزيوت الهيدروليكية عقدًا طويل الأمد لتوريد أكثر من 900 نوع من الزيوت والسوائل... 02.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-02T12:29+0000
2022-12-02T12:29+0000
روسيا
مصر
اقتصاد
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وتقع المنشأة المصنعة التابعة للشركة في ناحية تالدوم الواقعة في امتداد النطاق الشمالي لمقاطعة موسكو وما حولها، حسبما ذكرته نائبة وزير الاستثمار والصناعة والعلوم في مقاطعة موسكو يكاترينا زينوفيفا اليوم الخميس لوكالة "سبوتنيك".وأضافت زينوفيفا: "وفقا للاتفاقيات، سترسل المؤسسة أكثر من 900 نوع من الزيوت والسوائل التقنية إلى السوق المصرية، وسيبلغ حجم الصادرات حوالي 2000 طن سنويا".وتابعت: "الشركة تتفاوض حاليًا أيضًا على توريد المنتجات إلى العراق وإيران وليبيا وميانمار ونيجيريا".وتعمل إن تي كي نورد أويل في سوق مواد التشحيم منذ عام 2020، حيث تنتج المؤسسة زيوت المحركات، والبينزين، والديزل، وزيوت نواقل الحركة، والزيوت الهيدروليكية، ومضادات التجمد وغيرها، حيث أن المنتجات تتوافق مع جميع معايير الجودة العالمية (ISO).
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روسيا, مصر, اقتصاد
روسيا, مصر, اقتصاد

شركة روسية لصناعة المواد البتروكيماوية تبرم عقدا لتوريد منتجاتها إلى مصر

12:29 GMT 02.12.2022
© AP Photoزيوت محركات السيارات
زيوت محركات السيارات - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2022
© AP Photo
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وقعت شركة "إن تي كي نورد أويل"، وهي شركة مقرها موسكو تنتج مجموعة واسعة من الزيوت الهيدروليكية عقدًا طويل الأمد لتوريد أكثر من 900 نوع من الزيوت والسوائل التقنية والميكانيكية إلى مصر.
وتقع المنشأة المصنعة التابعة للشركة في ناحية تالدوم الواقعة في امتداد النطاق الشمالي لمقاطعة موسكو وما حولها، حسبما ذكرته نائبة وزير الاستثمار والصناعة والعلوم في مقاطعة موسكو يكاترينا زينوفيفا اليوم الخميس لوكالة "سبوتنيك".
وأضافت زينوفيفا: "وفقا للاتفاقيات، سترسل المؤسسة أكثر من 900 نوع من الزيوت والسوائل التقنية إلى السوق المصرية، وسيبلغ حجم الصادرات حوالي 2000 طن سنويا".
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ولفتت زينوفيفا أن العقد مبرم لمدة 10 سنوات.

وتابعت: "الشركة تتفاوض حاليًا أيضًا على توريد المنتجات إلى العراق وإيران وليبيا وميانمار ونيجيريا".
وتعمل إن تي كي نورد أويل في سوق مواد التشحيم منذ عام 2020، حيث تنتج المؤسسة زيوت المحركات، والبينزين، والديزل، وزيوت نواقل الحركة، والزيوت الهيدروليكية، ومضادات التجمد وغيرها، حيث أن المنتجات تتوافق مع جميع معايير الجودة العالمية (ISO).
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