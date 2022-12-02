https://sputnikarabic.ae/20221202/طفرة-تكنولوجية-في-هوليوود-تقنية-جديدة-تعيد-الشيخ-شابا-صور-1070771777.html

طفرة تكنولوجية في هوليوود.. تقنية جديدة "تعيد الشيخ شابا".. صور

طفرة تكنولوجية في هوليوود.. تقنية جديدة "تعيد الشيخ شابا".. صور

أفادت صحيفة بريطانية بأن ثورة تقنية طرأت على عالم صناعة الأفلام، بعدما استغل باحثون في شركة "ديزني" مجال الذكاء الاصطناعي في جعل الشباب شيوخا وإعادة الشيوخ... 02.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-02T12:40+0000

2022-12-02T12:40+0000

2022-12-02T12:40+0000

هوليوود

أفلام

مجتمع

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وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أمس الخميس، أن باحثين في شركة "ديزني" الأمريكية نجحوا في استغلال مجال الذكاء الاصطناعي لتحويل الشباب إلى شيوخ وإعادة الشيوخ إلى فترات الشباب، وبشكل فوري، من خلال التصوير، وذلك دون الحاجة إلى تطبيق مؤثرات خاصة في مرحلة ما بعد الإنتاج السينمائي.وأوضحت الصحيفة أن هؤلاء الباحثين يحاولون تحويل "هوليوود" إلى حالة سينمائية أكثر تقدما وتطورا من خلال استخدام أداة ذكاء اصطناعي جديدة، ستعمل على إلغاء المؤثرات الخاصة بتغيير عمر الممثلين الذين يلعبون شخصية في فيلم ما.وأشارت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن تلك التقنية تقوم على استخدام شبكة لتغيير عمر الوجه "FRAN"، تسمح لصانعي الأفلام في هوليوود، الآن، بأن يظهر الممثلون في حالة عمرية أصغر من 20 عاما، أو أكبر من 80 عاما، وذلك من خلال إدخال صورة رأس الشخص فقط في النظام الذي يتنبأ بعد ذلك بأجزاء الوجه نفسه التي يجب تغييرها حسب العمر.وتضيف التقنية الجديدة مجموعة من التأثيرات الخاصة التي تظهر على وجه الممثل، مثل التجاعيد أو الجلد الناعم، مثل وضع طبقة على وجه الممثل المراد تغيير عمره في الفيلم أو العرض التلفزيوني، دون الحاجة إلى تقنية ماهرة في المونتاج، أو حتى المكياج والمؤثرات البصرية.

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هوليوود, أفلام, مجتمع